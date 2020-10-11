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опубликовано редакцией на Переводике 11.10.20 03:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Берингово море: После встречи с российскими военными кораблями капитаны американских рыболовецких судов потребовали военной защиты

VIDEO: Captain of US vessel captures Russian warship's warning; incident now under investigation
ВИДЕО: Капитан американского судна получил  предупреждение от  российского военного корабля; инцидент сейчас расследуется

31 August 2020

Российские военные корабли столкнулись с  американскими ловцами минтая.Photo: Andrew Wenger Facebook Page

«Мы были застигнуты врасплох», - сказала Стефани Мэдсен, исполнительный директор Ассоциации рыбопромышленников At-Sea.

By John Fiorillo

Госдепартамент США в настоящее время расследует встречу  российских военных кораблей с  американскими рыболовецкими судами  в водах США на прошлой неделе.

«Государственный департамент работает с береговой охраной  и Министерством обороны США над расследованием сообщений о непрофессиональном взаимодействии российских вооруженных сил с американскими рыболовными судами в Беринговом море», - заявил  порталу IntraFish в понедельник представитель государственного департамента. «Первоначальные признаки указывают на то, что это  столкновение  произошло  в результате проведения  русскими военно-морских учений».

Как сообщает Alaska Public Media, на прошлой неделе американские рыболовные суда  с  Аляски, добывающие  донных рыб  в Беринговом море, близко столкнулись с флотом российских военных кораблей, «Они приказали  американским рыболовным судам уйти с дороги» , - заявил на прошлой неделе Брент Пейн, исполнительный директор United Catcher Boats. «У них есть подводные лодки и эсминцы, и никто об этом ничего не знает».

Ниже представлена ​​часть видео, снятого капитаном  тресколова F/V Blue North  Дэвидом Андерсоном.


Российские военные приказали аляскинским рыболовецким судам  уходить на "максимальной  скорости"

Береговая охрана США была уведомлена о столкновениях, а командование  объединенной базы  Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже сообщило, что российские военные проводят «заранее запланированные военные  учения».

По данным береговой охраны, суда добывавшие  минтая работали в исключительной экономической зоне США (ИЭЗ), которая оставляет за американскими судами право  на лов рыбы, но не  воспрещает  заход иностранных  кораблей.  Сенатор от Аляски Лиза Мурковски,  в заявлении для IntraFish в понедельник,  сказала, что обеспокоена этой встречей.

«Меня проинформировали контр-адмирал Белл, командующий 17-м округом береговой охраны и генерал-лейтенант Крамм, командующий NORAD, ALCOM и 11-м военно-воздушным флотом», - сказала она.

"Я работаю с Государственным департаментом, а также с Министерством обороны и береговой охраной США, чтобы лучше понять ситуацию и разработать план, гарантирующий, что любое взаимодействие на море, будь то российские военные учения или что-то  ещё, проводятся законно, мирно и с должным учетом безопасности людей  и  судов  находящихся в  море».

Новые подробности

После первых сообщений о столкновении между российскими военными и американскими рыбаками появились новые подробности и видео.

Некоторые суда сообщили, что российские самолеты  облетали  их  на  небольшой  высоте, и им было приказано покинуть этот район по определенному курсу и  на  максимальной скорости.

«Мы были застигнуты врасплох», - сказала аляскинским  СМИ  Стефани Мэдсен, исполнительный директор Ассоциации рыбопромышленников At-Sea.

«Это вызвало сбой  в наших рыболовных операциях на,  по крайней мере,  период от 24 до 36 часов, когда мы пытались выяснить, что происходит. И потом, когда русские уведомили нас, что будут проводиться учения,  было  неясно как  долго они  будут продолжаться».


Командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил Associated Press, что в учениях в Беринговом море принимали участие  более 50 боевых кораблей и около 40 самолетов, учения  включали в себя   пуски ракет.

«Мы впервые проводим там такие массовые учения», - сказал Евменов в заявлении опубликованном Минобороны. Он сказал, что военно-морские учения являются частью мероприятий  России по усилению своего присутствия в арктическом регионе и защите своих ресурсов.

Евменов сообщил, что в учениях в Беринговом море приняли участие более 50 боевых кораблей и около 40 самолетов. Согласно первоначальным данным, аляскинские рыболовы обнаружили в рыболовных угодьях США  до пяти российских военных кораблей и подводную лодку.

Эксперты говорят, что это вряд ли будет последняя встреча российских и американских кораблей  и  судов в Беринговом море, поскольку потепление Арктики делает её   областью которая  привлекает  все больше  военного и экономического внимания мировых держав.

«Добро пожаловать в будущее» , - сказала аляскинским СМИ Хизер Конли , эксперт по Арктике из Центра стратегических и международных исследований .

«К сожалению, я думаю, что мы увидим больше подобных учений и значительное военное присутствие в Арктике - мы просто не видели этого в течение долгого времени».


Alaska pollock, groundfish sector demands 'non-negotiable' military protection after run-ins with Russian warships
После столкновений с российскими военными кораблями,  аляскинские рыболовы -  добытчики минтая и донной  рыбы требуют «не подлежащей обсуждению» военной защиты 

6 October 2020  By John Evans

Требование  последовало  за серией инцидентов с участием российских военных кораблей в исключительной экономической зоне США (ИЭЗ) в Беринговом море в августе и сентябре.

Ассоциация  рыбопромышленников At-Sea заявляет, что после серии инцидентов с участием российских военных кораблей в исключительной экономической зоне США (ИЭЗ) в Беринговом море в августе  и сентябре, необходимость военной защиты флотов рыболовецких  судов  в Беринговом море “просто  не  обсуждается”

Недавние столкновения российских военных кораблей и самолетов с рыболовными судами под флагом США, законно действующими в ИЭЗ США, заставили капитанов рыболовецких  судов и их экипажи опасаться за свою безопасность, нарушили бизнес-операции рыбопромысловых  компаний в критический момент путины, -  написала Стефани Мэдсен, исполнительный директор Ассоциации рыбопромышленников, в заявлении подготовленном  для слушаний в Сенате США, которые были отложены в последнюю минуту.

Некоторые суда сообщили, что российские самолеты  облетели  их  на  небольшой  высоте, и им было приказано покинуть этот район по определенному курсу и  на  максимальной скорости.

Эти инциденты побудили Государственный департамент расследовать встречи  российских военных кораблей и  рыболовецких судов под флагом  США.

«Устойчивое военное присутствие США для защиты своих  интересов в регионе просто не подлежит обсуждению», - написала Мэдсен.

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