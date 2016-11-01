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опубликовано редакцией на Переводике 01.11.16 15:35
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Новости США не для слабонервных

Давайте наберемся терпения, ведь совсем скоро выборы в США состоятся, и этот кошмар на некоторое время утихнет. Даже наблюдая со стороны за предвыборной кампанией в Штатах, голова идет кругом от бесконечных скандалов и разоблачений, можно представить в каком состоянии находятся американские избиратели, после того, как их заставили копаться в грязном белье Трампа и Клинтон. 


Практически каждый день новости США преподносят неприятные сюрпризы для кандидатов в президенты. На этот раз под раздачу попал Дональд Трамп, которого ФБР подозревает не во что ином, как связях с Кремлем. Как и полагается жанру, агенты силовых структур провели тщательное расследование, и к всеобщему разочарованию не смогли обнаружить ни одной зацепки. 

Наивно полагать, что с избранием нового президента политика США по отношению к России в корне изменится. Уверенность в собственной исключительности не позволит им трезво оценивать ситуацию, и пересмотреть внешнюю политику страны. 

Очевидно, что выборы США осознанно строятся на антироссийской пропаганде. Благодаря этим страшилкам, Хиллари смогла отвлечь внимание избирателей от собственной персоны, и нашла поддержку у многих американцев, которые верят в эту откровенную лож.

Надо сказать, что мы не питаем иллюзий и по отношению ко второму претенденту на пост главы Белого дома. Трамп слишком далек от политики, и отсутствие опыта сказывается не в его пользу. 

Могу сказать одно, кто бы ни стал президентом Америки, Россия готова сотрудничать с любым из них. 


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теги: США, США изнутри  
   
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