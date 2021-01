архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.01.21 05:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Nikkei.com”,

"Trump chaos puts US military in precarious spot" Япония - 09 января 2021 г. Хаос созданный Трампом ставит американских военных в опасное положение Законодатели, готовясь к импичменту, ищут хоть каких-то гарантий в своих опасениях относительно ядерной угрозы Беспорядки в столице США встревожили законодателей, в связи с тем что американские ядерные силы, такие как этот стелс-бомбардировщик B-2 (на фото), все еще находятся под контролем президента Трампа. (Photo courtesy of the Department of Defense) ALEX FANG, Nikkei staff writer January 9, 2021 НЬЮ-ЙОРК - Доступ президента США Дональда Трампа к ядерным кодам давит на умы американских законодателей, которые готовятся в понедельник представить Конгрессу статьи об импичменте президенту в связи с его ролью в подстрекательстве к смертоносным бунтам у Капитолия. Назвав Трампа «невменяемым», спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в пятничном заявлении, что она говорила с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов - самым высокопоставленным военным офицером страны, - чтобы «обсудить возможные меры предосторожности по недопущению начала неуравновешенным президентом военных действий, доступа его к кодам пуска ракет и отдачи приказа о нанесении ядерного удара ". Согласно сообщениям, во время телеконференции Пелоси сказала демократам Палаты представителей, что её «заверили, что такие гарантии есть». В отдельном письме Объединенному комитету начальников штабов, сенатор-демократ Эд Марки и член палаты представителей Джим Макговерн попросили их «взять на себя обязательство не выполнять никаких приказов президента Дональда Трампа о применении ядерного оружия». Как президент, Трамп обладает исключительным правом на использование американского ядерного оружия, что заложено в его конституционной роли как главнокомандующего. Хотя военнослужащие обязаны выполнять только законные приказы президента, «вопросы о законности приказа ... с большей вероятностью приведут к консультациям и изменению приказа президента, чем к отказу военных выполнять приказ», - говорится в декабрьском отчете внутреннего аналитического центра Конгресса. Президент может обращаться за советом к своим военным советникам, но ему не требуется их согласия. Процедура «рассчитана на скорость и решительность. Она не предназначена для обсуждения решения», - отметил в 2016 году генерал в отставке Майкл Хайден, бывший директор Агентства национальной безопасности. Американские вооруженные силы, главнокомандующим которых остается Трамп, несмотря на голоса, призывающие к его отставке, были поставлены в трудное положение еще до того, как в среду в Вашингтоне разразился хаос, когда Конгресс принял решение подтвердить победу Джо Байдена на ноябрьских выборах. Трамп неоднократно заявлял, что выборы были украдены у него, несмотря на то, что он не смог доказать такую ​​фальсификацию в суде. Риторика президента, а также увольнение тогдашнего министра обороны Марка Эспера и назначение Кристофера Миллера исполняющим обязанности секретаря Минобороны вызвали опасения по поводу государственного переворота - опасения достаточно серьезные для всех 10 ныне живущих бывших министров обороны США, чтобы они опубликовали свое мнение в Washington Post в воскресенье, предупреждая, что «вовлечение военных в избирательные споры приведет к переходу на опасную территорию». Бывшие чиновники, в том числе те, кто служил непосредственно при Трампе, призвали Миллера и его подчиненных «воздерживаться от любых политических действий, которые подорвут результаты выборов или помешают успеху новой команды». После того, как в среду толпа штурмовала Капитолий, заставив законодателей искать укрытие, министерство обороны сначала отклонило запрос о размещении в здании Национальной гвардии, сообщает Washington Post. Согласно нескольким сообщениям со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, решение о мобилизации войск санкционировал вице-президент Майк Пенс, а не Трамп. Вице-президент США не входит в структуру командования вооруженных сил. статью прочитали: 45 человек Комментарии