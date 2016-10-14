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опубликовано редакцией на Переводике 14.10.16 20:55
скаут: hijkosl;
 
 

Ганапольский корчит из себя хамоватого умника, а есть ли на то причины?

Тот факт, что Матвей Ганапольский закончил эстрадно-цирковое училище в Киеве и режиссерский факультет ГИТИСа совсем не дает ему право голословно обвинять российские власти.


Безусловно, любой человек имеет собственное мнение. И этим мнением абсолютно не запрещено делиться, если конечно мнение не подпадает под какие-либо статьи УК. Однако, постоянно обвинять правительство РФ на основании личных фантазий, а возможно и вследствие непонимания того или иного вопроса — уж точно не лучшее занятие.


Ганапольский видимо имеет иную точку зрения. Поэтому продолжает прививать ненависть к российским властям всеми доступными средствами без всяких на то оснований. Например сегодня, эстрадно-цирковой выпускник почувствовал необходимость высказаться по поводу Совета Федерации и Соглашения о бессрочном размещении авиагруппы России в Сирии, которое сегодня ратифицировал Владимир Путин.

Матвей Ганапольский почему-то уверен, что этот шаг ничем не мотивирован, как впрочем, и многие другие действия российских властей. Более того, Ганапольский настаивает на том, что помощь ВКС РФ правительственным войскам САР приведет власти РФ в Гаагу.


Оформив свои размышлизмы в виде текста, Матвей поспешил поделиться ими с читателями портала «Эхо Москвы». Название этой писанине присвоено следующее: «Путин снова открывает военные базы бессрочно. Думает, что навсегда».


Откуда Матвей знает, что думает Путин – непонятно. Но, делиться своими планами и мыслями с Матвеем Ганапольским президент уж точно не стал бы.


Касательно содержания и смысла творческой зарисовки «Путин снова открывает военные базы бессрочно. Думает, что навсегда» можно отметить следующее:


Совет Федерации, по мнению автора — абсолютно бесполезный орган, который только тем и занимается, что «задрав штаны и юбки немедленно голосуют «За!»»… что угодно. А президент, пытаясь рассмешить Бога, строит какие-то планы на будущее.

Кроме хамства — ничего по существу.


Базы США и НАТО немедленно появятся вокруг Сирии. «Ибо в Сирии баз других стран (кроме РФ) нет». Видимо если базы РФ там не будет, то базы США и НАТО расположатся прямо на территории САР. А так как база РФ там все-таки будет, то бедным НАТОвцам придется как-то обустраиваться вокруг. Беда прям… для Ганапольского, США и НАТО.


Личный состав российской авиагруппы в Сирии, спит и видит — как бы провести контрабанду в арабскую республику. Собираясь домой, российские военные, по мнению Ганапольского, обязательно возьмут с собой наркоты. «Она там отменная» — высказывает свое экспертное мнение Матвей.

К тому же, планы и действия РФ в Сирии, точно приведут российское руководство в Гаагу.

Вот в принципе и весь смысл статьи.


Тот факт, что ВКС России действуют в Сирии по просьбе легитимного сирийского президента, в отличие от коалиционных сил под предводительством США — никак не влияет на мнение журналиста. Статья «Путин снова открывает военные базы бессрочно. Думает, что навсегда» — не что иное, как очередная болтовня. А портал «Эхо Москвы» — хранилище таких статей. Полить грязью Российское правительство у Ганапольского не получилось, так как никакой аргументации в статье нет, лишь собственное мнение Ганапольского.

статью прочитали: 88 человек

   
теги: СМИ  
   
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