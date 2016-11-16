Задержание Улюкаева – начало «большой мировой зачистки»?

Главным событием прошедшей ночи стало известие о задержании с поличным министра экономического развития РФ А. Улюкаева. Поймали его на взятке в $2 млн, которую он якобы вымогал чуть ли не с ножом у горла у «Роснефти».

По данным пресс-центра ФСБ, разработка Улюкаева велась около года. Но данная взятка была получена за положительную оценку сделки между компаниями «Роснефть» и «Башнефть», по итогам которой последняя была приобретена. Вернее, был куплен 51% акций, контрольный пакет.

Что интересно, изначально Улюкаев соглашался с главой Минэнерго А. Новаком, который не поддерживал данную сделку, однако позже министр изменил своё мнение. Как теперь ясно, цена мнения Улюкаева оказалась равной двум миллионам зелёных бумажек.

Получается, за перемену своей позиции министр требовал у бывшего зампреда Правительства РФ, а ныне главы «Роснефти» И. Сечина, крупную сумму денег. Если уж на таком уровне взятки вымогают, что о простых ППСниках и врачах говорить-то?

Что ж, в рамках борьбы с коррупцией дело очень показательное. Только почему так мало взял? Простой полковник Захарченко 8 млрд рублей дома хранил, вот это масштаб. А тут цельный министр, и на таких грошах попался…

У народа сейчас один вопрос: не получится ли, как с делом Сердюкова/Васильевой? Песков, например, заявил, что это очень серьёзное обвинение, все решения должен выносить суд. Не начнут ли его отмазывать? Прикинется беременным, да и избежит суда.

Однако в этом деле есть очень чёткий британский след. Именно британская компания «ВР» активно поддерживала идею данной сделки. Пока неизвестно, какова была точная роль «ВР» в этом, но ведь не просто так они идею покупки «Башнефти» продвигали, верно?

Сразу же активизировались конспирологи всех мастей. Ведь буквально вчера Путин провёл телефонный разговор с Трампом, и в эту же ночь за Улюкаевым «воронок» приехал. Интересное совпадение, правда? Автор, конечно, не думает, что избранный американский президент сдал британского агента влияния, но чёрт его знает…



