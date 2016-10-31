Торговое соглашение между ЕС и США еще живо: еврокомиссар Мальмстрем
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время подписания бельгийского соглашения по Комплексному экономическому и торговому соглашению (КЭТС), запланированного соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой, в резиденции "Ламбермонт" в Брюсселе, Бельгия, 29 октября 2016 г. "Рейтер"/Эрик Видаль
Роберт-Ян Бартунек / Брюссель
Много обсуждавшееся соглашение о торговле между Европейским Союзом и Соединенными Штатами еще живо и переговоры продолжатся с новой администрацией США после ноябрьских выборов, сказала в субботу еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Аналогичное соглашение между ЕС и Канадой смогут, наконец, подписать в воскресенье после того, как сопротивление местных бельгийских правительств привело в последний момент к блокировке соглашения, которое готовилось семь лет.
Поль Маньетт, глава бельгийского региона Валлония, возглавивший сопротивление канадскому торговому соглашению, сказал своему парламенту в пятницу, что с уступками, которых он смог добиться, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) "похоронено".
Мальмстрем сказала, что она не согласна с этой оценкой, и что работа продолжится с новой администрацией США.
"ТТИП не похоронено, но ТТИП не является пока соглашением", - сказала она журналистам после церемонии в Брюсселе, на которой Бельгия подписала свое приложение к Комплексному экономическому и торговому соглашению (КЭТС) с Канадой.
"Выборы в США, конечно, приведут к перерыву в переговорах, и мы возобновим их позднее, с новой администрацией", - добавила она.
ТТИП и соглашение с Канадой вызвали демонстрации профсоюзов и протестных групп, которые говорят, что эти соглашения приведут к "гонке по нисходящей" для стандартов в области труда, экологии и здравоохранения и позволят крупному бизнесу угрожать демократически избранным правительствам в Европе.
Вашингтон и Брюссель были активно настроены заключить ТТИП еще до того, как президент Барак Обама покинет свой пост в январе, но обе стороны теперь признают, что этого не будет.
Некоторые европейские политики призвали остановить переговоры по ТТИП и возобновить их после президентских выборов в США с большей прозрачностью, более четкими целями и под другим названием.
Мальмстрем сказала, что уроки из переговоров с Канадой помогут при заключении сделки с Соединенными Штатами.
"Некоторый опыт, некоторые процедуры, которые мы прошли во время переговоров по КЭТС, также будут отражены в нашей работе по ТТИП", - сказала она.
(Сообщение - Роберт-Ян Бартунек; редактирование - Стивен Пауэлл)
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