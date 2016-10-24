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опубликовано редакцией на Переводике 24.10.16 14:12 скаут: ZZToP;

Ссылка на оригинал Ложь и лицемерие Галины Тимченко: Почему Медуза боится неудобных вопросов? Видеоконференция, посвящённая двухлетию сайта meduza.io, превратилась в балаган. Обсуждали всё что угодно — начиная от водосвинок и заканчивая национальностью Султана (кличка одного из сотрудников издания). Однако, ни один из серьезных вопросов, касающихся непосредственно работы самого ресурса, озвучен не был. Все неудобные вопросы редакция Медузы упорно игнорировала. Впрочем, было бы странным ожидать чего-то иного от издания, занимающего одну из ведущих позиций в Рейтинге НЕдоверия проекта «Газета О Газетах».



Акт первый: К нам едет Цирк



19.10 на сайте Медузы был размещён анонс мероприятия.





Так как участники проекта «Газета о Газетах» уже не раз выявляли ложь на страницах Медузы, к читателям этого ресурса нас, пусть и с натяжкой, но отнести можно. За это время вопросов к редакции у нас накопилось изрядно. Медуза занимает одну из ведущих позиций в Рейтинге Недоверия нашего сайта, поэтому призвать их к ответу было для нас сродни «дела чести». Мы отобрали пять вопросов и разместили их в публичном пространстве.



А поскольку играли на чужом поле, правила Медузы соблюдали до пунктика.







Все наши претензии, озвученные в статье «Газета о Газетах: Пять вопросов Медузе», были размещены в отведённых под это темах в социальных сетях и в чате на сайте meduza.io.



Акт второй: И тут пришёл модератор



Большая часть острых вопросов была тут же затёрта модераторами. В число удаленных попали и наши воззвания. Естественно, персоналу Медузы в День рождения издания было куда приятней беседовать о капибарах и «Кто какую музыку слушает», а не оправдываться за свою двухгодичную ложь. Неудобные вопросы не просто игнорировались — они удалялись. Ни на одну из озвученных нами тем Медуза ответить не посчитала нужным.



Хотя, что они могли сказать? Признать, что сотрудники Медузы дилетанты в журналистике?Подписаться под тем, что вынуждены корректировать редакционную политику в угоду своим спонсорам из команды Ходорковского? Могли они разве публично признать, например, что штатный фактчекер Медузы Денис Дмитриев некомпетентен в подавляющей части поднимаемых тем? Из чего, кстати, следует, что все материалы издания — филькина грамота.











Сказать, что подопечные Тимченко наших вопросов просто не заметили — не получится. Мало того что заметили, так ещё и успели удалить. Правда, и тут у Медузы получилось примерно так же, как и с журналистикой. То есть, плохо. У участников нашего проекта остались скриншоты, да и зрители, наблюдавшие за увёртками Медузы, отметили факт удаления неудобных вопросов.







Ну и к вопросу о том, что Ложь в редакции портала «Медуза» в порядке вещей. Тут примечателен даже не прокол девушки, озвучивающей вопросы из чата, и даже не паника самой Тимченко, когда её загнали в угол. На воре и шапка горит, как говорится. Любопытно следующее — когда руководителя Медузы ставят в неудобное положение острым вопросом, она предпочитает просто соврать. Какой капитан — такая и команда.







Акт третий: Цирк уехал (в Ригу), клоуны разбежались (по редакции)



Поторговав лицами, сотрудники Медузы расползлись по кабинетам. О кухне издания после этой конференции стало известно немногим более, чем мы знали доселе.



Стоило ли ожидать иного развития событий? Редакция Медузы уже успела зарекомендовать себя как издание довольно низкого пошиба. Складывается впечатление, что ложь и лицемерие у них в крови. Отчего в этот раз должно было случиться иначе? Проект «Газета о Газетах» продолжит наблюдать за кульбитами клоунов из Риги. А за очередной обман — Медузе очередной бал в копилку недоверия к изданию.



Ну и напоследок, ещё один неудобный вопрос, который сотрудники Тимченко опять оставят без ответа:



Почему Медуза боится неудобных вопросов? статью прочитали: 59 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

https://gazetaogazetah.ru/376.html