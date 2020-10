архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.10.20 06:01 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"The strange case of Putin’s self-declared fifth column in Australia" Австралия - 12 июля 2020 г. Странный случай самопровозглашенной “пятой колонны” Путина в Австралии От переводчика: это первая из небольшой подборки статей посвященной русским людям живущим за рубежом KYLE WILSON 12 AUGUST 2020 Небольшая, но энергичная группа «австралийских казаков» пользуется поддержкой в ​​высших эшелонах Кремля. Австралийские казаки: Семен Бойков выступает на митинге у генерального консульства России в Сиднее в декабре 2016 года. На баннере написано: «Австралийцы поддерживают Путина в Сирии - против ИГИЛ». Ричард Милнс / Alamy Live News Члены австралийской русской общины, принимающие участие в торжествах 9 (или около этого) мая - годовщины капитуляции нацистской Германии - вероятно сильно удивлялись в последние годы, обнаружив, что группа крепких мужчин, по всей видимости, проверяет, что на них надето. Некоторые из этих мужчин были одеты в темно-зеленую парадную форму, с погонами и медалями, другие - в кожаные куртки с металлическими заклепками, какие обычно носят члены банд мотоциклистов. У них на груди был приколот аккуратный бант из оранжево-черной ленты. Георгиевская лента изначально была символом Российской императорской армии, оранжевый символизировал огонь и черный - порох. Но после аннексии Крыма Россией в 2014 году он стал знаком преданности России и ее президенту. По словам московских журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган - смелых и опытных комментаторов по, зачастую, деликатным вопросам безопасности - это «зловещий и агрессивный политический символ» «антизападной, прокремлевской повестки дня». Загадочные джентльмены утверждают, что являются потомками сибирских казаков, поселившихся в Австралии в основном в период примерно с 1920 по 1950-е годы. Поскольку 9 мая стало самой важной датой в официальном российском календаре - день, когда, по их мнению, ношение ленты должно быть обязательным, - они посещают торжества, чтобы следить за тем, носят ли члены сообщества этот символ и, более того, носят ли они его правильно. Они являются префектами [русского] патриотизма и следят за лояльностью российских эмигрантов к России-матушке при Владимире Путине. За деятельностью этих людей стоит долгая и сложная история казачества. Даже происхождение названия - “казак” (kazak) в русском языке, “казак” (qazaq) в тюркских языках - оспаривается, но большинство историков говорят, что оно тюркское, что оно означало «свободный странник или изгнанник», и что к пятнадцатому веку оно обозначало этнически пестрых обитателей (зачастую татар и славян) самоуправляющихся укрепленных поселений в нижнем течении Днепра и Дона. К XVI веку казаки из разбойников превратились в эффективную легкую наемную кавалерию. Посредством соглашений со сменявшими друг друга царями они были интегрированы в российскую императорскую армию [в виде войск], несущих особую ответственность за защиту южных границ империи. Они сыграли важную роль в том, что русская официальная история называет «открытием» Сибири. Постепенно казаки взяли на себя и другую функцию: военизированная полиция использовалась для подавления инакомыслия и внутренних беспорядков. К девятнадцатому веку они были одновременно пограничными войсками и национальной гвардией, прославившимися жестокостью и недисциплинированностью при выполнении своих жандармских функций. Как писала New York Times - «До революции они стали печально известны, как “последний довод царя”, подавляя крестьянские бунты и восстания рабочих, совершая погромы против евреев и других меньшинств» Казачьи историки могут отвергнуть это обвинение, но не может быть никаких сомнений в том, что казаки принимали участие в погромах против еврейского населения в черте оседлости после убийства царя Александра II в 1881 году и в период 1903–06 годов. В начале ХХ века девиз казачества «За веру, царя и Отечество» был принят антисемитским Союзом русского народа, который создал вооруженные отряды (известные как «черная сотня») для проведения погромов и убийства тех, кого он определял как социалистов или других предателей. Учитывая их преданность династии Романовых, большинство казаков встало на сторону антибольшевистских сил в гражданской войне 1918–21 годов в России; затем многие ушли в изгнание, некоторые казаки из Сибири нашли убежище в Китае и, в конечном итоге, в Австралии. Те кто остались были почти полностью уничтожены в ходе безжалостной кампании коллективизации Сталина и а не уничтоженных продолжали репрессировать на протяжении всего советского периода. Но в знаменательном возрождении они вновь появились в постсоветской России как хранители милитаристских и ультранационалистических ценностей, имеющие тесные связи с Русской православной церковью, в которой доминирует Кремль. При Путине казачество переживает период бурного роста, и он всячески подчеркивает их «хорошо известную традицию патриотизма ... столь важную для формирования российской государственности в сознании нашего народа». В настоящее время российское правительство финансирует казачьи культурные центры, стрелковые клубы и клубы боевых искусств. А согласно закону, подписанному Путиным в 2005 году, казачество было повторно включено в государственные силовые и военные структуры. До тех пор, пока Михаил Горбачев не стал генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза в 1985 году, все советские лидеры рассматривали большую русскую/советскую диаспору в двух противоположных аспектах, с одной стороны - как источник оппозиции, с другой - как актив, который необходимо мобилизовать вместе с нерусскими сочувствующими, для подрыва любого государства, которое воспринимается как противник. Основная ответственность за нейтрализацию членов первой группы (в некоторых случаях путем убийства), а также за выявление и использование второй лежала на КГБ под этим или под его прежними названиями. В Австралии, наиболее известными случаями были мобилизация, а в некоторых случаях вербовка Москвой членов Коммунистической партии Австралии и русских эмигрантов, некоторые из которых работали на важных должностях в государственной службе страны. Последствия этой политики ощущались в австралийской политике ещё до недавнего времени, да и сейчас могут по-прежнему влиять на восприятие России. Когда в конце 1980-х годов Советский Союз начал рушиться, а поддерживаемые Советским Союзом коммунистические партии на Западе потеряли популярность, политика вербовки эмигрантов и попутчиков была приостановлена. Президент России Владимир Путин (в центре) с георгиевской лентой на груди, наблюдает за парадом Победы в этом году в Москве. Sergei Guneyev/Host Photo Agency via AP В течение девяти хаотических лет правления Бориса Ельцина, после разгрома государственного переворота, инициированного и возглавленного КГБ для свержения Горбачева в 1991 году, российские спецслужбы пытались адаптироваться и выжить. КГБ был разделен на ФСБ (внутренняя тайная полиция) и СВР (российская служба внешней разведки), но не был реформирован. Теперь, после двух десятилетий правления Россией одним из бывших сотрудников спецслужб, они, вероятно, лучше обеспечены ресурсами и, по крайней мере, в случае ФСБ, обладают большей независимостью, чем когда-либо прежде. При Путине, усилия по использованию российской диаспоры в качестве актива были значительно усовершенствованы и активизированы. В октябре 2001 года, все еще укрепляя свою власть, Путин сформулировал концепцию диаспоры как атрибута сильного российского государства, провозгласив понятие «Русский мир». («Мир» - в русском языке это емкое слово, означающее как «община или сообщество», так и «мирное сосуществование, состояние покоя», в зависимости от контекста). Независимо от того, где они живут, сказал Путин, все россияне и все те, кто претендует на российское наследие, отныне будут рассматриваться не как «эмигранты», но как «соотечественники»- глобальное племя, разошедшееся по миру, объединенное преданностью Отечеству. «Русский мир» - это также название одного из целой когорты новых государственных агентств и «фондов», которым Путин дал задание по созданию и укреплению этой сплоченности и максимальному распространению глобального влияния России. Конечно, Россия не одинока в этом: Китай, например, проводит практически идентичную политику формирования и мобилизации патриотических чувств в своей диаспоре, осуществление этой политики координируется Рабочим отделом Объединенного фронта Коммунистической партии. Фонд Русский мир также напоминает Центральный комитет зарубежных соотечественников, созданном японцами в 1940 году. Фонд был официально учрежден в 2007 году. В 2009 году его региональный директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону обратился к ряду ведущих австралийских университетов, включая университеты Квинсленда, Сиднея и ANU, с предложением финансировать «центры русского языка и культуры». Предложения были отклонены, отчасти потому, что россияне настаивали на праве назначать директоров центров. В последнее время политика объединения диаспоры также подкреплялась Законом о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, ключевые положения которого нашли отражение в недавних поправках к российской конституции. Закон определяет любого, «кто говорит по-русски и идентифицирует себя с/ поддерживает [ценности] ассоциированной культуры» как «соотечественника», права которого, как они определены российским государством, российское государство обязуется защищать . Так получилось, что фонд «Русский мир», который, как и институты Конфуция в Китае, утверждает, что занимается исключительно пропагандой культуры и языка, возглавляет видный член Государственной Думы (парламента с путинистскими характеристиками). Этот депутат Госдумы - Вячеслав Никонов является внуком сталинского министра иностранных дел Вячеслава Молотова, того самого - из печально известного пакта Молотова-Риббентропа. Молотов сыграл ключевую роль в судьбе лидера Лейбористской партии Х.В. «Берта» Эватта, самой заметной жертвы дела Петрова, дела, пролившего свет на вербовку русскими эмигрантов и сторонников [СССР] в Австралии. Это возвращает нас в Австралию и к казакам, наблюдающим за правильным ношением лент. В новогоднем обращении в конце 2018 года тогдашний посол России Григорий Логвинов обратился к русской диаспоре в Австралии с пылким призывом: Никогда прежде в своей новейшей истории ... Россия не была объектом такой скоординированной агрессивной кампании клеветы, очернения и оскорблений ... на различные антироссийские темы, будь то катастрофа MH17, так называемое дело Скрипаля или использование химии [химоружия] в Сирии… Мы в посольстве были бы очень благодарны за любую поддержку, моральную и политическую, которую наши соотечественники могут оказать, конечно, в пределах, разрешенных законодательством Австралии. Одна группа среди аудитории Логвинова не нуждалась в призывах: самопровозглашенная станица (гарнизон) «сибирских казаков» в Австралии, называющих себя «Посольство Забайкальского казачьего войска в Австралии» (zabaikal'sk означает область в Сибири восточнее озера Байкал, если смотреть из европейской части России). Эти австралийцы утверждают, что являются потомками казаков и хранителями их традиций. Впервые они проявили себя в 2014 году, в год аннексии Крыма Россией и восстания российских марионеточных сил на востоке Украины, значительное место среди этих сил занимали и занимают российские казаки. Российский сайт утверждает (без ссылки на источник) что казацкие корни есть у 10 000 австралийцев. Одетые в казачью форму местного пошива, новоиспеченные казаки из Австралии начали устраивать демонстрации в Сиднее и Мельбурне в поддержку так называемых «Демократических республик Донецка и Луганска», то есть территорий Украины, удерживаемых вооруженными и руководимыми Россией силами. Их лидер Семен Бойков получил титул атамана. (Это слово означает «вождь» и является однокоренным со словом «ottoman», что отражает сильный тюркский ген в эволюции казачества.) Российский веб-сайт опубликовал следующую информацию о нем: Атаман Бойков родился в 1990 году. Пятое поколение в семье русских переселенцев, он рассказал, что его отец - русский православный священник, семье которого удалось сохранить русский язык и вырастить детей, любящих Россию. «Мы никогда не чувствовали себя австралийцами, мы там были инопланетянами. Считаю себя русским». Период обучения в Сретенском монастыре в Москве (2008 год) , стал решающим в его идентификации [с Россией]. «Пока я там учился, я был, ну, нельзя сказать, завербован, нет. Просто, я попал под влияние правильно мыслящих пророссийских элементов. Из молодого австралийца начали формировать пророссийского взрослого». Свое преображение он связывает, в частности, с отцом Тихоном Шевкуновым: «Это очень влиятельная личность - в церкви, в государстве и в обществе. Он всегда решительно поддерживал любую деятельность, связанную с воссоединением [православных] церквей за пределами России с Московским Патриархатом, и в целом с воссоединением русских эмигрантов, диаспоры, с Россией». Сообщается, что Сретенский монастырь, который расположен недалеко от бывшей штаб-квартиры КГБ в центре Москвы, имеет тесные связи с преемниками КГБ - ФСБ и СВР. Отца Шевкунова, ныне архимандрита, иногда называют «духовным наставником Путина». Вот слова Бойкова (статья опубликованная в российском журнале “Взгляд” под заголовком «Казаки Австралии говорят о [своей] поддержке России во „враждебной“ стране»): «Я считаю себя государственником, мы всегда будем поддерживать линию государства, президента страны, очень уважаем главнокомандующего нашего – Путина. И у нас есть уникальная возможность поддерживать Россию изнутри вражеского государства. Этого не могут делать даже ФСБ или батальоны спецназа, потому что в отличие от них мы являемся гражданами этого государства». Группа, которую возглавляет Бойков насчитывает, как он утверждает, около 150 человек. Хотя группа зарегистрирована как «историко-культурное объединение», ее члены носят форму с погонами и знаками отличия, проводят казачьи учения. Но, по словам Бойкова, они видят свою главную задачу в проведении так называемой народной дипломатии ... «Мы организуем демонстрации в поддержку возвращения Крыма [России], в поддержку нашей армии в Сирии, в поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик ». Атаман добавляет, что, хотя они не могут идти в бой с саблями, русскими винтовками и пулеметами Максим, как это делали их деды, они могут вести другую форму войны - информационную войну. Бойков, кажется, был ключевой фигурой в обеспечении финансирования из России издания собственной ежемесячной газеты «станицы» - “Русский Рубеж”, двадцать шесть номеров, которой были выпущены с начала 2015 до середины 2017 года (первоначально тиражом в 2000 экземпляром, позже он был увеличен до 5000). В шапке газеты стоял традиционный казачий девиз и боевой клич: «За Веру, царя и Отечество». Название газеты предполагало, что ее владельцы и редакторы считают, что граница России проходит через Австралию, и напоминает выражение из российской истории о том, что граница только тогда действительно безопасна, когда по обе её стороны стоят русские солдаты. Эта идея также полностью согласуется с традиционной ролью казачества в защите границ России. Передовицы “Русского Рубежа” и его репортажи, перепечатанные из ультранационалистических российских источников, отразили самоотождествление группы с милитаристско-империалистическими и авторитарными идеалами, духом и нравственными ценностями царской - а теперь и путинской - России. Члены группы заявили о своей поддержке российской кампании на востоке Украины, приняли флаг сепаратистских образований в качестве одного из своих знамен и [в своих высказываниях и публикациях] намекали, что некоторые из них воевали там на стороне пророссийских сил. Газета заклеймила предателями всех австралийцев русского происхождения, не разделяющих ее взгляды. В ней регулярно публиковались статьи распространявшие отвратительные ксенофобские и гомофобные взгляды и - например, в выпуске за декабрь 2015 года - антисемитские настроения. Печатание «Русского рубежа» прекратилось, без объяснения причин, в июне 2017 года, предполагается, что иссяк источник его финансирования. Спустя три года, в середине мая 2020 года, газета снова начала издаваться, теперь уже тиражом в 5000 экземпляров, с приложением на английском языке и получила гораздо более широкое распространение во всех столицах штатов. Очевидно, был найден новый источник финансирования, возможно, во время визита Бойкова в Москву в конце прошлого года. «[Мы] напоминаем всем нашим соотечественникам в Австралии, которые являются врагами России, что наша газета снова на передовой», - говорится в майской передовице. «Возьмите на себя ответственность за свои слова и действия, чтобы не оказаться в центре внимания наших публикаций». Как и прежде, газета называет своим главным спонсором Институт Северной Азии и Евразийских интеграционных процессов, информации о котором в Интернете очень мало (почти ничего кроме адреса в Чите, городе в Забайкальском регионе Сибири). Но своей реанимацией газета, похоже, обязана Константину Малофееву, фигуре, известной в России как «православный олигарх», - или тем, на кого или с кем он работает. Наряду со своими связями с номенклатурой Русской православной церкви Малофеев хорошо известен своим ультранационализмом, отстаиванием «традиционных ценностей» и пропагандой теорий заговора. Среди последних - его утверждения о том, что Билл Гейтс и «западные спецслужбы» являются источником Covid-19, и что Гейтс планирует «чипировать» все население России. Источники кажущегося богатства Малофеева покрыты мраком . Малофеев известен прежде всего своей ролью в повстанческом движении на востоке Украины. В апреле 2014 года Игорь Гиркин, бывший глава службы безопасности одной из его частных инвестиционных компаний, Marshall Capital Partners Ltd, перебрался с, примерно, 50 боевиками из России на Украину, чтобы возглавить первое вооруженное нападение на украинское правительственное учреждение. В конце концов Гиркин принял командование «Народной армией Донецкой Республики», а затем стал ее «министром обороны». Гиркин служил в ФСБ с 1998 по 2005 год и с тех пор идентифицировался Европейским союзом как офицер Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ). Он более известен под его псевдонимом Стрелков - что означает «стрелок». (Читатели пастернаковского «Доктора Живаго» могут вспомнить безжалостного большевистского полководца «Стрельникова»). «К середине 2014 года, - сообщает сайт интернет-расследований Bellingcat, - наметилась четкая закономерность: Кремль использовал Малофеева в качестве инициатора и доверенного лица, финансирующего активные мероприятия - в том числе военные операции - на Украине, обеспечивая отрицание Россией своего участия в случае провала операции» Таким образом, Малофеев и его сотрудники разделяют ответственность за гибель тридцати восьми австралийцев и 260 других пассажиров и членов экипажа рейса MH17 в июле 2014 года. С 2014 года на него наложены санкции Европейского Союза «за дестабилизацию Восточной Украины»” Малофеев также утверждает, что является основателем Общества “Двуглавый орел” , целью деятельности которого является просвещение и пропаганда русского исторического наследия. Название общества восходит к двуглавому имперскому орлу на царском гербе, восстановленному Путиным в качестве герба России. Общество стоит первым в обновленном списке партнеров «Русского Рубежа», опубликованном газетой; как следует из названия, заявленная цель - «просвещать всех соотечественников», внедряя правильный взгляд на историю в умы всех обитателей Русского мира. Стремление контролировать не только то, что люди делают, но и то, что они думают, имеет в России прочную традицию, восходящую, по крайней мере, к Петру Великому и достигнувшую апогея при Ленине и Сталине. Сам Путин является продуктом обучения, практики и этических норм КГБ, преемника ЧК, советской спецслужбы, созданной Лениным для установления и поддержания этого всеобъемлющего контроля. Бывший министр культуры Путина Владимир Мединский писал, что «если государственная элита не будет стремиться формировать сознание своих граждан ... их умы либо превратятся в вакуум, либо будут загрязнены иностранным мусором». Будучи очень озабочен контролем над прошлым, чтобы формировать настоящее, Путин недавно принял меры к тому, чтобы цель, определенная Мединским, была закреплена в российской конституции. Это была одна из более чем 200 поправок, которые были проголосованы в ходе недавнего конституционного плебисцита в России, проходившего с 25 июня по 1 июля. По официальным данным, поправки поддержали 78 процентов из 69 процентов участвовавших в голосовании избирателей. Однако из-за явной ошибки в согласовании результата или, возможно, из проявленного высокомерия, копии пересмотренной конституции продавались в книжных магазинах Москвы задолго до голосования. Группа известных российских политологов, проанализировавшая данные, пришла к выводу, что 37 процентов голосов были сфальсифицированы, а реальная явка составила около 43 процентов, из которых 65 процентов проголосовали за поправки. Как сообщается, по настоянию Русской православной церкви в поправки также включена статья, в которой выражается дань уважения «предкам, которые передали нам свои идеалы и веру в Бога». Тем не менее, статья 14, основополагающая глава 1 конституции 1993 года, определяет Россию как светское государство и говорит, что «никакая религия не может устанавливаться как официальная или обязательная». Другая поправка описывает брак как «союз мужчины и женщины», тем самым подтверждая традиционные ценности и фактически запрещая однополые браки. Ещё одна клянется защищать историческую правду и запрещает «умаление подвига народа при защите Отечества», то есть ставить под сомнение все более лживую версию Путина истории Второй мировой войны. В Государственную Думу также поступил переработанный вариант действующего федерального закона «Об образовании», в котором основной упор сделан на «неотложные задачи воспитания патриотических настроений у школьников». Все цели, определенные этими поправками, являются широко освещаемыми темами в возрожденном “Русском Рубеже”. По словам российских журналистов, расследовавших деятельность и связи Константина Малофеева, он близок к доверенному лицу Путина архимандриту Шевкунову, «отцу Тихону», которого «атаман» Бойков назвал своим главным наставником. Исполнительным директором общества «Двуглавый орел», якобы под началом Малофеева, работает Леонид Решетников, генерал-лейтенант СВР. Официальная биография Решетникова, перепечатанная «Русским Рубежом», гласит, что «с 1976 по 2009 год он занимался разведывательной деятельностью за рубежом». С 2009 по 2017 год он был директором Центра аналитических исследований, секретного подразделения в администрации президента России, которому Рейтер и Би-би-си приписывают значительную роль в успешной российской кампании по влиянию на президентские выборы в США в 2016 году. Официально генерал Решетников ушел в отставку с действующей службы, но, как знаменито сказал Путин , бывших офицеров КГБ не существует. (На пенсии, сотрудники ФСБ и СВР считаются «находящимися в резерве» , из которого они могут быть отозваны на действительную службу в любое время). В Москве общество “Двуглавый орел” зарегистрировано по одному адресу с Центром аналитических исследований. Представляется маловероятным, чтобы генерал-лейтенант СВР подчинялся приказам рядового Малофеева. Чтобы провести общественную кампанию по обеспечению того, чтобы все россияне в Австралии и их дети придерживались правильных взглядов и убеждений, Решетников назначил Валерия Малиновского, «молодого растущего [российского] предпринимателя», своим главным представителем в Австралии, а Бойкова - его заместителем. В письме об их назначении, опубликованном в «Русском рубеже», их напутствуют заботиться о «сохранении культурной самобытности и правильной исторической памяти наших соотечественников». В интервью, представляющем Малиновского своим своим читателям, «Русский рубеж» спросил его, чего он стремится достичь. Он ответил, что возглавляемое им общество «объединяет людей порядочных, русских патриотов, которые хотят изменить к лучшему ситуацию на своей родине и восприятие России за ее пределами». На вопрос, чем русские отличаются от австралийцев, Малиновский ответил, что у русских «более глубокие эмоции; они более трудолюбивы; отстаивают традиционные ценности - мы считаем, что роль женщины заключается в сохранении домашнего очага, в то время как австралийские женщины - феминистки, которые не ставят семью на первое место; и мы более патриотичны». В другом месте того же издания работа общества “Двуглавый орел” представлена ​​следующим образом: Российская история - одно из самых оклеветанных явлений в истории человечества. Задача воссоздания подлинной, многогранной и объективной реальной истории России сродни реставрации: медленно, слой за слоем, необходимо счищать наросты недавних периодов, чтобы раскрыть миру первоначальный облик России во всей его первозданной красоте Подводя итог, можно сказать, что у нас есть группа австралийцев русского происхождения, называющая себя австралийской казачьей станицей (гарнизоном), финансируемая «русским православным олигархом» (или, возможно, анонимными государственными чиновниками, которые переводят ему деньги). Их покровитель причастен к уничтожению MH17, утверждает, что Билл Гейтс и «западные спецслужбы» являются создателями Covid-19, и находится под контролем бывшего высокопоставленного офицера СВР и, следовательно, эффективно интегрирован в российские силовые и военные структуры. И сами они привержены тому, чтобы поддерживать преданность Отечеству среди россиян во «враждебной стране», в которой они, очевидным образом, предпочитают жить. статью прочитали: 58 человек Комментарии