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дата публикации 11.10.20 07:00
скаут: Игорь Львович;
   
 

Про низкую нравственность апатридов (людей без Родины)

09/10/2020 | NOTFORME

Аватар пользователя NOTFORME

Я не очень хотел об этом писать.  Но изрядно достали  "квасные"  русские. Которые сильно расплодились на ресурсе.

То один нижегородец, то  другой подмосковный абориген - поклонник Грудинина, то  третий  , неустановленного ПМЖ  и гендера , то четвертый...  Вся эта братва, вместолевых убеждений, сильно  борется с ненавистной им современной Россией. Кушать не могут обычную жратву.

Подавай им на зуб  грефятину-​чубайсятину - всё  ВПР  РФ  и  богатеев-​ олигархов. Желательно на вертеле. Под соусом "ткемали" , любимом тов Лаврентием Палычем и Лейбой Давидычем.  

Совершенно  лютый, потный, мохнорылый  и высоконравственный народ, короче. Люто ненавидящий Россию, но считающий себя "русскими".

Стоит мне, Сергею Васильеву, любому другому  зарубежному апатриду,  сказать хоть что-​то  в поддержку    действий ВПР России, как  разверзается  трясина.

С бульканьем, брызгами, вонью  болотной,   выныривает  свора  ухарей - обличителей. 

Как  те бычишки  деревенские, опустив тупые рожки к грунту, задрав облезлый хвостик   и вылупив  красные глаза , они  несутся  с визгом - "Как смеешь ты, презренный  из Казахстана, Латвии и (далее везде)  говорить здеся о  России?! Мы здеся угнетенные  холопы! Нам  решать когда и как  снести пгоклятый Кгемль! А ты  пгедатель!!!"

 Да,  вечновчерашние   холопы.  Я действительно имею тягчайший грех на душе.

Грех рождения  на  границе Империи. Нас таких много.  Целый народ - 20-25 млн. душ.

Я не  могу  сказать, что заставило моих предков  сняться  из-​под Москвы и Рязани и двинуться в Сибирь, южные  степи,  к берегам Балтики и Тихого Океана.  Думаю, они были  пассионариями ( по Л.Гумилеву) , а проще - авантюристами. Чингиз хан  называл  таких, неукротимых - "люди длинной воли".

 ...Авантюристов   тех   не смущали  неувязки с нравственностью.  Они  ломали загребущие лапы Оттоманской Империи в  степях  нынешней юго-​восточной Украины.  Они бессовестно  ходили  "за зипунами" ( так тогда назывались пиджаки) на  турецкие берега. Они, не особо  пугаясь, месяцами сидели в малом числе в осаде  в Албазинском городке   на Дальнем Востоке.  

Китайская Империя  после  жутких встречных атак этих бородатых авантюристов смущалась и признавала приоритет России на земли размером с нынешнюю Европу.

Они, бродяги  - авантюристы на юге  дошли  до естественных горных границ, основав  города-​форпосты.  Они убедили китайцев , что  Срединная Империя  имеет границы. А у них  граница - горизонт.  И если что , они шагнут и дальше... Империя  все поняла  и возник консенсус.

 Были ли мои предки  -​авантюристы  высоконравственными людьми?  Глядя на   скуластые лики  сибиряков, я сильно подозреваю, что  они не пропускали местных красавиц.  И не красавиц тоже...

Да, они  не всегда придерживались  Божьих Заповедей.  Они были  простыми солдатами  на  бесконечной войне...  

Но они каялись. Иногда.

И Бог прощал своих своих  беспутных  сыновей.

... Они  были сильно заражены всякими  языческими верованиями - приметами - поверьями.

По свидетельству  иностранных наблюдателей, они  имели военное языческое  заклятие, которое помогало им одерживать победы в самых безнадежных  обстоятельствах.

Перед  боем  они, как нормальные богобоязненные люди,  просчитывали шансы и убеждались, что удача им не светит... Шибко велик перевес врага.

... Но командир , почесывая  репу,   сказывал заклятие:   "Хусим!".  И штаб - подчиненные командиры,   повторяли: "Хусим!"

И они в конном строю  бросались в безнадежную , отчаянную атаку на  каре   непобедимой  императорской  латной  пехоты.  Так теоретически  было нельзя...

Через четверть часа  латная  пехота переставала существовать...

 ... Так докладывал  папский легат, по совместительству - военный "штирлиц" своему начальству.

Языческое заклятие срабатывало  в безнадежных обстоятельствах. Когда отступать было некуда. Или нельзя.

Да, мы апатриды.  Наша Родина - Советский Союз  Да, его больше нет.

По мнению российских  квасных  сидельцев на ровной жопе, мы люди без  Родины. 

Когда  "квасники"  сидели , глядя, разинув  пасть, на рушащийся Союз, на нас  рухнули его обломки в двойном  объеме... Где-​то  неприкрытый нацизм и дикость аборигенов - при полном безразличии местных  недогосударств. И полное  безразличие  России  90-х.  Алконавтам-​ дерьмократам-​ козыревым  было глубоко плевать на  целый народ - 25 млн, барахтающийся за бортом  после  гибели Империи.

... Мы  выжили и совсем не просим  " квасных" русских воевать за нас. 

Мы знаем, что вояки из них, как из говна - пуля.  Ты слышишь IS-80?

Они, умственно колченогие, способны только  скулить и  люто облаивать свое же государство. Выпрашивая  кусок колбаски или звездюлей. Как повезет...

Они  точно знают, что им  должно  государство.  Все время  перечисляют, сравнивают, роняя слюни  с  Забугром.   Или с Союзом.

И совсем не знают,  что сами они, жаждущие смерти государства  Россия, никому на этом свете не нужны...

 В прошлое, сталинское, где они бы могли ( как им кажется) стать стахановцами или лагерными  охранниками, пути нет...

А в Настоящем жизнь  проходит мимо них, ущербных.   Как  Караван  мимо уныло лающих собачонок.  Как пехотная часть мимо прячущихся в кустах дезертиров.

... В заключение -  о  гражданине Укры, вздумавшем учить   русских нравственности  и порядку.  Из той же  своры охаивателей  России и  её народа.

Некий   укр  русскоязычный  Нечай  Воскресенский свысока повествовал о "мразях", стоящих во главе России, посмевших  вопреки правилам  хорошего тона, "отжать" у "бла-​ародных " соседей  Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым, Севастополь и ЛДНР.

И которые, мрази-​то,  кюшать не могут, размышляя, как бы хапнуть все  и уволочь за бугор...

  Пан Нечай  говорил о  нравственности в международных отношениях  и дышал чесноком  и горилкой...

Этот пан Нечай  близкий духовно-​ идейный  родственник местным  вместолевым , бурно недоедающим ,но  обильно  гадящим  ненавистникам России.

Набор словес - один -​в-один.

 Я вспомнил о моей наследственной безнравственности  и ответил пану Нечаю  с этой позиции...  Бессовестно-​ прагматичной.  Не дипломат, чай.

"Так я вспомнил про ненависть - и забыл о любви..." (с)

 ... Есть совершенно неотменимые законы геополитического, цивилизационного  выживания.  Они мало соотносятся с лежащими в совершенно иной  плоскости  Бытия житейскими понятиями нравственности -​морали.

Россия ( если угодно - МЫ) стала перед выбором - жить или умереть. Устоит государство - устоит и народ.

Он народ , не сократится  до 15-20 млн. для обслуги труб и рудников, как озвучила   паскудная  старуха  Мадлен Олбрайт. И не менее паскудная  Марго Тэтчер.

 Из понимания этого вытекает  смысл  всех действий  России. Государства и народа.

Геополитические и цивилизационные "какбыпартнеры"  по планете  принялись удушать нас, окружая  многоумными  соседями - украми, грузинами, прибалтами, молдавами, поляками, турками  и прочей братвой. НАТО, ЕС , США  при этом неутомимо пели о стремлении к миру.

" Нам из далей заморских все слышался ангельский хор. Хотя нам говорили, что это поют пидорасы..." (с)

 Укры пели, что Договор о Севастополе - 2035 года.  Не беспокойтесь. 

При этом отрабатывали десантные операции с  НАТО на  Крым и Одессу. Они мрияли о вступлении в НАТО, как и Грузия с Молдовой...

...Россия сделала то, что должна была сделать.

Она вырвала из мохнатых ручат  разномастых пидорасов  Крым, Приднестровье, ЛДНР, Абхазию и Ю. Осетию

 Теперь  под прицелом военных баз России  в тех пунктах обиженно воющие пидорасы и их хозяева.

 Так надо , небратья.  Это и есть жестокие законы геополитического  выживания. Законы Войны. Они будут  работать, пока Земля еще вертится

Вам, небратья, придется с этим жить.

Вы  побежали,роняя  какашки на неправильную  сторону  Истории

И теперь вам придется платить несостоявшейся государственностью  Укры

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