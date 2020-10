архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 11.10.20 03:55 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Глобальная сеть Берингово море: После встречи с российскими военными кораблями капитаны американских рыболовецких судов потребовали военной защиты VIDEO: Captain of US vessel captures Russian warship's warning; incident now under investigation

ВИДЕО: Капитан американского судна получил предупреждение от российского военного корабля; инцидент сейчас расследуется 31 August 2020 Российские военные корабли столкнулись с американскими ловцами минтая.Photo: Andrew Wenger Facebook Page «Мы были застигнуты врасплох», - сказала Стефани Мэдсен, исполнительный директор Ассоциации рыбопромышленников At-Sea. By John Fiorillo Госдепартамент США в настоящее время расследует встречу российских военных кораблей с американскими рыболовецкими судами в водах США на прошлой неделе. «Государственный департамент работает с береговой охраной и Министерством обороны США над расследованием сообщений о непрофессиональном взаимодействии российских вооруженных сил с американскими рыболовными судами в Беринговом море», - заявил порталу IntraFish в понедельник представитель государственного департамента. «Первоначальные признаки указывают на то, что это столкновение произошло в результате проведения русскими военно-морских учений». Как сообщает Alaska Public Media, на прошлой неделе американские рыболовные суда с Аляски, добывающие донных рыб в Беринговом море, близко столкнулись с флотом российских военных кораблей, «Они приказали американским рыболовным судам уйти с дороги» , - заявил на прошлой неделе Брент Пейн, исполнительный директор United Catcher Boats. «У них есть подводные лодки и эсминцы, и никто об этом ничего не знает». Ниже представлена ​​часть видео, снятого капитаном тресколова F/V Blue North Дэвидом Андерсоном.

Российские военные приказали аляскинским рыболовецким судам уходить на "максимальной скорости" Береговая охрана США была уведомлена о столкновениях, а командование объединенной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже сообщило, что российские военные проводят «заранее запланированные военные учения». По данным береговой охраны, суда добывавшие минтая работали в исключительной экономической зоне США (ИЭЗ), которая оставляет за американскими судами право на лов рыбы, но не воспрещает заход иностранных кораблей. Сенатор от Аляски Лиза Мурковски, в заявлении для IntraFish в понедельник, сказала, что обеспокоена этой встречей. «Меня проинформировали контр-адмирал Белл, командующий 17-м округом береговой охраны и генерал-лейтенант Крамм, командующий NORAD, ALCOM и 11-м военно-воздушным флотом», - сказала она. "Я работаю с Государственным департаментом, а также с Министерством обороны и береговой охраной США, чтобы лучше понять ситуацию и разработать план, гарантирующий, что любое взаимодействие на море, будь то российские военные учения или что-то ещё, проводятся законно, мирно и с должным учетом безопасности людей и судов находящихся в море». Новые подробности После первых сообщений о столкновении между российскими военными и американскими рыбаками появились новые подробности и видео. Некоторые суда сообщили, что российские самолеты облетали их на небольшой высоте, и им было приказано покинуть этот район по определенному курсу и на максимальной скорости. «Мы были застигнуты врасплох», - сказала аляскинским СМИ Стефани Мэдсен, исполнительный директор Ассоциации рыбопромышленников At-Sea. «Это вызвало сбой в наших рыболовных операциях на, по крайней мере, период от 24 до 36 часов, когда мы пытались выяснить, что происходит. И потом, когда русские уведомили нас, что будут проводиться учения, было неясно как долго они будут продолжаться».

Командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил Associated Press, что в учениях в Беринговом море принимали участие более 50 боевых кораблей и около 40 самолетов, учения включали в себя пуски ракет. «Мы впервые проводим там такие массовые учения», - сказал Евменов в заявлении опубликованном Минобороны. Он сказал, что военно-морские учения являются частью мероприятий России по усилению своего присутствия в арктическом регионе и защите своих ресурсов. Евменов сообщил, что в учениях в Беринговом море приняли участие более 50 боевых кораблей и около 40 самолетов. Согласно первоначальным данным, аляскинские рыболовы обнаружили в рыболовных угодьях США до пяти российских военных кораблей и подводную лодку. Эксперты говорят, что это вряд ли будет последняя встреча российских и американских кораблей и судов в Беринговом море, поскольку потепление Арктики делает её областью которая привлекает все больше военного и экономического внимания мировых держав. «Добро пожаловать в будущее» , - сказала аляскинским СМИ Хизер Конли , эксперт по Арктике из Центра стратегических и международных исследований . «К сожалению, я думаю, что мы увидим больше подобных учений и значительное военное присутствие в Арктике - мы просто не видели этого в течение долгого времени».

Alaska pollock, groundfish sector demands 'non-negotiable' military protection after run-ins with Russian warships

После столкновений с российскими военными кораблями, аляскинские рыболовы - добытчики минтая и донной рыбы требуют «не подлежащей обсуждению» военной защиты 6 October 2020 By John Evans Требование последовало за серией инцидентов с участием российских военных кораблей в исключительной экономической зоне США (ИЭЗ) в Беринговом море в августе и сентябре. Ассоциация рыбопромышленников At-Sea заявляет, что после серии инцидентов с участием российских военных кораблей в исключительной экономической зоне США (ИЭЗ) в Беринговом море в августе и сентябре, необходимость военной защиты флотов рыболовецких судов в Беринговом море “просто не обсуждается” Недавние столкновения российских военных кораблей и самолетов с рыболовными судами под флагом США, законно действующими в ИЭЗ США, заставили капитанов рыболовецких судов и их экипажи опасаться за свою безопасность, нарушили бизнес-операции рыбопромысловых компаний в критический момент путины, - написала Стефани Мэдсен, исполнительный директор Ассоциации рыбопромышленников, в заявлении подготовленном для слушаний в Сенате США, которые были отложены в последнюю минуту. Некоторые суда сообщили, что российские самолеты облетели их на небольшой высоте, и им было приказано покинуть этот район по определенному курсу и на максимальной скорости. Эти инциденты побудили Государственный департамент расследовать встречи российских военных кораблей и рыболовецких судов под флагом США. «Устойчивое военное присутствие США для защиты своих интересов в регионе просто не подлежит обсуждению», - написала Мэдсен. статью прочитали: 99 человек Комментарии