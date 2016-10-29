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опубликовано редакцией на Переводике 29.10.16 12:16
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Генерал-майор сухопутных сил США покончил с собой

Американский военный Джон Росси совершил самоубийство еще летом, но выяснилось это только сейчас. В США любят скрывать информацию до тех пор, пока не станет ясным: можно ли ее открывать общественности или нет.

На месте Белого Дома, я бы не стал распространять новости о самоубийстве генерал-майора сухопутных войск, потому что это не первый случай, когда американские военные сводят счеты с жизнью. Печальная статистика гласит, что в среде ветеранов происходят ежедневно до 20 самоубийств.

В основном это происходит из-за депрессии и посттравматического синдрома, с которыми приходится бороться многим побывавшим на войне.

Что касается Росси, то следствие пока не знает, чем было вызвано самоубийство, но что-то мне подсказывает, что причина банальная: депрессия и посттравматический синдром.

Джон Росси публично выступал на тему самоубийства в марте, когда на конференции рассказывал о самоубийствах в среде военнослужащих. По словам генерала, под его началом служили четверо военнослужащих, которые свели счеты с жизнью. Есть вероятность того, что эти смерти как-то повлияли и на его решение.


В любом случае, ситуация с военными и их решениями о суициде, удручает. Среди гражданских самоубийства тоже весьма распространены. Количество суицидников с каждым годом растет.



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теги: США, США изнутри  
   
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