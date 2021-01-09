Трудно представить больший рождественский подарок для Путина.

Оплакивая избрание Байдена, "говорящие головы" российских государственных СМИ утешали себя мыслью о том, что уходя Трамп фатально скомпрометировал демократию.

Джулия Дэвис 08 января 2021 г.

Алексей Никольский / Getty

Президент России Владимир Путин чуть ли не светился от радости, покидая церковную службу в канун Рождества в эту среду. Выступая перед репортерами государственного телевидения, он разлагольствовал об «ожидании чуда», которое может вывести человека из любого трудного положения в его жизни. Путин, конечно, не говорил о Соединенных Штатах, но с тем же успехом он мог бы сказать: уходящий президент Америки только что доставил Кремлю самый большой рождественский подарок, который только можно себе представить - он спровоцировал жестокий бунт. Сотни сторонников Трампа обрушились на Капитолий, предприняв дерзкую атаку, осквернившую самый ценный символ американской демократии, и попытались опровергнуть результаты выборов в пользу своего, разжигающего разногласия и распространяющего теории заговора, кумира.

Российские государственные СМИ сыграли свою роль в распространении и усилении необоснованных заявлений Дональда Трампа о фальсификациях на выборах и в радостных прогнозах о неизбежности послевыборного насилия. «Будет кровь», - предрекали российские законодатели и «говорящие головы» государственных СМИ, и эту перспективу они называли «отличной».

И действительно, кровь пролилась. Репортер “Вестей” Денис Давыдов внедренный в самую гущу всего этого, интервьюировал потных бунтовщиков со сбитыми в кровь костяшками кулаков между их попытками штурмовать Капитолийский холм. «В США никогда не было ничего подобного», - отметил Давыдов. В своем репортаже для «Вестей» их американский корреспондент Валентин Богданов заявил, что насилие еще не закончено: «Хотя демократы получили контроль над Конгрессом и Сенатом, это не означает, что они могут контролировать умы людей. 6 января 2021 года навсегда вписано в американский политический календарь. Для кого-то это мрачная дата, которую они постараются забыть. Для других это день, который нужно запомнить и, если возможно, повторить».

Политолог Юрий Рогулёв заявил государственному телеканалу «Россия-24»: «Недовольство сохранится, разногласия сохранятся, но большой вопрос в том, в какой степени республиканцы пойдут по стопам Трампа. Если они это сделают, кризис расширится, и выздоровление Америки - если оно вообще возможно - займет много времени».

Оплакивая избрание Джо Байдена, говорящие головы российских государственных СМИ утешали себя мыслью, что Трамп сжег Соединенные Штаты на своем пути, дискредитировав американскую избирательную систему и демократию в целом. Неудавшееся восстание подлило ещё больше масла в огонь. Вместо того, чтобы осудить попытку государственного переворота, вызванную вопиющей дезинформацией, российские официальные лица присоединились к Трампу и его сторонникам-республиканцам в подрыве веры в честность выборов в США. Обращаясь к сорванному перевороту, официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила «архаичную» избирательную систему и средства массовой информации США, а не подстрекательские заявления президента Трампа.

Российские государственные телеканалы четко следовали официальной линии, защищая Трампа и безосновательно очерняя выборы в США. «Демократы обвиняют Трампа в подрыве демократии, но демократия в Соединенных Штатах закончилась непроверяемым и ненадежным голосованием по почте. Демократия закончилась архаичной и непрозрачной избирательной системой в США», - заявил Игорь Кожевин, ведущий государственной телепередачи «Вести» на канале «Россия-1» . Его программа включала в себя отрывки из передач Fox News, сообщения которых, в годы правления Трампа, стали почти неотличимы от сообщений подконтрольных Кремлю государственных СМИ.

Но даже и дружественные к Трампу кремлевские СМИ были вынуждены признать, что нынешний президент США растратил все наследие которое у него было, неоднократно пытаясь свести на нет результаты президентских выборов: «Одно унижение за другим», - предположили “Вести” . Американский корреспондент программы Валентин Богданов предсказал, что Трампа «скоро могут объявить сумасшедшим, обвинить в шпионаже или бросить в тюрьму». В программах государственного телевидения неоднократно всплывал вопрос о возможности того, что Трамп может в конечном итоге обратиться за убежищем в России, подчеркивая, что это очень серьезный вопрос, а не какая-то дурацкая шутка. СМИ, контролируемые Кремлем, задумались о том - кто будет представлять Республиканскую партию на следующих президентских выборах, открыто сомневаясь, что у президента Трампа «хватит смелости еще раз баллотироваться на пост президента» после своего позорного поражения в 2020 году.

Независимо от того, что происходит с Трампом, российские пропагандисты находят утешение в том, что вызывающая разногласия риторика и преднамеренная дезинформация их любимого президента США нанесли длительный ущерб Америке и бросили черную тень на демократию, которая раньше была примером для других стран. Российский таблоид “Комсомольская правда” утверждал: «США долго и настойчиво утверждали, что именно они являются чуть ли не единственным эталоном демократии и порядка. Но неспособность американской политической системы к мирной и законной передачи власти от одной президентской команды к другой сорвала непрочный покров с оказавшегося негодным образчика демократии, тщательно навязывавшегося как самим американцам, так и всему миру». Политолог Игорь Шатров добавил: «Витрина разрушена, разбита. Эту витрину залатают, но с витрины утащили главное, самое ценное, что на этой витрине лежало, - доверие к американским демократическим институтам».

Трудно представить больший рождественский подарок для Путина.

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