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опубликовано редакцией на Переводике 16.11.16 11:45
скаут: Miroslav;
 
 

Гибридная война: как Запад сжимает кольцо вокруг России

Термин «гибридная» война стал в последнее время очень популярен в мировом политическом и околополитическом пространстве. Несмотря на популярность термина, сама концепция гибридной войны отнюдь не нова.

Если говорить о гибридной войне Запада против России, то она идёт уже почти 500 лет ещё со времён Ивана Грозного. В западной истории Иван Грозный обозначен, как тиран и душегуб, хотя каждому уважающему историку известно, что русский царь был на порядок менее кровавым, чем его европейские коллеги. Кроме того Ивана Грозного преследует миф об убийстве сына, хотя опять-таки доподлинно известно, что вся его семья была отравлена ртутью. Последняя эпопея в либеральных СМИ, протестующих против установки памятника Ивану Грозному в Орле, однозначно свидетельствует о гибридной войне против России на историческом приоритете.

Другим проявлением гибридной войны на историческом приоритете является осквернение и снос памятников советским воинам в Польше и Прибалтике. Памятники советским воинам в граните зафиксировали, что советские были именно освободителями, а не захватчиками, поэтому пока они стоят на своих местах западной пропаганде сложнее насаждать миф о российской агрессии.

Пропаганда и антироссийская ложь в западных СМИ является информационной составляющей гибридной войны. Ярким примером информационной войны против России последних дней являются события вокруг Черногории.

Как известно, в Черногории генеральный прокурор страны объявил о раскрытии государственного переворота, который готовили сербский радикал и два российских националиста. После чего английское издание Guardian опубликовала статью, в которой со ссылкой на свои источники заявило об извинениях Николая Патрушева за «недопустимую операцию, не санкционированную Кремлем».

Черногория сейчас находится на пороге вступления в Североатлантический альянс. Против вступления в альянс выступает подавляющее большинство населения, однако, власти опираются на мнение западных политиков. Для того чтобы изменить общественное мнение черногорского народа и была проведена эта провокация. К счастью, западную ложь опровергла Мария Захарова.

Любопытно, что расширение НАТО на Восток проходило по схожему сценарию, в авангарде шла информационная артиллерия, стрелявшая фейками об агрессивной России, вслед за ней приходили натовские батальоны.

Сейчас ситуация меняется, во многом благодаря работе телеканала Russia Today и агентства Sputnik. Прошедшие выборы в Молдавии и Болгарии показали, что люди выбрали политиков, выступающих за сотрудничество с Россией.

Впрочем, когда не работает информационная составляющая, в дело идёт экономическая часть гибридной войны. Здесь классическим примером может выступать Греция. Афины заставили ввести антироссийские санкции, именно при помощи комбинации удавок со стороны европейских банков.

В случае, когда не работают все вышеперечисленные методы в ход идут инструменты внутренней дестабилизации. За последний год западные спецслужбы попытались осуществить цветные революции в Казахстане, Армении и Киргизии. Политологи потом окрестят эту цепочку цветных путчей, как «Дугу нестабильности».

Идеальным маркером гибридной войны на всех приоритетах является Украина. На концептуальном приоритете украинцам внушается то, что русские – их главные враги, обосновывая упадок Украины именно влиянием России. На историческом приоритете идёт оправдание злодеяний Бандеры и возведения нациста в статус национально героя Украины. На информационном приоритете идёт постоянная подпитка населения новыми антироссийскими фейками со стороны западных и украинских СМИ. На экономическом приоритете идет привязывание Украины к западным кредитам, а соответственно к воле западных владельцев этих денег. По итогу получаются готовые бандеровцы, готовые убивать русских с оружием в руках.

В общем, гибридная война Запада против России идёт уже 5 столетий и вряд ли остановится сейчас. Избрание Трампа президентом совершенно точно её не остановит, просто Запад будет действовать хитрее. Агрессивные атаки в лоб последних двух лет истощили США и ЕС, поэтому сейчас им придётся договариваться больше, чем обычно.

Как Вы считаете, будет ли продолжена «гибридная война» (сочетание политических, информационных и экономических мер давления) против России при новом президенте США Дональде Трампе?

Автор: Илья Новицкий


статью прочитали: 126 человек

   
теги: Россия, Запад, Война  
   
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