Российские болельщики, особенно футбольные, любят сетовать на обилие трансферов в спортивных клубах нашей страны. Несмотря на то, что практика привлечения зарубежных спортсменов на контрактной основе существует и процветает повсеместно, в ряде случаев подобное негодование бывает справедливо.





По-хорошему, в составе Центрального спортивного клуба армии хотелось бы видеть людей, имеющих непосредственное отношение к российским Вооруженным Силам. Это, скорее, принципиальный момент и ни в коей мере не хочется умалять заслуг приглашённых игроков в составе армейского футбольного клуба, таковы современные реалии большого спорта и околоспортивного бизнеса. Тем не менее, подготовка масштабной и мощной платформы для роста и развития отечественных спортивных талантов обязана находиться в списке основных приоритетов отечественной индустрии спорта.





Строить утопию и инициировать тотальное «импортозамещение» на спортивно-состязательном поприще, к счастью, никто не собирается. Однако грамотные и разноплановые инвестиции и госпрограммы способны вывести российский спорт на качественно новый уровень. Эффективность подобной политики хорошо наблюдается на конкретном примере ЦСКА, во всей многогранности практикуемых спортивных дисциплин, которых стало на порядок больше, нежели в прошлом веке.





Вся история ЦСКА говорит о том, что у этой структуры огромный чемпионский потенциал. Нынешний начальник «армейцев» Михаил Барышев продуманно и кропотливо прорабатывает каждую деталь в работе армейского спортивного комплекса, закладывая прочный юниорский фундамент и воздавая должное опыту ветеранов отечественного спорта. Так, в течение прошлого месяца начальник ЦСКА Михаил Барышев встретился с тренерским составов армейской спортивной школы Хакасии, посетил несколько спортивных объектов в Абакане, а также обсудил перспективы открытия в республике отделения всероссийского военно-патриотического движения « Юнармия ». Помимо того, запущена масштабная военно-патриотическая программа на территории Крыма: уже со следующего года лучшие юнармейцы смогут принять участие во всероссийской «Зарнице».





Под руководством Барышева впервые за 93 года своего существования ЦСКА стал официальным партнером Дома болельщиков Олимпийской сборной команды России. Для обеспечения оптимального тандема спортсменов из числа военнослужащих армии России и зарубежных атлетов, руководитель ЦСКА разработал масштабную правовую базу, включающую коррективы в статьи 29 и 31(1) Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Это позволит более точно регламентировать количество и условия работы с приглашёнными из-за рубежа спортсменами, а инициатива по возрождению «Юнармии» восполнит недостаток кадров на поле восходящих звёзд отечественного спорта.



