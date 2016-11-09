Украина обеспокоилась правами человека в Крыму

Временный член Совбеза ООН представил резолюцию по правам человека в Крыму. Якобы там наблюдается дискриминация некоторых слоёв населения, наблюдатели не допускаются, да и вообще – оккупанты совсем страх потеряли.

Они требуют от России сотрудничества с ООН по соблюдению прав человека. Вполне резонное желание узнать, как же там сейчас бывшие соотечественники поживают? Только почему-то посещающие Крым итальянские, французские, немецкие депутаты сразу становятся персонами нон-грата в Киеве.

Неужели Украина наивно полагает, что миссия ООН увидит там нечто, чего не заметили иностранные делегации? Что им покажут нищих крымских татар, выпрашивающих кусок хлеба у российских пограничников? Или они увидят следы пуль и крови на стенах? Ну, когда «вежливые люди» местных расстреливали, а краски на замазывание следов преступления не хватило?

Такого, конечно, не покажут по одной просто причине: такого нет. Так на что рассчитывает Украина? Что РФ пересмотрит отношение к т. н. «меджлису», возглавляемому террористом (подрыв ЛЭП в Херсонской области) Джемилевым?

Справка: Мустафа Абдулджемиль Джемилев, 1943 г. р. Исключён из Ташкентского института инженеров ирригации и мелиорации, 7 судимостей (общий срок – 15 лет). Нардеп Украины 1998-2014 гг. Вечный борец за права человека. Сахаров тоже за права боролся, только ничего не взрывал.

Так зачем сейчас, при поддержке 38 стран появился этот документ? А всё просто. Про страну победившей нацистско-олигархической революции стали забывать. Тут такая битва между Трампом и Клинтон (да здравствует республика, ура!), в Мосуле американские военные гибнут, а взять город не могут, тут ещё российский авианесущий крейсер в Средиземноморье вошёл, – какая Украина? Где это?

Тем паче, с победой Трампа расклад сил в геополитике может резко поменяться. Вспомни, читатель, ведь уже избранный президент не стал с Порошенко в сентябре встречаться. Так надо ведь о себе напомнить! Шоу должно продолжаться, информационная война обязана идти в том же ритме (о чём, кстати, сегодня заявил и Столтенберг).

Словом, проект этой резолюции – желание утопающего схватиться за соломинку. Автор напоминает, что ещё в июне было анонсировано возможное создание крымско-татарской федеральной национально-культурной автономии в составе РФ. Также автор напоминает, что «поезда дружбы» в Крым Россия не пыталась направить, дороги для проезда фур и легковушек не блокировала, ЛЭП не взрывала.

Получается, Киев сам против себя резолюцию написал, по привычке переложив ответственность за всё на Москву?

Автор: Валерий Усачёв