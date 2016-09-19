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опубликовано редакцией на Переводике 19.09.16 13:41 скаут: wake_up_2018; переводчик wake_up_2018;

Ссылка на оригинал Владимир Путин ставит под сомнение приверженность США соглашению о прекращении огня в Сирии https://www.theguardian.com/world/2016/sep/17/us-backed-syrian-rebels-accused-of-violating-ceasefire Владимир Пути говорит, что он смотрит скорее положительно, чем отрицательно на перемирие в Сирии. Фотография: Михаил Климентьев /AFP/



Saturday 17 September 2016 19.04 BST



Президент Владимир Путин в субботу поставил под сомнение решимость США следовать соглашению о перемирии в Сирии, предполагая, что Вашингтон не готов порвать с террористами, которые сражаются с силами, лояльными сирийскому президенту Башару Асаду.



Между тем, по сообщению сирийских государственных СМИ, главное командование сирийской армии заявило, что самолеты возглавляемой США коалиции, борющейся с Исламским Государством, бомбили позиции сирийской армии в Джебель Тарда (Jebel Tharda) возле аэропорта Дейр эль-Зор (Deir al-Zor). Как сказано в заявлении сирийской армии, в результате нанесенного удара погибли сирийские солдаты, которые готовились к наступлению против Игил, и что есть “убедительные доказательства” того, что США и их союзники поддерживают джихадистов. Российские военные сообщили, что 62 сирийских солдата были убиты.



Соглашение о прекращение огня в Сирии, имевшее целью усилить эффективность операций против Игил, в основном выполнялось с понедельника, когда оно вступило в действие. Но обе стороны ссылались на десятки нарушений, и конвои с гуманитарной помощью оказались не в состоянии добраться до тех частей на севере Алеппо, которые удерживаются мятежниками. А это было ключевым требованием оппозиции.



Россия обвинила Вашингтон в том, что он не справился с обузданием повстанцев, и в субботу Путин спросил, почему США настаивали на том, чтобы не обнародовать письменную копию соглашения. Официальные лица предоставили детали соглашения на пресс-конференции, но не опубликовали официальный документ, подпитывая подозрения с обеих сторон. “ Это происходит из-за проблем, которые США встречают на сирийском направлении – они все еще не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов, - он сказал во время визита в Киргизию. - По моему мнению, это проистекает от желания сохранить боевой потенциал для борьбы с законным правительством Башара Асада. Но это очень опасный путь.” Повидимому, он имел в виду Фронт Фатах-эль-Шам, связанную с Аль-Каидой группировку, известную как Фронт Нусра, которая глубоко внедрилась в захваченные повстанцами области и борется рука об руку с более умеренными группами.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров повторил замечания Путина в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри. Согласно заявлению министерства иностранных дел России, Лавров отметил “отказ ряда незаконных вооруженных формирований присоединиться к прекращению огня” и обязательство Вашингтона “ отделить части умеренной оппозиции от террористических группировок”. По соглашению о прекращении огня США и Россия должны были бы работать вместе по целям Фатах-эль-Шам Фронта, так же, как и группы Исламского Государства (Islamic State group), в то время, как силы Асада, воздерживались бы от нанесения ударов по территориям, занятым оппозицией.

В декабре Дамаск обвинил возглавляемую США коалицию в ударе по армейскому лагерю возле Дейр эль-Зора, той же цели удара, о котором сообщила сирийская армия в субботу, но тогда Вашингтон сказал, что это сделали российские бомбардировщики. Сирийская армия контролирует аэропорт Дейр эль-Зор и части города, которые в остальном полностью окружены территорией, удерживаемой Исламским Государством. В списке ударов, опубликованном США в субботу, заявлено, что США нанесли удар в Дейр эль-Зоре по пяти путям снабжения Игил, так же, как и удары вблизи Ракки и в других местах в Сирии.



Вашингтон предупредил Россию, что если помощь не будет доставлена в Алеппо, он не пойдет на формирование объединенного координационного центра. Объединенные Нации обвинили правительство Асада в том, что оно препятствует доступу помощи к городу, за который идет противоборство. Российские военные говорят, что в нарушение режима прекращения огня повстанцы препятствуют снабжению, обстреливая правительственные позиции вдоль главного маршрута, ведущего в осажденные удерживаемые мятежниками районы.

Российские военные заявили, что сирийские повстанцы нарушили соглашение о прекращении огня 55 раз в последний день, включая удары по военным и гражданским целям в Алеппо. Сирийское государственное информационное агентство САНА (SANA) сообщило, что мятежники нарушили соглашение о прекращении огня 12 раз за последние 12 часов. Агентство новостей Интерфакс (Interfax) цитирует полковника Сергея Копытцына, который сказал в субботу, что минометный огонь и обстрелы самодельными ракетами поражали Алеппо 26 раз. Российские информагентства цитировали другого военного, генерал-лейтенанта Владимира Савченко, говорящего, что было 55 нарушений по всей стране. О жертвах не сообщалось.

Сирийские активисты объявили, что правительственными силами, тем временем, было убито пятеро гражданских лиц. Находящаяся в Соединенном Королевстве (UK) Сирийская Обсерватория по правам человека сообщила, что в Талбисехе (Talbiseh), в центральной провинции Хомс, были убиты женщина и ребенок. Она же заявила, что двое мужчин были убиты в окрестностях Дамаска, и в провинции Алеппо был убит ребенок. Сирийская группа гражданской защиты (Syrian Civil Defense group) в Хомсе заявила, что правительственная артиллерия стала причиной смертей в Талбисехе. Видео миссии спасения показывает трупы, разбросанные вдоль дороги.

За время сирийского конфликта было убито больше 300000 человек, и половина населения страны покинула свои жилища с марта 2011 года. comments (971) ______________________________________________________________ От переводчика Статья сопровождалась 971 комментарием читателей Гардиан. Мною выбраны несколько, из получивших наибольшее одобрение других читателей, что позволяет рассматривать эти комментарии как усредненное общественное мнение рядовых англичан. Легко заметить, что все написано здраво, грамотно и по существу проблемы, поднятой в статье. Неудивительно, что люди с подобной гражданской позицией смогли вопреки усилиям собственной власти и ожиданиям Брюсселя проголосовать за Brexit.

В отличие от позиции официального Лондона граждане страны вовсе не настроены к России враждебно.

______________________________________________________________ Madranon 4h ago  6 7 У США в этом регионе масса вложений военного характера, они не могут убить десяток террористов, без того, чтобы не попасть по меньшей мере в пяток финансируемых ими «умеренных». Поэтому они в отместку стреляют по сирийским солдатам. США должны отойти в сторону, они приносят больше вреда, чем добра. elias_ 4h ago  10 11 У янки нет одобрения Конгресса на войну в Сирии. Они действуют за рамками своей собственной конституции, а равно и международного права. Это делает их почти ганстерами, но в международном масштабе. Они только что убили сирийских солдат, осажденных Игилом и имеют наглость обвинять Россию в глупости за то, что она потребовала созыва Совета Безопасности ООН! Их популярность на мировой сцене уменьшается. KayyRok 4h ago 6 7 Я говорил много раз прежде: «США – это страна-террорист НОМЕР ОДИН в мире. И получит то, что заслуживает, как всякий террорист: поражение и наказание. SHA2014 7h ago 13 14 Нападение США на войска Сирии – это одна из трех вещей: Спланированная атака на сирийские части с целью проверить реакцию России и между прочим помочь Игил. США действуют как воздушные силы в пользу Игил. Разведка США настолько никуда не годится, что они даже не знали, что они делают. Хотел бы я знать, что хуже? Girl320 SHA2014 6h ago  9 10 Все три, и третья в качестве причины, чтобы оправдаться и сказать ‘ууууупс’. Они повторились – вспомните ‘оружие массового поражения’, найденное американской разведкой в Ираке. Тот же стиль.

Alderbaran SHA2014 6h ago  2 3 4. Существенная ошибка, полностью признанная, в том, что кампания против Даеш слишком затянулась. Надо стараться не позволять собственному узкому кругозору ограничить свою способность понимать Мир. SHA2014 Alderbaran 6h ago 7 8 Ударить по хорошо известной базе? Выглядит не как ошибка – разведка не может быть некомпетентной в такой степени. Girl320 7h ago 14 15 Как сказано в заявлении сирийской армии, в результате нанесенного удара погибли сирийские солдаты, которые готовились к наступлению против Игил, и есть “убедительные доказательства” того, что США и их союзники поддерживают джихадистов. Да-а-а … и никаких санкций, никакого международного осуждения. Если б только после Ирака США были подвергнуты санкциям за незаконное вторжение и разрушение целой страны, я готов спорить, они бы дважды подумали прежде чем устраивать арабские весны, бомбить Ливию, взращивать Игил и устроить полный кавардак в Сирии. И как всегда, это будет Европа, которая за все заплатит: за прием беженцев и террористов среди них. США, как обычно, останутся безнаказанными… Хотел бы я знать когда ООН или ЕС затошнит от преступлений США и они призовут США к ответственности? Colrom 8h ago 13 14 Не следует забывать, что журналист, писавший эту статью, прекрасно осведомлен в том, что ‘находящаяся в Соединенном Королевстве (UK) Сирийская Обсерватория по правам человека’ – это на самом деле один человек, имеющий в Англии магазин и служащий рупором для антиправительственных мятежников в Сирии, а также для правительств UK и США ... И это уже не журналистика, а пропаганда, и все, что они говорили в прошлом и говорят сейчас – это, похоже, просто сфабрикованная пропаганда. irgun777 9h ago 14 15 Интересно, в самом ли деле американская коалиция по ошибке бомбила сирийские правительственные войска? У коалиции есть точечное оружие и масса мотивов. Саудиты, Катар и Турция профинансировали, вооружили, обучили и дали свободный проход группам террористов. Это был отчаянный шаг с целью помочь исламистским террористам в Алеппо. Это в самом деле постыдно. Смена режима выглядит для них более важным, чем наши солдаты, убитые Игил (ISIS ) и Ал Нусрой (Al Nusra) в Ираке. wombat123 1d ago 36 37 Саманта Пауэр, представитель США в ООН, еще более ухудшила ситуацию, когда презрительно отнеслась к российскому послу. Она попросту вышла из зала во время его выступления. Он дал понять, что Россия думает, что нападение было преднамеренным с целью расстроить перемирие. Он сказал, что не видел подобного непрофессионального поведения, как у Пауэр, за все свои 40 лет работы на дипломатическом поприще и заключает из этого, что нет шансов спасти перемирие. Он сказал также, что Обама, похоже, потерял контроль над собственными военными. США атаковали союзника России, и русские думают, что некоторые из военных США отбились от рук. С Самантой Пауэр дело, похоже, обстоит таким же образом. Ситуация может выйти из-под контроля. Если бы Пауэр была в ООН во время кубинского кризиса (1962 год, перев.), нас, возможно, уже и не было бы.



























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