Про низкую нравственность апатридов (людей без Родины)

09/10/2020 | NOTFORME

Я не очень хотел об этом писать. Но изрядно достали "квасные" русские. Которые сильно расплодились на ресурсе.

То один нижегородец, то другой подмосковный абориген - поклонник Грудинина, то третий , неустановленного ПМЖ и гендера , то четвертый... Вся эта братва, вместолевых убеждений, сильно борется с ненавистной им современной Россией. Кушать не могут обычную жратву.

Подавай им на зуб грефятину-​чубайсятину - всё ВПР РФ и богатеев-​ олигархов. Желательно на вертеле. Под соусом "ткемали" , любимом тов Лаврентием Палычем и Лейбой Давидычем.

Совершенно лютый, потный, мохнорылый и высоконравственный народ, короче. Люто ненавидящий Россию, но считающий себя "русскими".

Стоит мне, Сергею Васильеву, любому другому зарубежному апатриду, сказать хоть что-​то в поддержку действий ВПР России, как разверзается трясина.

С бульканьем, брызгами, вонью болотной, выныривает свора ухарей - обличителей.

Как те бычишки деревенские, опустив тупые рожки к грунту, задрав облезлый хвостик и вылупив красные глаза , они несутся с визгом - "Как смеешь ты, презренный из Казахстана, Латвии и (далее везде) говорить здеся о России?! Мы здеся угнетенные холопы! Нам решать когда и как снести пгоклятый Кгемль! А ты пгедатель!!!"

Да, вечновчерашние холопы. Я действительно имею тягчайший грех на душе.

Грех рождения на границе Империи. Нас таких много. Целый народ - 20-25 млн. душ.

Я не могу сказать, что заставило моих предков сняться из-​под Москвы и Рязани и двинуться в Сибирь, южные степи, к берегам Балтики и Тихого Океана. Думаю, они были пассионариями ( по Л.Гумилеву) , а проще - авантюристами. Чингиз хан называл таких, неукротимых - "люди длинной воли".

...Авантюристов тех не смущали неувязки с нравственностью. Они ломали загребущие лапы Оттоманской Империи в степях нынешней юго-​восточной Украины. Они бессовестно ходили "за зипунами" ( так тогда назывались пиджаки) на турецкие берега. Они, не особо пугаясь, месяцами сидели в малом числе в осаде в Албазинском городке на Дальнем Востоке.

Китайская Империя после жутких встречных атак этих бородатых авантюристов смущалась и признавала приоритет России на земли размером с нынешнюю Европу.

Они, бродяги - авантюристы на юге дошли до естественных горных границ, основав города-​форпосты. Они убедили китайцев , что Срединная Империя имеет границы. А у них граница - горизонт. И если что , они шагнут и дальше... Империя все поняла и возник консенсус.

Были ли мои предки -​авантюристы высоконравственными людьми? Глядя на скуластые лики сибиряков, я сильно подозреваю, что они не пропускали местных красавиц. И не красавиц тоже...

Да, они не всегда придерживались Божьих Заповедей. Они были простыми солдатами на бесконечной войне...

Но они каялись. Иногда.

И Бог прощал своих своих беспутных сыновей.

... Они были сильно заражены всякими языческими верованиями - приметами - поверьями.

По свидетельству иностранных наблюдателей, они имели военное языческое заклятие, которое помогало им одерживать победы в самых безнадежных обстоятельствах.

Перед боем они, как нормальные богобоязненные люди, просчитывали шансы и убеждались, что удача им не светит... Шибко велик перевес врага.

... Но командир , почесывая репу, сказывал заклятие: "Хусим!". И штаб - подчиненные командиры, повторяли: "Хусим!"

И они в конном строю бросались в безнадежную , отчаянную атаку на каре непобедимой императорской латной пехоты. Так теоретически было нельзя...

Через четверть часа латная пехота переставала существовать...

... Так докладывал папский легат, по совместительству - военный "штирлиц" своему начальству.

Языческое заклятие срабатывало в безнадежных обстоятельствах. Когда отступать было некуда. Или нельзя.

Да, мы апатриды. Наша Родина - Советский Союз Да, его больше нет.

По мнению российских квасных сидельцев на ровной жопе, мы люди без Родины.

Когда "квасники" сидели , глядя, разинув пасть, на рушащийся Союз, на нас рухнули его обломки в двойном объеме... Где-​то неприкрытый нацизм и дикость аборигенов - при полном безразличии местных недогосударств. И полное безразличие России 90-х. Алконавтам-​ дерьмократам-​ козыревым было глубоко плевать на целый народ - 25 млн, барахтающийся за бортом после гибели Империи.

... Мы выжили и совсем не просим " квасных" русских воевать за нас.

Мы знаем, что вояки из них, как из говна - пуля. Ты слышишь IS-80?

Они, умственно колченогие, способны только скулить и люто облаивать свое же государство. Выпрашивая кусок колбаски или звездюлей. Как повезет...

Они точно знают, что им должно государство. Все время перечисляют, сравнивают, роняя слюни с Забугром. Или с Союзом.

И совсем не знают, что сами они, жаждущие смерти государства Россия, никому на этом свете не нужны...

В прошлое, сталинское, где они бы могли ( как им кажется) стать стахановцами или лагерными охранниками, пути нет...

А в Настоящем жизнь проходит мимо них, ущербных. Как Караван мимо уныло лающих собачонок. Как пехотная часть мимо прячущихся в кустах дезертиров.

... В заключение - о гражданине Укры, вздумавшем учить русских нравственности и порядку. Из той же своры охаивателей России и её народа.

Некий укр русскоязычный Нечай Воскресенский свысока повествовал о "мразях", стоящих во главе России, посмевших вопреки правилам хорошего тона, "отжать" у "бла-​ародных " соседей Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым, Севастополь и ЛДНР.

И которые, мрази-​то, кюшать не могут, размышляя, как бы хапнуть все и уволочь за бугор...

Пан Нечай говорил о нравственности в международных отношениях и дышал чесноком и горилкой...

Этот пан Нечай близкий духовно-​ идейный родственник местным вместолевым , бурно недоедающим ,но обильно гадящим ненавистникам России.

Набор словес - один -​в-один.

Я вспомнил о моей наследственной безнравственности и ответил пану Нечаю с этой позиции... Бессовестно-​ прагматичной. Не дипломат, чай.

"Так я вспомнил про ненависть - и забыл о любви..." (с)

... Есть совершенно неотменимые законы геополитического, цивилизационного выживания. Они мало соотносятся с лежащими в совершенно иной плоскости Бытия житейскими понятиями нравственности -​морали.

Россия ( если угодно - МЫ) стала перед выбором - жить или умереть. Устоит государство - устоит и народ.

Он народ , не сократится до 15-20 млн. для обслуги труб и рудников, как озвучила паскудная старуха Мадлен Олбрайт. И не менее паскудная Марго Тэтчер.

Из понимания этого вытекает смысл всех действий России. Государства и народа.

Геополитические и цивилизационные "какбыпартнеры" по планете принялись удушать нас, окружая многоумными соседями - украми, грузинами, прибалтами, молдавами, поляками, турками и прочей братвой. НАТО, ЕС , США при этом неутомимо пели о стремлении к миру.

" Нам из далей заморских все слышался ангельский хор. Хотя нам говорили, что это поют пидорасы..." (с)

Укры пели, что Договор о Севастополе - 2035 года. Не беспокойтесь.

При этом отрабатывали десантные операции с НАТО на Крым и Одессу. Они мрияли о вступлении в НАТО, как и Грузия с Молдовой...

...Россия сделала то, что должна была сделать.

Она вырвала из мохнатых ручат разномастых пидорасов Крым, Приднестровье, ЛДНР, Абхазию и Ю. Осетию

Теперь под прицелом военных баз России в тех пунктах обиженно воющие пидорасы и их хозяева.

Так надо , небратья. Это и есть жестокие законы геополитического выживания. Законы Войны. Они будут работать, пока Земля еще вертится

Вам, небратья, придется с этим жить.

Вы побежали,роняя какашки на неправильную сторону Истории

И теперь вам придется платить несостоявшейся государственностью Укры

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