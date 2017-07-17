Что не поделил глава штабов Навального Леонид Волков с соратниками?

Такими темпами Навальный растеряет всех своих сторонников ещё до начала президентской гонки за кресло правителя, ради которого он и ведёт свою деятельность последние несколько лет.





Многие слышали про громкий инцидент с «избиением» сотрудниками ОМОНа простого парня Саши Туровского, оказавшего сопротивление силовикам в московском штабе Навального. Понятное дело, что сопротивлением здесь можно назвать только попытки снять их на камеру своего мобильного «ифона», но и этого бы не было, и все бы были целы, если бы Александр спокойно лёг мордашкой в пол и не лез в бутылку при штурме здания.





Тем не менее, что было – то прошло, и теперь Туровский активно пытается донести до жителей интернетов мысль, что если б не Навальный, то выписанного ему сотрудниками сотрясения могло бы и не быть.

За паренька вступился самый густонаселённый последователями главного «борцуна с коррупцией» паблик в ВК под названием «Роспил», где администратор сообщества попросил Леонида Волкова дать официальные пояснения за произошедшее, объявив, что без объяснений сообщество функционировать не будет.









(бедные либералы не смогут смотреть смешные картиночки и мемасы про кровавый Мордор, грусть-печаль)





Волков как настоящий мужик решил ответить на предъявленные Эдуардом Котом обвинениями через ВК (ну, чтоб на всякий случай), где последний обвиняет Леонида в некомпетентности и уточняет, что хорошо было бы поставить камеры видеонаблюдения и создать «дежурные кнопки» вызова экстренной помощи, в состав которой обязательно должен входить адвокат.













Что отвечает Волков - цитата:





Важное пояснение: хотя паблик «Роспил» и несет имя проекта «Роспил» и публикует информацию, в основном посвященную деятельности Алексея Навального, он не является официальной группой ФБК, проекта «Роспил» или Алексея Навального.





Создателем и единственным владельцем паблика является активист Эдуард Кот; лично я с ним не знаком. Никто из ФБК, в том числе руководитель проекта «Роспил» Любовь Соболь, и создатель проекта «Роспил» и ФБК Алексей Навальный не влияют на содержимое паблика, и, насколько я знаю, тоже не знакомы с Эдуардом.





Тот самый момент, когда требовать ты научился, а узнать, кем является один из главных соратников твоего кандидата в президенты – нет. И вот эта тупость раздражает меня сильнее всего: эти люди ходят на митинги, орут везде, что патриоты – «безмозглые ватники», а сами они – свободное(!) будущее страны, которое даже не знает, на кого «горбушку крошит».





Конечно свободное! Ведь если мозгов нет, то ты даже и не знаешь, ограничен ты в чём-то или нет. Ты как инфузория, или даже примитивнее.





Но смешнее всего выглядит сам Волков, где в этом же посте оправдывается, что, мол, я же начальник федерального штаба (который всеми штабами руководит, ага), поэтому какой-то там московский – «это не моё дело».





После этого начинается полный абсурд: Лёня заявляет, что ни Любовь Соболь, ни Албуров, ни даже сам Навальный Эдуарда не знают, хотя последний утверждает, что Соболь и Албуров были в числе админов группы, следили за ней и развивали её.













Продолжать даже нет особого желания. Да и написал я всё это потому, что мне обидно за страну и за молодых ребят, которым в черепную коробку навоз лопатами набрасывают такие деятели, как Навальный и Волков. Тоже самое было в 1990-х годах, когда всем загадили мозги «свободой», под которой понималась самая настоящая продажа государства.





И меня реально пугает, что могут сделать со страной люди, вроде Навального и Волкова, ибо примёров их работы можно привести массу, когда они лгали, воровали и подставляли других людей. А всё для чего? Чтобы выйти сухими из того болота, куда сами себя и завели.

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