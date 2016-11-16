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опубликовано редакцией на Переводике 16.11.16 15:53
скаут: Miroslav;
 
 

Задержание Улюкаева – начало «большой мировой зачистки»?

Главным событием прошедшей ночи стало известие о задержании с поличным министра экономического развития РФ А. Улюкаева. Поймали его на взятке в $2 млн, которую он якобы вымогал чуть ли не с ножом у горла у «Роснефти».

По данным пресс-центра ФСБ, разработка Улюкаева велась около года. Но данная взятка была получена за положительную оценку сделки между компаниями «Роснефть» и «Башнефть», по итогам которой последняя была приобретена. Вернее, был куплен 51% акций, контрольный пакет.

Что интересно, изначально Улюкаев соглашался с главой Минэнерго А. Новаком, который не поддерживал данную сделку, однако позже министр изменил своё мнение. Как теперь ясно, цена мнения Улюкаева оказалась равной двум миллионам зелёных бумажек.

Получается, за перемену своей позиции министр требовал у бывшего зампреда Правительства РФ, а ныне главы «Роснефти» И. Сечина, крупную сумму денег. Если уж на таком уровне взятки вымогают, что о простых ППСниках и врачах говорить-то?

Что ж, в рамках борьбы с коррупцией дело очень показательное. Только почему так мало взял? Простой полковник Захарченко 8 млрд рублей дома хранил, вот это масштаб. А тут цельный министр, и на таких грошах попался…

У народа сейчас один вопрос: не получится ли, как с делом Сердюкова/Васильевой? Песков, например, заявил, что это очень серьёзное обвинение, все решения должен выносить суд. Не начнут ли его отмазывать? Прикинется беременным, да и избежит суда.

Однако в этом деле есть очень чёткий британский след. Именно британская компания «ВР» активно поддерживала идею данной сделки. Пока неизвестно, какова была точная роль «ВР» в этом, но ведь не просто так они идею покупки «Башнефти» продвигали, верно?

Сразу же активизировались конспирологи всех мастей. Ведь буквально вчера Путин провёл телефонный разговор с Трампом, и в эту же ночь за Улюкаевым «воронок» приехал. Интересное совпадение, правда? Автор, конечно, не думает, что избранный американский президент сдал британского агента влияния, но чёрт его знает…


Вообще же, если верить т. н. теории иерархических катастроф, в мире наблюдается процесс смены политических элит, и задержание министра – лишнее тому подтверждение. Суди сам, читатель: в США, Молдавии и Болгарии победили социально ориентированные кандидаты, сторонники решения вопросов путём мирного диалога. В США проиграла партия больших денег, партия тотальной слежки и шпионажа. На этом фоне задержание Улюкаева на взятке кажется ерундой, но если учесть интерес «ВР», у которой 19,5% акций «Роснефти», получается, что он был связан с ними, верно?

Видимо, по всему миру грядёт «большая зачистка», когда будут сотнями ловить шпионов и агентов влияния, оставшихся от старых режимов. Интересно только, будут ли такие дела действительно доведены до логического конца, а это всё-таки до 15 лет и штраф в стократном размере. И кто на очереди?

Автор: Валерий Усачёв

статью прочитали: 64 человек

   
теги: Россия, коррупция  
   
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