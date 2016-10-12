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опубликовано редакцией на Переводике 12.10.16 20:56
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Политика Путина не допускает лжи в сирийском конфликте

Президент РФ не будет опускаться до уровня Белого Дома и кидаться пустыми обвинениями. Политика Путина тем и отличается, что прежде чем делать громкие заявления, мы сотни раз убедимся в собственной правоте и предоставим неопровержимые доказательства.  
Ежу понятно, что Вашингтон не может пережить успех российских ВКС, поэтому не скупится в обвинениях в адрес нашей страны. На протяжении двух лет Обама вещал миру о борьбе с террористами «Исламского государства» на территории Сирии, и даже создал международную коалицию для этих целей. Оказалось, что кроме разговоров эти ребята ни на что не способны, а на фоне российских военных летчиков, они выглядят учениками начальной школы. Не трудно догадаться, что Америка использует сирийский конфликт, чтобы очернить образ России в глазах международного сообщества.  А ситуация в Алеппо говорит об обратных фактах.  Обстрел гумконвоя был выгоден Штатам, таким образом, они прикрывают преступления сирийской оппозиции. Владимир Путин очередной раз поставил Штаты на место.

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теги: Путин Владимир, Путин, Россия, Ближний Восток  
   
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