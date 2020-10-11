Канада - 11 октября 2020 г.

“Спасибо Канаде”

Ну и мои пять копеек - четвертая и последняя статья из небольшой подборки посвященной русским людям живущим за рубежом

Много можно было бы написать и об отношении к России, и об отношении к Канаде и канадцам, но, честно говоря, и лень, и нелюбовь к длинным текстам, и уверенность в том не стоить объяснять взрослым людям самоочевидные вещи, все равно они будут восприняты и поняты в полном соответствии с личным жизненным опытом и мировоззрением человека.

Расскажу только одну историю которая произошла со мною несколько лет назад. Синим цветом в тексте выделены пояснения к тем или иным словам





История началась с, я бы сказал, большой но удачной неприятности. Неприятность состояла в том что мне разбили машину, причем разбили “в хлам”, а удача была в том что несмотря на то что я был за рулем, я не получил ни единой царапины. Вина, была не моя и в конце недели я получил от страховой компании чек на всю сумму страховки.

За эту неделю подыскал себе по интернету другую машинёшку, подержанную, но в хорошем состоянии и с “детским” пробегом. Чтобы смотреть её надо было ехать в маленький поселок в глубинке Онтарио, где-то километров 200 от Торонто.

Одному ехать “в лом”, попросил сына, сели вдвоем на его машину, поехали.

Приезжаем в поселок (деревней его назвать язык не поворачивается - чистенький и ухоженный как на картинке), мужичка к которому мы приехали не было, сказали что вернется через полчаса. Сидим ждем в машине.

Но деревня она и в Канаде деревня))) Подходит к нам мужичок-сосед (примерно такого же возраста как я, может чуть помладше) и начинает расспрашивать - что да как.

“Да вот - говорю - приехали машину посмотреть”.

“А - говорит - Это ему от матери осталась, она в последние годы на ней только в магазин ездила”

Мужик слышит акцент и спрашивает - А сами-то откуда?

“Сейчас - говорю - из Торонто, а вообще - из России”

Деревенский народ простой, без комплексов))), мужик спрашивает - “А почему сюда приехал? А почему из своей России уехал?”

Я смотрю сын на меня так покосился и прислушивается. Ага, думаю, тут не только канадцу, тут и сыну объяснять надо (мы увезли сыновей подростками и разговоров о том как и почему у нас как-то не случилось. Нам с женой было понятно, а сыновья не спрашивали), а это другая песня - то есть канадцу надо объяснить попроще чтобы понял, но не настолько просто чтобы упрощение превратилось в ложь - сын её сразу поймет. (А детям или при детях, тем более взрослых детях, врать нельзя - какой я после этого буду отец)

Начинаю объяснять - “Я - русский (вообще-то я сказал russian-russian, то есть русский- русский, для канадцев сразу становится понятно, что я не [русский] украинец и не [русский] еврей и отношение, должен сказать, заметно другое))), но это так - к слову))). Родился и вырос в социалистической стране, Россия - моя Родина-мать (Motherland) прекрасная замечательная страна, но потом она решила развестись со своим старым мужем - коммунизмом и выйти замуж за другого - за дикий капитализм. Я поначалу обрадовался, старый муж моей матери мне тоже уже очень не нравился, но быстро понял что жить с её новым мужем в одном доме я тоже не смогу. Его интересуют только деньги, а я не умею ни добывать, ни драться за деньги, я умею только работать. Ругаться со своей матерью я не хочу и не буду, драться с ейным мужем тоже как-то глупо - она сама его выбрала. Значит надо уходить. Стал смотреть по сторонам. Смотрю - Канада, такая же большая и красивая как моя мать. Муж у неё правда тоже капитализм, но какой-то полу-социалистический: работай - и у тебя всё будет. Спрашиваю - возьмешь меня к себе к себе жить? Она посмотрела на меня и говорит - Ну приезжай, посмотрим.

Вот приехали. Пятнадцать (на тот момент) лет живем, я работаю, жена работает, дети выросли - работают. Налоги платим, на выборы ходим, законов не нарушаем. За это Канада меня уважает (это действительно так, за 20 лет (на сегодняшний момент) я ни разу не сталкивался ни с пренебрежительным, ни с неуважительным отношением к себе. Со стороны рядовых канадцев, таких же как я - да бывало, очень редко, но бывало, со стороны государства - полиция, государственные и муниципальные службы, депутаты и чиновники самых разных уровней - никогда). Она в мою жизнь не лезет, но в случае необходимости (работу потерял, приболел) - спокойно, без лишних слов и бумажек помогает. За это я её уважаю.

Вот так и живем - во взаимном уважении"

Мужик постоял, подумал и сказал вещь из-за которой, собственно весь этот разговор и запал мне в память.

Он сказал - “Спасибо что приехали в Канаду”

“Не за что - говорю - это дело взаимное. Спасибо Канаде”





Морали не будет))) все равно каждый воспримет и поймет в полном соответствии с личным жизненным опытом и мировоззрением.

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