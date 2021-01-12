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опубликовано редакцией на Переводике 12.01.21 19:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой Вашингтоном

Monday, 11 January, 2021 

Российский военный патруль в Сирии. (Asharq Al-Awsat)

Qamishli – Kamal Sheikho

Патруль российской военной полиции был развернут на выходных в городе Маликия в самом северо-восточном регионе Сирии, недалеко от нефтяных месторождений и турецких границ, а также рядом с автомагистралью, соединяющей город Камышлы и переход Семалка  на  границе  с  курдистанским  Регио.

Шоссе используется международной коалицией против ИГИЛ и силами США в качестве линии снабжения для отправки военных и материально-технических средств на их базы в Ираке.

Семь бронемашин и десятки солдат заняли позицию  у древнеримского моста в деревне Айн Дьюар, к северу от города Дерик.

Развертывание  патруля  сопровождалось  четырьмя  российскими  вертолетами.

Член патруля сообщил North Press, что развертывание будет продолжаться до утра воскресенья, после чего они вернутся на свои базы в Камышлы. Причины развертывания он не раскрыл.

Российские силы  уже  ранее пытались, несмотря на сопротивление местных жителей,  создать базу в регионе.

Неделю назад российская военная полиция на  четырех  бронетранспортерах провела  патрулирование в деревне Дерик.

Бадран Джиа Курд, вице-президент региональной администрации к востоку от Евфрата, сказал, что российские действия и развертывание в этом районе направлены на «контроль над нефтяными ресурсами».

Он сказал: «Российские войска стремятся положить конец присутствию сил Коалиции и США в этом районе. Наши деревни стали ареной для сведения счетов между Москвой и Вашингтоном».

Сотни жителей в деревнях и городах сельской местности Маликия вышли на демонстрации  против присутствия российских патрулей.

«Россия планирует восстановить контроль проасадовских сил над всеми сирийскими территориями», - сказал Джиа Курд, добавив, что теперь внимание сосредоточено на новой американской администрации и ее позиции в отношении Сирии.



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