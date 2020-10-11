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  Игорь Львович
Канада
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дата публикации 11.10.20 22:54
   
 

“Спасибо Канаде”

Ну и мои пять копеек -  четвертая  и  последняя  статья из  небольшой подборки   посвященной русским людям  живущим  за рубежом

Много  можно  было бы  написать  и  об  отношении к  России, и об  отношении  к  Канаде  и  канадцам, но,  честно  говоря, и  лень, и  нелюбовь к  длинным текстам,  и  уверенность в  том  не  стоить  объяснять  взрослым  людям  самоочевидные  вещи,  все  равно они будут  восприняты  и  поняты  в  полном  соответствии  с   личным  жизненным  опытом  и  мировоззрением  человека.

Расскажу  только  одну  историю  которая  произошла со мною несколько  лет назад.  Синим цветом в  тексте  выделены  пояснения  к  тем  или  иным словам


История началась  с,  я  бы  сказал,  большой  но  удачной  неприятности.  Неприятность состояла в том  что  мне  разбили  машину,  причем разбили “в хлам”,  а  удача  была в том что  несмотря  на то  что я  был  за  рулем,  я  не  получил ни единой царапины. Вина, была не моя  и  в  конце  недели  я  получил  от страховой компании чек на  всю   сумму  страховки.

За эту  неделю  подыскал себе  по интернету  другую  машинёшку,  подержанную, но в хорошем  состоянии и с “детским” пробегом.  Чтобы  смотреть  её  надо было ехать  в  маленький  поселок  в  глубинке Онтарио,  где-то  километров 200 от Торонто.

Одному ехать  “в лом”, попросил сына, сели  вдвоем на его машину,  поехали. 

Приезжаем  в  поселок (деревней  его  назвать язык  не  поворачивается -  чистенький  и  ухоженный как на  картинке), мужичка  к  которому мы приехали  не было,  сказали что  вернется  через  полчаса.  Сидим  ждем  в  машине.

Но  деревня она  и  в Канаде деревня)))  Подходит  к  нам  мужичок-сосед (примерно  такого же возраста  как я,  может чуть помладше) и  начинает  расспрашивать - что  да как. 

“Да вот - говорю - приехали  машину  посмотреть”. 

“А - говорит -  Это  ему  от  матери осталась,  она  в  последние годы  на  ней  только  в  магазин ездила”

Мужик  слышит акцент  и  спрашивает - А  сами-то  откуда?

“Сейчас - говорю - из  Торонто,  а  вообще - из России”

Деревенский  народ  простой,  без  комплексов))),  мужик  спрашивает - “А  почему сюда  приехал?  А почему  из  своей России  уехал?”

Я  смотрю  сын  на  меня  так  покосился  и  прислушивается. Ага,  думаю,  тут  не  только  канадцу,  тут  и  сыну  объяснять  надо (мы  увезли  сыновей  подростками  и  разговоров  о  том  как  и  почему  у  нас  как-то  не случилось.  Нам с  женой было понятно, а  сыновья не  спрашивали), а это  другая песня - то есть  канадцу  надо  объяснить  попроще  чтобы  понял, но  не  настолько  просто  чтобы  упрощение  превратилось в ложь -  сын  её  сразу  поймет. (А  детям  или  при детях,  тем  более взрослых  детях, врать нельзя  -  какой  я  после этого  буду  отец)

Начинаю  объяснять - “Я - русский (вообще-то я  сказал russian-russian,  то  есть  русский- русский, для  канадцев  сразу  становится  понятно,  что  я  не  [русский]  украинец  и  не  [русский]  еврей  и  отношение, должен  сказать,  заметно другое))),  но  это  так  -  к  слову))).  Родился  и  вырос  в  социалистической  стране,  Россия -  моя Родина-мать (Motherland) прекрасная  замечательная страна, но  потом  она  решила  развестись  со  своим старым  мужем  - коммунизмом  и  выйти замуж  за  другого -  за  дикий  капитализм.  Я  поначалу  обрадовался,  старый  муж  моей  матери  мне тоже  уже  очень не  нравился,  но  быстро  понял  что  жить  с  её  новым  мужем в  одном доме  я  тоже  не  смогу.  Его  интересуют только деньги,  а  я не  умею ни  добывать,  ни  драться  за  деньги,  я  умею  только  работать.  Ругаться  со  своей  матерью  я  не  хочу  и не буду,  драться с  ейным  мужем  тоже  как-то глупо - она сама его выбрала.  Значит надо уходить.  Стал  смотреть по сторонам.  Смотрю - Канада,  такая же  большая и красивая как  моя  мать. Муж у неё правда тоже капитализм,  но какой-то  полу-социалистический: работай - и у тебя всё будет. Спрашиваю - возьмешь меня к себе  к  себе  жить?  Она  посмотрела на  меня  и говорит - Ну приезжай, посмотрим.

Вот  приехали.  Пятнадцать (на тот  момент)  лет  живем,  я  работаю, жена работает,  дети выросли - работают.  Налоги платим, на выборы ходим, законов не нарушаем. За это Канада  меня уважает (это действительно  так,  за  20 лет (на  сегодняшний  момент)  я  ни разу  не  сталкивался ни с пренебрежительным,  ни с  неуважительным  отношением к себе.  Со  стороны рядовых  канадцев,  таких  же  как я  - да бывало,  очень редко, но  бывало,  со  стороны  государства - полиция,  государственные  и  муниципальные службы,  депутаты  и  чиновники самых разных  уровней  -  никогда).  Она в мою жизнь  не  лезет,  но  в  случае  необходимости (работу потерял, приболел)  -  спокойно, без лишних слов и бумажек помогает. За это  я  её  уважаю.

Вот  так  и  живем - во взаимном уважении"

Мужик  постоял,  подумал  и  сказал  вещь  из-за  которой,  собственно  весь этот  разговор и запал мне в память.

Он сказал - “Спасибо  что приехали в Канаду”

“Не за  что - говорю - это дело взаимное.  Спасибо Канаде” 


Морали не  будет)))  все  равно каждый  воспримет  и  поймет  в  полном  соответствии  с   личным  жизненным  опытом  и  мировоззрением.

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