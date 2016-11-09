навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
09.11.16   Редакция

Украина обеспокоилась правами человека в Крыму

(0)
 
08.11.16   Редакция

Проект газопровода "Турецкий поток": еще один успешный стратегический ход Путина

(0)

последние за вчера, 08.11.16  
 
22:00   Редакция

Проект газопровода "Турецкий поток": еще один успешный стратегический ход Путина

(0)
19:47   Редакция

Флот НАТО на Черном море: мечты и реальность

(0)
16:39   Редакция

Что такое демократия в современном мире?

(0)
12:02   Редакция

«Армата» – революция танкостроения и угроза Западу?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
08.11.16 23:29    
Олька Просто стихи (665)
08.11.16 13:46    
VLADIMIR2606 Кто и как бросил курить? (2)
07.11.16 10:02    
VLADIMIR2606 Отдых (5)
05.11.16 14:00    
druginsk Россияне недовольны своей страной (96)
01.11.16 12:08    
timnhachoban Северная Корея: по пути реформ (7)
31.10.16 15:28    
anygen Весёлые картинки (251)
29.10.16 23:22    
dimka43 Юристы (1)
28.10.16 02:27    
EvgenV Кто хочет жить вечно? Учёный считает, что старение будет исцелено (9)
 
опубликовано редакцией на Переводике 09.11.16 19:48
скаут: Miroslav;
 
 

Украина обеспокоилась правами человека в Крыму

Временный член Совбеза ООН представил резолюцию по правам человека в Крыму. Якобы там наблюдается дискриминация некоторых слоёв населения, наблюдатели не допускаются, да и вообще – оккупанты совсем страх потеряли.

Они требуют от России сотрудничества с ООН по соблюдению прав человека. Вполне резонное желание узнать, как же там сейчас бывшие соотечественники поживают? Только почему-то посещающие Крым итальянские, французские, немецкие депутаты сразу становятся персонами нон-грата в Киеве.

Неужели Украина наивно полагает, что миссия ООН увидит там нечто, чего не заметили иностранные делегации? Что им покажут нищих крымских татар, выпрашивающих кусок хлеба у российских пограничников? Или они увидят следы пуль и крови на стенах? Ну, когда «вежливые люди» местных расстреливали, а краски на замазывание следов преступления не хватило?

Такого, конечно, не покажут по одной просто причине: такого нет. Так на что рассчитывает Украина? Что РФ пересмотрит отношение к т. н. «меджлису», возглавляемому террористом (подрыв ЛЭП в Херсонской области) Джемилевым?

Справка: Мустафа Абдулджемиль Джемилев, 1943 г. р. Исключён из Ташкентского института инженеров ирригации и мелиорации, 7 судимостей (общий срок – 15 лет). Нардеп Украины 1998-2014 гг. Вечный борец за права человека. Сахаров тоже за права боролся, только ничего не взрывал.

Так зачем сейчас, при поддержке 38 стран появился этот документ? А всё просто. Про страну победившей нацистско-олигархической революции стали забывать. Тут такая битва между Трампом и Клинтон (да здравствует республика, ура!), в Мосуле американские военные гибнут, а взять город не могут, тут ещё российский авианесущий крейсер в Средиземноморье вошёл, – какая Украина? Где это?

Тем паче, с победой Трампа расклад сил в геополитике может резко поменяться. Вспомни, читатель, ведь уже избранный президент не стал с Порошенко в сентябре встречаться. Так надо ведь о себе напомнить! Шоу должно продолжаться, информационная война обязана идти в том же ритме (о чём, кстати, сегодня заявил и Столтенберг).

Словом, проект этой резолюции – желание утопающего схватиться за соломинку. Автор напоминает, что ещё в июне было анонсировано возможное создание крымско-татарской федеральной национально-культурной автономии в составе РФ. Также автор напоминает, что «поезда дружбы» в Крым Россия не пыталась направить, дороги для проезда фур и легковушек не блокировала, ЛЭП не взрывала.

Получается, Киев сам против себя резолюцию написал, по привычке переложив ответственность за всё на Москву?

Автор: Валерий Усачёв


статью прочитали: 73 человек

   
теги: Украина, Крым, ООН  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  31.10.2016 18:11  
-

Ядерная война… из воды?
Пока в мире гадают, к чему приведет накал страстей между США и Россией в будущем, ученые из университета ООН предупреждают: ядерная война может начать из-за ресурсов.

читали: 729

читать далее

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 