Запад давно страдает комплексом русофобии. Можно было не обращать на это внимание, если бы это явление не принимало таких масштабов. Сегодня, правда жизни такова, что политика Запада пропитана ложью и антироссийской пропагандой. В связи с военной операцией российских ВКС в Сирии, эта истерия только увеличилась. Западная коалиция во главе с Вашингтоном не может пережить успех России. На протяжении двух с лишним лет они убеждали налогоплательщиков, что их средства идут на борьбу с терроризмом, а на деле оказалось, что похвастаться особо нечем. Россия меньше всего хочет портить отношения с Западом, но и умалчивать горькой правды мы не собираемся. Авиаудар, который нанесли Бельгийские ВВС по сирийскому Хасаджеку, безусловно, вызывают возмущение. Чтобы не быть голословными, Министерство обороны России готово предоставить Штатам, информацию о маршруте полета военно-воздушных сил Бельгии. Больше чем уверена, что никаких порицаний, и тем более санкций за проявление такой агрессии не последует.В планы Запада не входит такая правда.
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