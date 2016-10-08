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опубликовано редакцией на Переводике 08.10.16 18:59
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Президент РФ сможет повлиять на настроение Эрдогана по сирийскому вопросу

Я глубоко ошибалась, когда думала, что Россия и Турция навсегда разорвали отношения. Безусловно, мы помним ужасную трагедию, произошедшую с российским истребителем, и, слава Богу, что у турецкого лидера хватило смелости признать свою ошибку и извинится перед Россией. Владимир Путин с первых дней говорил о том, что отношения россиян к турецкому народу не изменилось. Что народ не должен отвечать за бездумные действия властей, по большому счету так оно и есть. Еще раз убедилась в том, что политика Путина строится не на эмоциях, а исходя из требований времени. И это правильно. Сирийский конфликт показал, кто на самом деле борется против террористов «Исламского государства», а кто просто делает вид. Никто не будет отрицать, что Эрдоган преследует свои интересы в Сирии, но, наблюдая за успехом российских ВКС поменял свое отношение к конфликту. На предстоящей встрече президент РФ готов обсудить с лидером Турции вопрос об урегулировании ситуации в этом  регионе. Даже не сомневаюсь, что Путин сможет повлиять на Эрдогана, ведь он обладает настоящим талантом убеждать, все мы это видели уже неоднократно. Остается дождаться результатов этой встречи и узнать, была ли я права.

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теги: Владимир Путин, Ближний Восток  
   
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