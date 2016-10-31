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скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Торговое соглашение между ЕС и США еще живо: еврокомиссар Мальмстрем

 

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем во время подписания бельгийского соглашения по Комплексному экономическому и торговому соглашению (КЭТС), запланированного соглашения о свободной торговле между ЕС и Канадой, в резиденции "Ламбермонт" в Брюсселе, Бельгия, 29 октября 2016 г.  "Рейтер"/Эрик Видаль

Роберт-Ян Бартунек / Брюссель

Много обсуждавшееся соглашение о торговле между Европейским Союзом и Соединенными Штатами еще живо и переговоры продолжатся с новой администрацией США после ноябрьских выборов, сказала в субботу еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Аналогичное соглашение между ЕС и Канадой смогут, наконец, подписать в воскресенье после того, как сопротивление местных бельгийских правительств привело в последний момент к блокировке соглашения, которое готовилось семь лет. 

Поль Маньетт, глава бельгийского региона Валлония, возглавивший сопротивление канадскому торговому соглашению, сказал своему парламенту в пятницу, что с уступками, которых он смог добиться, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) "похоронено". 

Мальмстрем сказала, что она не согласна с этой оценкой, и что работа продолжится с новой администрацией США. 

"ТТИП не похоронено, но ТТИП не является пока соглашением", - сказала она журналистам после церемонии в Брюсселе, на которой Бельгия подписала свое приложение к Комплексному экономическому и торговому соглашению (КЭТС) с Канадой.

"Выборы в США, конечно, приведут к перерыву в переговорах, и мы возобновим их позднее, с новой администрацией", - добавила она. 

ТТИП и соглашение с Канадой вызвали демонстрации профсоюзов и протестных групп, которые говорят, что эти соглашения приведут к "гонке по нисходящей" для стандартов в области труда, экологии и здравоохранения и позволят крупному бизнесу угрожать демократически избранным правительствам в Европе. 

Вашингтон и Брюссель были активно настроены заключить ТТИП еще до того, как президент Барак Обама покинет свой пост в январе, но обе стороны теперь признают, что этого не будет. 

Некоторые европейские политики призвали остановить переговоры по ТТИП и возобновить их после президентских выборов в США с большей прозрачностью, более четкими целями и под другим названием.

Мальмстрем сказала, что уроки из переговоров с Канадой помогут при заключении сделки с Соединенными Штатами.

"Некоторый опыт, некоторые процедуры, которые мы прошли во время переговоров по КЭТС, также будут отражены в нашей работе по ТТИП", - сказала она. 

(Сообщение - Роберт-Ян Бартунек; редактирование - Стивен Пауэлл)

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теги: США, Канада, ЕС, Экономика, Торговля  
   
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