навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
01.11.16   Редакция

Наши счёты с НАТО

(0)
31.10.16   Редакция

Минобороны решает квартирный вопрос

(0)
30.10.16  

Штепа: Яценюк и Турчинов финансировали Стрелкова

(0)
29.10.16  

Генерал-майор сухопутных сил США покончил с собой

(0)

последние за вчера, 31.10.16  
21:39   Редакция

Минобороны решает квартирный вопрос

(0)
21:13   Редакция

Политика Украины – это преступление

(0)
18:11   Редакция

Ядерная война… из воды?

(0)
13:57   Редакция

Британская элита станет агентами Кремля

(0)
 
13:00   Редакция

Торговое соглашение между ЕС и США еще живо: еврокомиссар Мальмстрем

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
31.10.16 15:28    
anygen Весёлые картинки (251)
30.10.16 10:08    
Олька Просто стихи (658)
29.10.16 23:22    
dimka43 Юристы (1)
28.10.16 02:27    
EvgenV Кто хочет жить вечно? Учёный считает, что старение будет исцелено (9)
28.10.16 02:21    
EvgenV Северная Корея: по пути реформ (6)
28.10.16 02:14    
EvgenV Хорошо ли живут русские за пределами России? (17)
28.10.16 02:04    
EvgenV Кто знает? Мне родителям нужно купить русские каналы. (15)
27.10.16 23:03    
kinvich Отдых (4)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.11.16 10:48
скаут: Miroslav;
 
 

Наши счёты с НАТО

Российский оборонный экспорт — один из сильнейших и наиболее прибыльных в мире. Нервное отношение к состоянию российской экономики, позволяющей много тратить на перевооружение, объясняется тем, что в западных и прозападных оценках и прогнозах критическая зависимость РФ от экспорта углеводородов оказалась очень преувеличенной. После серии предсказаний СМИ и речей с трибун это преувеличение бросается в глаза. Если не нефть с газом, то что держит нас на плаву?

NATO Review аккуратно поясняет, что всё вместе и оборонка. Не вдаваясь в экономические выкладки, заметим, что договорные 2% ВВП в бюджет военно-политического блока вносят всего три страны — саммит США, само собой, британцы и Эстония. Если не в процентах, получаются несопоставимые числа, так что вкладчиков-двухпроцентников на самом деле всего два.

Проблема НАТО осложняется неконкурентной ценой на военные товары из США. Навязывать продукцию своей оборонки США обязаны, у них выбора нет. Обязывает жестокий кризис, который треплет самую могучую экономику планеты. Известно, что в грядущем году лоббисты отчитаются перед заказчиками за увеличение военного бюджета — ожидается, достигнет 15% и будет… А будет ли военная сила США решающей, эффективной и столь большой, что право диктовать условия мировой игры в войну останется у Вашингтона?

Пока складывается впечатление, что военно-промышленное лобби, сделав все возможные ставки на нагнетание страхов перед Китаем и его партнёрами, выбирало Россию в виде главного «страшилы» не по причине перевооружения российской армии, а из-за территориального удобства — план «колонизации» Европы отличался, конечно, от традиционной колонизаторской стратегии. Но не очень: европейский рынок США хотели для себя, во что бы это ни обошлось европейцам. О вот, два крупных неприятных факта — евроатлантическое партнёрство буксует, а военная мощь России уже не удивляет, а пугает. Пугает, кто бы ни грозился закидать нас бейсболками.

Свидетельством внесения очередных поправок в глобальные инициативы стало мнение МВФ и ведущего специалиста НАТО по военной экономике Эдварда Хантера Кристи. Последнее опубликовано NATO Review — обозрении, подчинённом, насколько известно, генсеку НАТО. Для военно-политического альянса это один из высших авторитетов. А современная военная машина, как известно, питается не энтузиазмом масс, а деньгами.

Мнение, высказанное в статье с названием «Есть ли у России деньги на свои военные амбиции?», свидетельствует, что деньги есть, и амбиции будут профинансированы, и качество техники передовое, и количество её будет год от года только прибавляться. Для США это означает необходимость пересмотра глобальных концепций, поскольку старые уже не работают. Только деньгами проблема не решается. Но для нас важно, что кризис, треплющий самую мощную экономику уже который год, пока не сделал США настолько слабыми, чтобы они сами отошли на второй план или были отодвинуты новыми лидерами.

Хрупкое равновесие фиксируется пока экономистами и военными аналитиками, но в местах военных столкновений оплачивается кровью. В ближайшее время по динамике на Ближнем Востоке, на севере Африке и в районе Африканского Рога, а также вокруг Украины, будет ясно, пересмотрены ли концепции в Пентагоне и вообще в верхах США или решено по-бычьи напирать. Скорее всего, первые признаки будут заметны уже в ближайшие три-четыре недели.

Автор: Сергей Карлов


статью прочитали: 26 человек

   
теги: Литва, НАТО  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  28.10.2016 19:37  
-

Наш «Буратино» против бармалеев
Мосул — крупный город. Террористы за два года построили укреплённый район. Брать города, как известно, для армий часто оказывается очень трудной задачей.

читали: 2420

читать далее
  28.10.2016 16:40  
-

Ходарковский слышал звон
Так говорили бы: слышал звон, да не знает, где он. Но не скажут, тут другой случай, и звон Майкл слышал — тот, который сам же и издавал.

читали: 981

читать далее
  27.10.2016 19:27  
-

Сеута и суета — натовская интрига
В новостях последних дней уже много раз сообщалось, что наши в Сеуту не пойдут.

читали: 577

читать далее
  23.10.2016 16:24  
-

Британская армия показала мощь с помощью голливудских спецэффектов
Военные учения НАТО в Восточной Европе, по всей видимости, так и не впечатлили тех, для кого организовывались эти многочисленные инсценировки – Российскую Федерацию.

читали: 809

читать далее

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 