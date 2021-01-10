навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
10.01.21   Редакция

Хаос созданный Трампом ставит американских военных в опасное положение

(0)
 
09.01.21   Редакция

Трудно представить больший рождественский подарок для Путина.

(0)
 
09.01.21  

Грандиозный военный прорыв Северной Кореи

(0)
 
08.01.21   Редакция

Заявление России о хаосе в Капитолии акцентирует внимание на некоторых совершенно правильных вещах

(0)
 
08.01.21  

ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА ПРОТОДИАКОНА АНДРЕЯ КУРАЕВА НА ЦЕРКОВЬ

(0)
 
07.01.21   Редакция

Подборка статей о Белоруссии опубликованных в Gazeta Wyborcza (Польша)

(0)

последние за вчера, 09.01.21  
 
22:35   Редакция

Трудно представить больший рождественский подарок для Путина.

(0)
 
20:02  

Грандиозный военный прорыв Северной Кореи

(0)
 
19:53  

Российские СМИ - о Китае

(0)
 
18:33  

Новости Кремля: Путин опять (не) уходит…

(0)
 
18:11   Редакция

Смотри Донни как надо было делать )))

(0)
 
06:01  

Русскоязычные СМИ Китая

(0)
 
01:53  

В захвате здания конгресса США могли участвовать русские штурмовые группы

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 10.01.21 05:57
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Хаос созданный Трампом ставит американских военных в опасное положение

Законодатели,  готовясь к импичменту,  ищут  хоть  каких-то гарантий  в своих опасениях относительно ядерной угрозы

Беспорядки в столице США встревожили  законодателей, в  связи  с  тем  что американские ядерные силы, такие как этот стелс-бомбардировщик B-2 (на фото), все еще находятся под контролем президента Трампа. (Photo courtesy of the Department of Defense)

ALEX FANG, Nikkei staff writer   January 9, 2021 

НЬЮ-ЙОРК - Доступ президента США Дональда Трампа к ядерным кодам  давит на умы американских законодателей, которые готовятся в понедельник   представить Конгрессу  статьи об импичменте   президенту  в связи с его ролью в подстрекательстве к смертоносным бунтам у Капитолия.

Назвав Трампа «невменяемым», спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в пятничном заявлении, что она говорила с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов - самым высокопоставленным военным офицером страны, - чтобы «обсудить  возможные  меры предосторожности  по  недопущению  начала неуравновешенным президентом военных действий,  доступа его  к кодам пуска  ракет  и  отдачи  приказа  о нанесении ядерного удара ".

Согласно сообщениям,  во время телеконференции Пелоси сказала демократам Палаты представителей, что  её  «заверили, что такие гарантии  есть».

В отдельном письме  Объединенному комитету начальников штабов,  сенатор-демократ Эд Марки и член палаты представителей Джим Макговерн попросили  их  «взять на себя обязательство не выполнять никаких приказов президента Дональда Трампа о применении ядерного оружия».

Как президент, Трамп обладает исключительным правом на  использование американского ядерного оружия, что заложено в его конституционной роли как главнокомандующего.

Хотя военнослужащие обязаны выполнять только законные приказы президента, «вопросы о законности приказа ... с большей вероятностью приведут к консультациям и изменению приказа президента, чем к отказу военных выполнять приказ», - говорится в декабрьском отчете внутреннего аналитического центра Конгресса.

Президент может обращаться за советом к своим военным советникам, но ему не требуется  их  согласия.

Процедура «рассчитана на скорость и решительность. Она не предназначена для обсуждения решения», - отметил в 2016 году генерал в отставке Майкл Хайден, бывший директор Агентства национальной безопасности.

Американские вооруженные силы, главнокомандующим которых остается Трамп, несмотря на голоса, призывающие к его отставке, были поставлены в трудное  положение еще до того, как в среду в Вашингтоне разразился хаос, когда Конгресс принял решение подтвердить победу Джо Байдена на ноябрьских выборах.

Трамп неоднократно заявлял, что выборы были украдены у него, несмотря на то, что он не смог доказать такую ​​фальсификацию в суде.

Риторика президента, а также увольнение тогдашнего министра обороны Марка Эспера и назначение Кристофера Миллера исполняющим обязанности секретаря  Минобороны  вызвали опасения по поводу государственного переворота - опасения достаточно серьезные  для всех 10 ныне живущих бывших министров обороны США, чтобы  они опубликовали  свое мнение в Washington Post в воскресенье, предупреждая, что «вовлечение военных в избирательные споры приведет к переходу на опасную территорию».

Бывшие чиновники, в том числе те, кто служил непосредственно при Трампе, призвали Миллера и его подчиненных «воздерживаться от любых политических действий, которые подорвут результаты выборов или помешают успеху новой команды».

После того, как в среду толпа штурмовала Капитолий, заставив законодателей искать  укрытие, министерство обороны сначала отклонило запрос о размещении в здании Национальной гвардии, сообщает Washington Post.

Согласно нескольким сообщениям со ссылкой на людей, знакомых с  вопросом, решение о мобилизации войск  санкционировал  вице-президент Майк Пенс, а не Трамп.  Вице-президент США не входит в структуру командования вооруженных сил.

статью прочитали: 45 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2021
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2021  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 