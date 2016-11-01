Наши счёты с НАТО

Российский оборонный экспорт — один из сильнейших и наиболее прибыльных в мире. Нервное отношение к состоянию российской экономики, позволяющей много тратить на перевооружение, объясняется тем, что в западных и прозападных оценках и прогнозах критическая зависимость РФ от экспорта углеводородов оказалась очень преувеличенной. После серии предсказаний СМИ и речей с трибун это преувеличение бросается в глаза. Если не нефть с газом, то что держит нас на плаву?

NATO Review аккуратно поясняет, что всё вместе и оборонка. Не вдаваясь в экономические выкладки, заметим, что договорные 2% ВВП в бюджет военно-политического блока вносят всего три страны — саммит США, само собой, британцы и Эстония. Если не в процентах, получаются несопоставимые числа, так что вкладчиков-двухпроцентников на самом деле всего два.

Проблема НАТО осложняется неконкурентной ценой на военные товары из США. Навязывать продукцию своей оборонки США обязаны, у них выбора нет. Обязывает жестокий кризис, который треплет самую могучую экономику планеты. Известно, что в грядущем году лоббисты отчитаются перед заказчиками за увеличение военного бюджета — ожидается, достигнет 15% и будет… А будет ли военная сила США решающей, эффективной и столь большой, что право диктовать условия мировой игры в войну останется у Вашингтона?

Пока складывается впечатление, что военно-промышленное лобби, сделав все возможные ставки на нагнетание страхов перед Китаем и его партнёрами, выбирало Россию в виде главного «страшилы» не по причине перевооружения российской армии, а из-за территориального удобства — план «колонизации» Европы отличался, конечно, от традиционной колонизаторской стратегии. Но не очень: европейский рынок США хотели для себя, во что бы это ни обошлось европейцам. О вот, два крупных неприятных факта — евроатлантическое партнёрство буксует, а военная мощь России уже не удивляет, а пугает. Пугает, кто бы ни грозился закидать нас бейсболками.

Свидетельством внесения очередных поправок в глобальные инициативы стало мнение МВФ и ведущего специалиста НАТО по военной экономике Эдварда Хантера Кристи. Последнее опубликовано NATO Review — обозрении, подчинённом, насколько известно, генсеку НАТО. Для военно-политического альянса это один из высших авторитетов. А современная военная машина, как известно, питается не энтузиазмом масс, а деньгами.

Мнение, высказанное в статье с названием «Есть ли у России деньги на свои военные амбиции?», свидетельствует, что деньги есть, и амбиции будут профинансированы, и качество техники передовое, и количество её будет год от года только прибавляться. Для США это означает необходимость пересмотра глобальных концепций, поскольку старые уже не работают. Только деньгами проблема не решается. Но для нас важно, что кризис, треплющий самую мощную экономику уже который год, пока не сделал США настолько слабыми, чтобы они сами отошли на второй план или были отодвинуты новыми лидерами.

Хрупкое равновесие фиксируется пока экономистами и военными аналитиками, но в местах военных столкновений оплачивается кровью. В ближайшее время по динамике на Ближнем Востоке, на севере Африке и в районе Африканского Рога, а также вокруг Украины, будет ясно, пересмотрены ли концепции в Пентагоне и вообще в верхах США или решено по-бычьи напирать. Скорее всего, первые признаки будут заметны уже в ближайшие три-четыре недели.

Автор: Сергей Карлов