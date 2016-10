архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 28.10.16 16:40 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Ходарковский слышал звон Так говорили бы: слышал звон, да не знает, где он. Но не скажут, тут другой случай, и звон Майкл слышал — тот, который сам же и издавал. Сначала об авторе: Майкл Ходарковский — автор колонки в The New York Times (США). О нём на inosmi.ru перед статьёй в рубрике politic написали, что он историк, профессор Университета Лойола, что работает над книгой по истории Российской империи. После прочтения большого очерка о переходе России из безмятежного ожидания взаимопонимания с Западом в состояние мобилизации, поскольку Запад сжульничал, удаётся понять, что автор огорчился. Майклу Ходарковскому, вероятно, хотелось, чтобы мы так и оставались в состоянии приятного самообмана. Нам полагалось (по Майклу) оставаться одураченными. А мы огорчили — вовремя прозрели и сосредотачиваемся. Известный интерес может представлять ранжирование майкловых огорчений. Вряд ли профессор Университета Лойола бредил из-за русофренического расстройства. Очень похоже, что он просуммировал фобии своего общества (класса, квазиинтеллектуальной части западного общества) и выдал их в виде очерка или эссе. Это, конечно, удобный способ обозвать и обвинить оппонента, поскольку имитирует рассуждение вслух, но… Но, по сути, это одна из разновидностей малой формы литературы — рассказа. И характеризуется «отсутствием единого, острого и быстро разрешающегося конфликта и большей развитостью описательного изображения». Если вместо толкового разговора автора на важную тему просто несёт вольным спичем… В просторечии о таком говорят «свист», «звон», и об авторе — пустомеля. Однако колонка в The New York Times — это вам не комар начихал. Так от чего же у запада загривок взмок? Пойдём по Майклу. «… Кремль намеренно создаёт ощущение надвигающейся войны, делая так, чтобы его собственные СМИ настойчиво заявляли, что НАТО создает для России угрозу — исходящую от самого военного альянса и от его демократических идеалов…» Это намёк на волшебную палочку и гусли-самогуды? Тут бесполезно отвечать, что НАТО скоро отобъёт мордаси о наш порог — в эти часы большой контингент высаживается в Прибалтике, а ждать, когда натовец упрётся прямо в пограничный столб — излишество. На рюмочку кофе прибыли? Штука в том, что профессора не интересует наш ответ. Ему ни к чему аргументы. Он сам предлагает их брать сразу на веру. Можно было бы вспомнить, как до Столтенберга раскручивал русофобические бредни Андерс Фог Расмуссен, поискать ранние постановки пресс-шоу с генсеком НАТО, успокаивающим манерных прибалтийских журналисток, изображающих перепуганных белокурых куриц, но это другая история. Пока важно, что профессор Майкл уверяет со страниц New York Times, что Кремль обманул нас, народ, а мы теперь сердиты на НАТО, хотя должны бы сердиться в другую сторону. Если бы он на русском написал, что НАТО — сгусток добра, вот бы смеху было. А может, побили бы дурачка, чтоб нас за дурачков не держал. Идём дальше. Профессор пишет «о всероссийских учениях по гражданской обороне с 4 по 7 октября». И выводит, что даже сомнительные, расклеенные в одном из московских районов листовки с предложением строить убежища вскладчину, неспроста — это подкрепление военной «истерии, исходящей от Кремля». Сколько профессору лет? Помнит ли он времена Карибского кризиса? Только в кино видел? При любом неблагополучном или катастрофическом стечении обстоятельств он знает, что делать у себя дома в Чикаго? Возможно, в США никогда ничего не случится. Возможно, профессор умён. Но читателей считает незнайками — клонами Незнайки Носова. Поскольку профессор сам себе в тексте задавал вопросы, не был бы он корифеем наук, если бы не ответил. По его мнению, Кремль занят либо показухой, чтобы напугать Запад, либо морочит голову своим гражданам мифами. Или и то, и другое. Композиция знакомая — примерно так строят речь коммивояжёры, когда хотят продать что-то бесполезное для покупателя, но очень полезное (уже в виде купюр) для торговца — не проведёшь, не проживёшь. Кульминация — это в писании профессора «и то, и другое»… Если серьёзно, то после первых строк, сообщающих, что «уже на протяжении некоторого времени российские СМИ говорят о войне прямо и откровенно, но сейчас воинственная риторика достигла новых высот», можно было бы перейти прямо к предпоследней строчке: «И теперь Запад должен послать Москве четкий сигнал, что плата за будущие авантюры вроде действий на Украине и в Сирии будет крайне высокой». Вывод: во времена массового распространения лекторства представителей советского общества «Знание» среди простых лекторов встречались мастера импровизации и ловкого пересказа по памяти всего, что в карманной брошюрке пропагандиста было из рекомендованного массам, способные затмить профессора Университета Лойола. Иезуитский университет в Чикаго, откуда, по всей видимости, профессор, вполне возможно, чем-то ещё славится. Пока же только одно можно сказать совершенно уверенно: русофреники там высшего класса. Им бы романы писать… Но только не эссе! Не очерк о том, что смуты у нас никто не хочет, как бы профессор ни старался. Ибо в лекторы общества «Знание» его точно не возьмут даже с испытательным сроком. Не дорос. Автор: Сергей Карлов

статью прочитали: 3 человек Комментарии