дата публикации 12.01.21 03:27 скаут: Игорь Львович “Forbes.ru ”,

"Исчезающий вид: почему Джек Ма и другие китайские миллиардеры пропадают после конфликтов с властью" Россия - 09 января 2021 г. Исчезающий вид: почему Джек Ма и другие китайские миллиардеры пропадают после конфликтов с властью Дженнифер Ван Forbes Contributor Фото Valery Sharifulin / Reuters Джека Ма уже больше двух месяцев не видели на публике. Миллиардер исчез вскоре после того, как раскритиковал китайские власти и поплатился за это отменой IPO своей компании. Что ждет его дальше в стране, где не меньше полудюжины предпринимателей за последние годы после конфликтов с Коммунистической партией пропадали, лишались всех активов и даже свободы? Исчезновение основателя Alibaba Джека Ма из публичного поля вызвало волну самых разных спекуляций в социальных сетях. Несмотря на это, Alibaba не дает никаких комментариев по этому поводу, и местонахождение миллиардера остается неизвестным. Некогда самого богатого человека Китая в последний раз видели на публике в конце октября, когда он на саммите в Шанхае раскритиковал китайские власти за то, что те препятствуют внедрению инноваций. Как стало известно позднее, в начале ноября китайские регуляторы вызвали предпринимателя на встречу, а затем отменили готовящееся IPO его финтех-гиганта Ant Group всего за два дня до размещения акций. Правительственное ведомство по надзору за рынком сообщило, что начало расследование в отношении Alibaba, — компанию подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. А сам Джек Ма исчез — он не появлялся в обществе ни разу с октябрьского саммита. Alibaba и Ant Group не ответили на запросы Forbes о комментариях. Во вторник телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Джек Ма не пропал без вести, а просто залег на дно. «Кажется, Ма слишком на многое замахнулся — как в своих независимых заявлениях, так и в реальном влиянии на финансовый рынок, — говорит профессор Колумбийского университета Эндрю Натан, специализирующийся на китайской политике. — Неважно, был ли он задержан или затаился добровольно, — любая из этих версий помогает партии продемонстрировать свою абсолютную власть». Исчезновение миллиардера из публичного поля — не единичный случай, а часть масштабного тренда. Как уже писал Forbes, за последние годы не менее полудюжины других китайских миллиардеров и богатых предпринимателей на время исчезали из общественной жизни после конфликтов с Коммунистической партией. Например, в декабре 2015 года стало известно о пропаже основателя и главы инвестиционного холдинга Fosun International Гуо Гуанчана. Финансиста часто называли китайским Уорреном Баффетом — он превратил свою торгующуюся в Гонконге компанию в международный конгломерат с активами на $115 млрд и инвестициями в Азии, Европе и Северной Америке. После его исчезновения в социальных сетях появились сообщения о том, что есть свидетели, видевшие, как полицейские задерживают бизнесмена в аэропорту Шанхая. После этого Fosun International временно приостановила торги своими акциями и заявила, что Гуо содействует правоохранительным органам в неком расследовании. Исчезновение миллиардера совпало с антикоррупционной кампанией, которую инициировал китайский лидер Си Цзиньпин. Позднее Гуо вернулся к работе, но никаких дополнительных объяснений его отсутствия компания не предоставила. Сейчас Гуо по-прежнему руководит Fosun, а его состояние оценивается в $7,5 млрд. В январе 2016 года производитель недорогой одежды Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories также временно приостановил торги своими акциями, заявив, что не может связаться с основателем компании Чжоу Чэнцзянем. Миллиардера Чжоу можно назвать воплощением сюжета «из грязи в князи»: он бросил учебу в 12 лет и работал плотником и каменщиком, прежде чем освоить профессию портного. Позднее он основал Metersbonwe, выручка которой в 2019 году превысила $800 млн. Сейчас компанией руководит дочь предпринимателя, но Чжоу остается крупнейшим акционером, а его состояние оценивается в $1,3 млрд. После исчезновения предпринимателя в 2016 году государственное издание China Daily сообщило, что полиция задержала его для помощи в расследовании инсайдерской торговли и манипулирования акциями. Спустя неделю Metersbonwe уведомила Шэньчжэньскую биржу, что Чжоу вернулся, но так и не раскрыла деталей о том, где он пропадал. Есть и более недавние случаи исчезновения предпринимателей в Китае. В марте пропал строительный магнат Жэнь Чжицян. Незадолго до исчезновения он опубликовал в интернете эссе, в котором разгромил подход китайского правительства к борьбе с пандемией коронавируса. В тексте Жэнь Чжицян не называл Си Цзиньпина по имени, но несколько раз делал отсылки к китайскому лидеру и называл его «клоуном». Через некоторое время после публикации газета The New York Times сообщила, что друзья предпринимателя не могут найти его и «очень встревожены». В июле власти Китая объявили, что Жэнь, сын бывшего партийного деятеля и давний член Коммунистической партии, из нее исключен. Активы бизнесмена конфисковали, а самого его в сентябре приговорили к 18 годам заключения по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Его сторонники утверждают, что он был наказан за то, что выступил против Си Цзиньпина. Еще один успешный бизнес-лидер, Сяо Цзяньхуа из инвестиционной фирмы Tomorrow Group, был арестован в Гонконге без каких-либо убедительных объяснений. Это случилось еще в январе 2017 года, когда Сяо вывезли из гостиницы Four Season Hotel с покрытой головой и в инвалидной коляске, которая ему прежде не требовалась, и доставили через границу в материковый Китай. С тех пор Сяо, который предположительно обладал широкими связями среди представителей политической элиты Китая и проводил для них деловые сделки, так и не появился в поле зрения общественности. В июле 2020 года Tomorrow Group опубликовала в WeChat сообщение о том, что бизнесмен находится в Китае и содействует властям в проведении расследований в отношении компании. Позднее это сообщение было удалено. Государство получило контроль над более чем полудюжиной фирм, связанных с Tomorrow Group, обвинив некоторые из них в сокрытии информации о мажоритарных акционерах и дочерних компаниях. Нам не удалось связаться с представителем Tomorrow Group, чтобы получить комментарии. Произошедшее с Джеком Ма, Жэнь Чжицяном и Сяо Цзяньхуа указывает на попытку Пекина устранить любую угрозу своей власти, считает профессор политики и международных отношений в Принстонском университете Аарон Фридберг. «Концентрация огромных богатств, особенно в руках частных бизнесменов, а не государственных предприятий, позволяет оказывать влияние на рынки и, следовательно, представляет собой потенциальную угрозу для партии, — говорит Фридберг. — При Си Цзиньпине, особенно в последние несколько лет, Коммунистическая партия регулярно задерживала таких людей и лишала их активов. Какими бы ни были конкретные детали каждого отдельного случая, важнее всего послать сигнал: никто не стоит выше партии и не находится вне зоны ее досягаемости».