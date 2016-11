архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.11.16 09:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Guardian”,

"Ukraine stunned as vast cash reserves of political elite are made public" Великобритания - 31 октября 2016 г. Украина поражена декларациями огромных запасов наличности у политической элиты Новая система декларирования богатства показывает, что чиновники владеют яйцами Фаберже, коллекциями оружия и огромными запасами денег Украинский премьер-министр Володимир Гройсман, который задекларировал 1,2 миллиона долларов и 460000 евро наличными, а также коллекцию роскошных часов. Фотография: Эрик Пьермон/AFP/Getty Images Два года спустя после того, как разгневанные украинцы свергли Виктора Януковича и ворвались в его огромный, шикарный жилой комплекс рядом с Киевом, откровения благодаря новой системе, требующей от правительственных чиновников декларировать онлайн их состояние и имущество, заставляют многих подозревать, что новая элита не лучше. Декларации, которые все чиновники были обязаны подать к вечеру воскресенья, сделали общеизвестными много курьезностей, включая политиков, владеющих множеством дорогих часов, яйцами Фаберже и крупными коллекциями оружия. Один политик задекларировал, что владеет церковью. Определенно наибольший шок вызвало то, сколько денег украинские политики припрятывают в виде наличных денег. Премьер-министр Володимир Гройсман задекларировал 1,2 миллиона долларов (980000 фунтов) и 460000 евро (410000 фунтов) наличными, а также коллекцию роскошных часов. Многие другие чиновники задекларировали сотни тысяч долларов наличными. "Все поражены, что в нашей стране есть столько наличности", - сказала Кристина Бердынских, журналистка по расследованиям, которая много пишет о коррупции среди элиты. Михаил Добкин, оппозиционный член парламента, задекларировал 1780 бутылок вина, в то время как Роман Насиров, глава государственной налоговой службы, задекларировал, что он и его жена вместе владеют швейцарскими часами, бриллиантами, шубами и располагают более чем 2 миллионами долларов наличными. Наблюдатели обращают внимание на то, что когда глава национального банка хранит свои сбережения в долларах, то это вряд ли может наполнить население уверенностью в отношении перспектив гривны, национальной валюты Украины. Среди других курьезностей в декларациях были нацистский кинжал СС и средневековые религиозные иконы. Анатолий Матвиенко, заместитель главы президентской фракции в парламенте, задекларировал владение церковью. Петро Порошенко назвал декларации "по-настоящему историческим событием открытости и прозрачности". Фотография: Сергей Чузавков/АР

"Другим поразительным моментом является неумеренность. Даже если кто-то является обеспеченным, не ясно, зачем государственному чиновнику 10 роскошных часов, 30 участков земли или его собственная церковь", - сказала Бердынских. Одним из ключевых требований революции Майдана 2014 года было положить конец повальной коррупции, которая создает проблемы для страны.

Когда протестующие ворвались в комплекс Януковича, то они обнаружили позолоченные клюшки для игры в гольф, контактный зоопарк и копию испанского галеона, стоящего на якоре в искусственном озере. Однако сегодняшний президент Петро Порошенко, олигарх с миллиардным состоянием, обещал новую, более прозрачную политику. Критики говорят, что реформы застопорились и что, несмотря на впечатляющую риторику, правительство мало что сделало, чтобы изменить сущность украинского бизнеса и политики. Создание электронной системы декларирования было одним из ряда условий, поставленных ЕС, в качестве требований по обеспечению соглашения о либерализации визового режима для украинцев. Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО, являющийся советником Порошенко, сказал: "Украина сделала важный шаг, чтобы порвать с коррупцией и обеспечить чистую и эффективную государсвтенную администрацию. Электронное декларирование имеет первостепенное значение, и всей Европе следует обратить внимание и аплодировать этому важному шагу". Порошенко назвал декларации "по-настоящему историческим событием открытости и прозрачности". Однако внутри страны реакция была далеко не восторженной. Один обозреватель назвал украинских чиновников "моральными дегенератами". В обществе, где средняя зарплата составляет менее 200 фунтов в месяц, чрезмерное богатство в декларациях только подчеркивает огромный разрыв между политической элитой и обычными украинцами, которые по большей части доведены до нищеты. Было также возмущение такой значительной демонстрацией богатства, в то время как тысячи украинцев в армии получают низкие зарплаты, чтобы рисковать своими жизнями на переднем крае войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны. Важнейшим показателем, служат ли эти декларации своей цели в борьбе против коррупции, будет то, какие действия предпримут власти страны, чтобы расследовать их. Бердынских сказала: "Поразительно, сколько информации у нас теперь есть, как журналист я не могла и мечтать об этом раньше. Некоторые члены парламента опубликовали названия оффшорных компаний, с которыми они связаны, и будет интересно, если анти-коррупционное бюро предпримет теперь дальнейшие шаги в виде реальных вопросов. "Также некоторые члены парламента ничего не задекларировали, заявив, что у них нет ни банковских счетов, ни денег, и что они живут только на свою официальную зарплату. А мы все знаем, что это неправда. Проверят ли и их?"

