Клинтон готовит цветную революцию в США

В США не прекращаются протесты в связи с результатами выборов в США. Сторонники Клинтон вышли на митинги в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Филадельфии и других крупных городах. Протестующих поддержали знаменитости: Мадонна, Шер, Марк Руффало. В соцсетях запущен хэштег #TrumpProtest. Демонстранты ведут себя довольно агрессивно, угрожая убийствами сторонникам Трампа. Отмечены случаи сожжения американского государственного флага. Вам это ничего не напоминает?!



На мой взгляд, это типичная цветная революция. США так часто использовали механизм цветных революций в других странах, что их не могла минуть чаша сия.

В интернете были обнаружены специальные вакансии и группы, где набирали протестующих за деньги. Клинтон пользуется такой «народной любовью», что ей приходится покупать поддержку. Любопытно, когда демонстранты начнут сооружать баррикады, и ставить палатки. Запасы печенья Виктории Нуланд ещё, наверняка, могут пригодиться.









Как и в украинских событиях, движущей силой протеста выступает меньшинство, однако, игнорировать исходящую от них угрозу вряд ли стоит. Опыт цветных революций уже неоднократно доказал, что активное меньшинство способно победить пассивное большинство.

Пока большинство американцев относятся к происходящему с недоумением и юмором. Большинство американцев отмечают, что протестные настроения, в том числе спровоцированы ложью со стороны СМИ. Как известно, СМИ и социологи США до последнего момента отдавали предпочтение Клинтон, чем вызвали диссонанс у части населения после оглашения результатов выборов. Пресс пропаганды был настолько сильный, что ирландская букмекерская контора, разуверившись за две недели до выборов в победе Трампа, стала выдавать «выигрыши» тем, кто ставил на Клинтон.

Диссонанс послужил дополнительным катализатором в совокупности с подкупом. Многие американцы в соцсетях удивляются, откуда у демонстрантов столько свободного времени. Сама возможность протеста удивляет граждан США, ведь протест направлен против законно избранного президента. Республиканцы отметили, что в 2008 и 2012 годах не было никаких протестов, хотя Обама в качестве президента их тоже не устраивал.

Намечается раскол в американском обществе, который многие предвещали в независимости от результата выборов. Однако, элитная группировка, стоящая за спиной Клинтон, намерена этот раскол расширить. Воистину, это безумные люди готовые, ради власти на все.

Элитная группировка Трампа тоже не сидит без дела. За неё играет полиция, которая пресекает массовые беспорядки и арестовывает провокаторов. Кроме того они показали, что если полицейские механизмы не сработают для подавления протеста, то в дело вступят неизвестные снайперы. События в Сиэтле, где неизвестный расстрелял пять сторонников Клинтон, служат своеобразным предупреждением.

Автор: Илья Новицкий

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