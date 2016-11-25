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опубликовано редакцией на Переводике 25.11.16 22:45
скаут: maks.koltsov;
 
 

Логическая ошибка с рваным носком

«Форум-мск» продолжает жечь не по-детски. В этом издании очень любят взять негативную новость о проблеме в российском регионе, и возвести ее в абсолют, придумав яркий заголовок. 
Но заголовок получился неудачным. Впрочем, на этот раз авторы подобрали весьма подходящую картинку. Рваный носок отлично дополняет бездарную текстовую составляющую. С точки зрения эстетического соответствия вопросов нет. Если вопросы к тому насколько неуважительно и высокомерно автор относится к своим читателям. 


Давайте по порядку. Проблема начинается с заголовка. 

«В Севастополе из 4 чиновников 3 – воры». 

Выглядит довольно заманчиво. Читаем дальше. 



Доля граждан, столкнувшихся с коррупцией <…>, составляет 75%. Так про граждан, понятно. А где же про чиновников? К сожалению, дальше по тексту ничего конкретно про чиновников нет.

Пытаемся понять логику автора. 75% — это ¾. То есть, по логике текста, ¾ граждан сталкивались с коррупцией. Идем дальше. В качестве источника автор указывает «Крыминформ». 
К сожалению, ссылку автор поленился указать. Тратим свое время, ищем сами. 
Вот что мы в итоге находим. Здесь начинается увлекательная игра – найди принципиальные отличия. 



Во-первых, разумеется, ключевая мысль заголовка – это больная фантазия автора, приправленная небрежной логической ошибкой. Между долей столкнувшихся с коррупцией граждан и процентом коррумпированных чиновников нет прямой связи. А заголовок попахивает клеветой (см. статья 128. п.2 УК РФ). Нельзя свои домыслы выдавать за истину в последней инстанции. Главному редактору Форума.мск пора бы начать разбираться в таких нюансах. 

В сухом остатке имеем заголовок, не отражающий суть проблемы, и наплевательское отношение к читателю. Можно ли после этого назвать данное СМИ серьезным: Едва ли.

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