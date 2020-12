архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.20 02:41 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Independent”,

"The man in the room: Mikhail Gorbachev’s translator says Russia will come to appreciate last Soviet leader’s legacy" Великобритания - 26 декабря 2020 г. Переводчик Михаила Горбачева говорит, что Россия [ещё] оценит наследие последнего советского лидера [Его часто] Видели, но редко слышали. Лысый усатый Павел Палажченко был тем человеком, который видел завершение холодной войны вблизи и сделал свой голос услышанным в новой книге, сообщает Оливер Кэрролл из Москвы. Oliver Carroll Павел Палажченко с Михаилом Горбачевым (справа) и Рональдом Рейганом на саммите в Рейкьявике, 1986 год (Wally McNamee/CORBIS/Corbis via Getty Images) В следующем году исполняется тридцать лет со дня распада Советского Союза , и этот [тектонический] сдвиг примечателен не только своей значимостью, но и относительным отсутствием кровопролития, которое сопровождало распад. То, что пятнадцати республикам и советскому блоку было спокойно позволено идти своей дорогой, было бесспорным достижением того времени, и особенно Михаила Горбачева . Но позднесоветский период и последующие годы не доставили большой радости большинству из тех, кто его пережил, и это сделало 90-летнего Горбачева популярной мишенью для популистов на протяжении всей постсоветской истории России. Самые близкие к нему люди признаются, что не ждут, что нынешняя элита решит каким-то образом отметить эту годовщину. Павел Палажченко, который в течение шести захватывающих дух лет, с 1985 по 1991 год, был верным помощником-переводчиком Михаила Горбачева, говорит, что широкая внутренняя критика бывшего лидера в обществе происходит в основном от незнания. По его словам, действительно было сделано много ошибок, и Горбачев сам признает это, но было бы «абсурдно» обвинять его в том, что с тех пор очень многое пошло не так. «Делать его козлом отпущения 30 лет спустя, когда у [других] президентов было достаточно времени, чтобы сделать что-то по-другому, - безумие», - говорит он The Independent . «Но отсутствие признательности за то, что он сделал, - это не его проблема, это проблема России». Мало кто находился в лучшем положении чтобы судить о метаморфозах конца двадцатого века, чем г-н Палажченко. От скромного начала в Подмосковье - к английскому языку его привлекли мать-учительница и любовь к The Beatles - до переводчика самого высокого уровня, какое-то время был одним из самых узнаваемых советских лиц на Западе. Палажченко, с его фирменной сутулостью переводчика, усами, лысеющей головой и темным костюмом был неотъемлемой частью бесед с гигантами эпохи: Маргарет Тэтчер, Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем-старшим, Гельмутом Колем. Многие из этих исторических личностей уже покойники (90-летний «боец» Горбачев - заметное исключение), - но они воскрешены на страницах новых мемуаров г-на Палажченко «Время и профессия», опубликованных на русском языке в начале декабря. Эти воспоминания соединяют воедино всю жизнь переводчика - от детства до саммитов «холодной войны» между Рейганом и Горбачевым в Женеве (1985 г.) и Рейкьявике (1986 г.), которые открыли путь к заключению договоров о массовом сокращении вооружений. Они напоминают о многих забытых позициях того времени: Маргарет Тэтчер, например, инстинктивно выступала против воссоединения Германии. (Она боялась, что изменения будут «слишком серьезными для Центральной и Восточной Европы», - вспоминает г-н Палажченко, а новая могущественная Германия «нанесет ущерб» интересам Великобритании на континенте.) «Отсутствие признательности за то, что сделал Горбачев, - это не его проблема, это проблема России». Бывший дипломат, который признает, что у него сложилось противоречивое мнение о «большем, чем жизнь» британском лидере, говорит, что союз между Тэтчер и Горбачевым был одним из главных двигателей того времени. Правый премьер-министр рано поняла, что Горбачев - советский лидер нового типа, он говорит: «Они поладили, несмотря на то, что в философском отношении были очень, очень разными людьми. Между ними никогда не было никаких личных противоречий, и Маргарет Тэтчер больше других верила, что Горбачев действительно искренен, что он говорит правду». Михаил Горбачев в 1989 году (Getty Images) Тэтчер поддерживала его даже отойдя от дел. Она особенно критически относилась к отсутствию поддержки Михаила Горбачев в трудные недели после встречи G7 в июле 1991 года. Ее интуиция её не подвела: месяц спустя, сторонниками жесткой линии была предпринята попытка военного переворота, после которой позиция реформатора, зачинателя перестройки стала несостоятельной. «Тэтчер была права, Запад мог бы сделать больше, чтобы помочь», - вспоминает Палажченко. «Но, честно говоря, не намного больше, поскольку корни и проблемы были в основном внутренними». Рассказ человека в комнате также проливает свет на другой важный вопрос отношений СССР и Запада: расширение НАТО. Президент России Владимир Путин регулярно ссылается на обещание, якобы данное Соединенными Штатами советскому руководству, не продвигать НАТО на восток. Для г-на Путина это повод для его граждан опасаться Запада. По словам Палажченко, он «по какой-то причине» ошибается. Бывший советский дипломат говорит, что, безусловно, было обещание, данное Джеймсом Бейкером, госсекретарем США при Джордже Буше-младшем, но это обещание касалось только нейтралитета Восточной Германии. Он добавил, что американцы, со своей стороны, выполняют условия сделки, защищая страну бывшего советского блока от крупных военных объектов и ядерного оружия. «Просто невозможно, чтобы Восточная Европа обсуждалась в подобных терминах», - говорит переводчик. «Это означало бы внесение поправок в Североатлантический договор, в котором говорится, что НАТО является открытой организацией». Г-н Палажченко уверен, что те, кто сегодня продвигает идеи, понимают эту реальность. Он слишком дипломатичен, чтобы обвинять их в лицемерии, но намекает на глубинные различия в мировоззрении. Отношения между Горбачевым и Путиным сложные, хотя и «взаимоуважительные». «Горбачев довольно открыто высказывал свои позиции по нынешнему международному положению России», - говорит переводчик. «Ни для кого не секрет», что его бывший босс сетовал на отсутствие доверия между США и Россией. Или что ситуация вряд ли скоро улучшится, учитывая хорошо известную враждебность между Владимиром Путиным и новым президентом США Джо Байденом. Не говоря уже о последствиях явно спонсированного государством отравления лидера оппозиции Алексея Навального. Но неоспоримая напряженность не означает, что две стратегические сверхдержавы не могут найти взаимопонимание, говорит Палажченко. Существуют «очевидные области сотрудничества в стратегической сфере», и остается еще время - «год или два», чтобы спасти основные рамки стабильности времен холодной войны, которые он помогал согласовывать. Первым шагом было бы продление нового договора о сокращении стратегических вооружений, срок действия которого истекает в феврале, а затем переговоры по его преемнику. Договор о РСМД, касающийся ядерных ракет меньшей дальности, отклоненный администрацией Трампа в прошлом году, также может быть «возрожден» в той или иной форме при наличии воли с обеих сторон. «Идея мира без ядерного оружия сейчас не популярна ни в администрации США, ни в правительстве России», - говорит Палажченко. «Но если вы посмотрите на то, что уже было сделано, и это огромное сокращение количества ядерного оружия, особенно количества развернутого ядерного оружия, направление движения по-прежнему остается». -н Палажченко сказал, что не было бы идеализмом думать, что уроки эпохи Горбачева могут быть извлечены будущими политиками. «Это были непростые времена для Горбачева или любого из людей, которые с ним работали, - говорит он, вспоминая мучительные последние дни своего босса перед его отставкой в декабре 1991 года. Но я думаю что в тех обстоятельствах Горбачев вел себя с большим достоинством». Будет ли следующая передача власти отмечена такой же величественностью? «Этого я не знаю, - говорит он, - и уж точно не знаю, увижу ли я это при жизни».