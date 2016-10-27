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опубликовано редакцией на Переводике 27.10.16 20:44
скаут: ZZToP;
 
 

Страны ЕС устали от санкций

Понадобилось несколько лет для того, чтобы страны, входящие в Евросоюз начали догадываться о том, что антироссийские санкции вредят не только нашей стране, но и им тоже. Казалось бы, закономерный вывод, но власти ЕС не утруждают себя аналитикой и не способны выявлять простейшие причинно-следственные связи. Особенно, когда США давят на них как каток на леденцы.   Европейцы поняли, что санкции приносят одни убытки, а служат исключительно амбициям США, поэтому одна за одной начались робкие попытки отменить их. Граждане Евросоюза голосовали на референдумах по этому вопросу, но штатам удавалось приструнить их. В ход шло всё: байки о российской агрессии, обещания, шантаж, угрозы. Классические инструменты американцев для манипуляции.   Властям ЕС пора перестать угождать американцам и начать принимать решения исходя из собственных интересов и потребностей. Потеря такого важного партнёра как РФ, точно не входит в их число и не идёт на пользу европейской экономике. Об этом свидетельствуют протесты и многочисленные попытки сотрудничать с Москвой в обход санкций.   Остаётся главный вопрос: хватит ли смелости странам-членам Евросоюза пойти наперекор США или они и дальше будут демонстрировать свою беспозвоночность всему миру? 

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теги: Россия, Евросоюз  
   
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