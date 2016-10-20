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опубликовано редакцией на Переводике 20.10.16 20:23
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Политика Запада не терпит правды

Запад давно страдает комплексом русофобии. Можно было не обращать на это внимание, если бы это явление не принимало таких масштабов. Сегодня, правда жизни такова, что политика Запада пропитана ложью и антироссийской пропагандой. В связи с военной операцией российских ВКС в Сирии, эта истерия только увеличилась. Западная коалиция во главе с Вашингтоном не может пережить успех России. На протяжении двух с лишним лет они убеждали налогоплательщиков, что их средства идут на борьбу с терроризмом, а на деле оказалось, что похвастаться особо нечем. Россия меньше всего хочет портить отношения с Западом, но и умалчивать горькой правды мы не собираемся. Авиаудар, который нанесли Бельгийские ВВС по сирийскому Хасаджеку, безусловно, вызывают возмущение. Чтобы не быть голословными, Министерство обороны России  готово предоставить Штатам, информацию о маршруте полета военно-воздушных сил Бельгии. Больше чем уверена, что никаких порицаний, и тем более санкций за проявление такой агрессии не последует. В планы Запада не входит такая правда.  

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теги: Запад  
   
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