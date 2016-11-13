США: неоконы раздражены победой Дональда Трампа

Американские неоконы недовольны победой Трампа. Они хотят оказать ему противодействие в чиновничьем аппарате.

20 июня 2015 года сенаторы США Джон Маккейн (справа) и Том Коттон посетили украинского премьер-министра Арсения Яценюка в Киеве. (Фото: dpa)

Американские неоконы недовольны успехом Дональда Трампа на выборах. Один из ведущих неоконсервативных мыслителей "Американского института предпринимательства" Майкл Рубин сомневается в последней статье журнала Commentary Magazine в способности Трампа правильно "руководить" Соединенными Штатами. Трамп является необычным республиканцем. Но он выбрал экспертов из Республиканской партии. Однако не ясно, какую поддержку окажут ему эти эксперты. Также не ясно, будут ли эти эксперты лояльны по отношению к Трампу. "На должностях на государственной службе и в профессиональной бюрократии будут находиться преимущественно демократы (...) Обычно они недоброжелательно настроены по отношению к республиканским президентам. При правлении Буша бюрократы Государственного департамента США никогда не скрывали своей неприязни. Но неприязнь к Трампу поднимет этот бюрократический мятеж на новый уровень (...) На самом деле вопрос к Трампу и его сторонникам звучит так: "Им удалось победить. Но как они собираются собственно управлять на следующий день?" - пишет Рубин.

Бывший ведущий американский дипломат Джозеф А. Массомели написал в июне в статье в "Вашингтон Пост" об отношении неоконов к Трампу: "Наши неоконсервативные внешнеполитические эксперты, которые завели нас в жестокую иракскую войну и в плохо спланированную войну в Афганистане, и которые аплодировали, когда мы бомбили Ливию, и были крайне озабочены, что мы не можем разбомбить Башара аль-Асада в Сирии, напуганы".

Президент консервативного и близкого к Трампу Фонда "Наследие" Джим Деминт пишет в статье в "Daily Signal": "Клинтон с самого начала предвыборной кампании игнорировала политические аргументы и сконцентрировалась на личных атаках. Превышение бюджета, безрезультативность школ, повышение налогов, незаконная иммиграция и другие вопросы, которые глубоко укоренились, были отодвинуты в сторону. Вместо этого проводилась личностная кампания. Но общественность не хотела персону, стовяшую за личностью. Связи Фонда Клинтона раскрыли возмутительную верность глобальным элитам, в то время как утечка электронных писем показала пренебрежение ее кампании приоритетами и доверием обычных американцев (...) Несколько месяцев мы работали с переходной командой Трампа, чтобы обеспечить ей лучший штат сотрудников и наилучшее понимание органов исполнительной власти.

Лидер республиканцев и сенатор США Линдси Грэхем, который в сирийском конфликте выступает как за вооружение наемников, так и за военную интервенцию против Сирии, заявил в Твиттере, что он не голосовал за Трампа. В течение всей предвыборной кампании Грэхем выступал как оппонент Трампа.

Сайт The Daily Caller сообщает, что сенатор США Маккейн, который также известен как критик Трампа, не захотел сказать после голосования, за кого он отдал свой голос.

Телеканал abc 15 в Аризоне сообщает, что журналисты попросили Маккейна дать комментарий о Трампе, но он не захотел говорить. "Весьма маловероятно, что Маккейн голосовал за Трампа", - сообщает канал. Чарльз Листер из Института Брукингса, близкий к неоконам, написал в Твиттере, что ему "стыдно" из-за победы Трампа на выборах.

"Мир (и да, Америка) скоро вступят в период ослабляющей неопределнности. Никто не знает, что принесет с собой президентство Трампа", согласно Листеру в Твиттере.

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