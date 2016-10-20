Тотальный исход: украинцы бегут в Россию от голода, безработицы и нацистов

Международная правозащитная организация Human Rights Action (HRA) на днях обнародовала днях шокирующую для официального Киева статистику. С начала нынешнего года с Украины на территорию Российской Федерации въехало более трех миллионов украинских граждан. Абсолютное большинство бегущих с Украины — трудовые мигранты, желающие получить в России патент на работу и вид на жительство. По прогнозам экспертов, уже к середине 2017 года число граждан, покидающих Украину, может возрасти, как минимум, в полтора раза. Так называемые «превентивные меры» команды Петра Порошенко, такие, как возможность введения визового режима с Россией или запрет российских платежных систем, лишь усугубляют положение: люди пытаются уехать до того, как «свидомые» прибегнут к новым карательным методам. На этом фоне премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства забил тревогу — в стране наблюдается депопуляция, чреватая социальным взрывом. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.



Не так давно на украинско-российской границе произошел курьезный случай. На одном из пунктов пропуска были ненадолго задержаны сразу три микроавтобуса с украинцами, заявившими, что они выезжают в Россию на работу с дальнейшим оформлением гражданства РФ. Курьезность заключается в том, что все они (около двадцати человек) являются жителями одного населенного пункта и состоят в родственных связях. Позже выяснилось, что в их селе осталось лишь три человека, не пожелавших уезжать по причине преклонного возраста. На вопрос таможенников, чем вызвано массовое переселение, потенциальные эмигранты пожаловались на отсутствие работы, мизерную пенсию и возросшие тарифы на услуги ЖКХ.

«А если еще Порошенко введет визы с Россией, мы вообще отсюда никогда не выберемся», — резонно заметили беглецы.

«Данная картина характерна для сегодняшней Украины, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей исполнительный наблюдатель HRA Александр Митц. — В стране началось «закручивание гаек» — из-за всевозможных санкций прекратили работу тысячи украинских предприятий, деятельность которых так или иначе связана с РФ. Лишились работы сотни тысяч мелких предпринимателей, занимавшихся реализацией российских товаров. В результате «реформ» за воротами учреждений оказалась целая армия преподавателей и медиков. Россия и Белоруссия практически в каждом конкретном случае являются для русскоязычных украинских специалистов едва ли не землей обетованной. Многие из них останутся там навсегда».

Это мнение разделяют и многие киевские эксперты. В частности, как полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, учитывая масштабы оттока населения, после возможной реализации идеи спикера Верховной Рады Андрей Парубия о визовом режиме с РФ депопуляция на Украине приобретет катастрофический характер.





«Из миллионов украинцев, работающих на данный момент в России, мы потеряем четверть, — прогнозирует Охрименко. — Эти люди останутся в РФ и получат вид на жительство».

На ряде форумов в украинском сегменте Интернета в эти дни вовсю обсуждаются слова внефракционного депутата Верховной рады бывшего военнослужащего батальона «Днепр-1», посоветовавшего украинцам, направляющимся в Россию, «ехать с вещами и больше не возвращаться».

Один из комментаторов, заявивший, что люди действительно бегут в РФ от безысходности, безработицы, голода и нищеты, подчеркнул, что список упомянутых факторов можно дополнить «нацистами и националистами». Дескать, фраза: «Чемодан — вокзал — Россия» по отношению к миллионам украинцев, имеющих родственников или возможность заработка в РФ, звучит уже не только на бесконечных митингах «патриотов», но и с трибуны парламента.

«Украину ждет тотальный исход населения», — предрек он. Большинство посетителей форума с ним согласилось.

Леонид Андросов

статью прочитали: 37 человек