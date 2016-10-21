Алексей Навальный и олигархи

На самом деле, надо обладать недужим талантом, чтобы к каждой новости умудряться прикручивать фамилию Путин. Чтобы получалось тонко и аккуратно, со смыслом. Но таланта у первого разоблачителя всея России Алексея Навального не много, зато, видимо, финансовых мотивов хоть отбавляй…





Теперь Алеша окончательно переквалифицировался из политиков в блогеры и с завидной регулярностью возмущается в своих видеозаписях на Youtube, в многочисленных социальных сетях и на страницах своего сайта. Темы разный: где-то чья-то дача, где-то чей-то ребенок, где-то чьи-то часы, яхты и т.д., но везде вывод один – во всем виноват Путин.





Вот и накануне Навальный выдал очередную порцию своих умозаключений по поводу российского олигарха Алишера Усманова, ушедшего из российской налоговой зоны, и снова в конце топорно обвинил во всем Путина.





И в том, что олигархи есть в России виноват Путин, и в том, что они наживаются на нашей стране виноват тоже Путин… Вот только олигархи эти появились после развала СССР, в девяностых годах. И у власти тогда были такие как Навальные, например, господин Касьянов, Явлинский и прочие – все те, с кем Навальный сегодня вступает в коалицию и общим фронтом выступает против того же Путина.





Навальный - извращенец… фактов, причём таких днём с огнём не найти. Все бы ничего, если бы его умозаключения, снятые на камеру, заканчивались практическими советами по преобразованию России. Что вы, Алеша, предлагаете? Забрать у Усманова заводы, пароходы и прочее? И чем вы тогда отличаетесь от коммунистов начала 20-го века? И если забрать, то кому отдать? Вам или вашим западным друзьям?