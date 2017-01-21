«Новая газета» оправдывает сотрудничество с терроризмом

Новая газета запустила петицию об отмене приговора Варваре Карауловой, которая недавно была осуждена за попытку примкнуть к террористам. Петиция размещена на сайте change.org. Корреспонденты газеты пытаются представить Караулову невинной жертвой, которая оговорила себя под давлением.





Естественно, что все факты следствия и приговор суда «Новой газетой» (НГ) в расчет не принимаются, ведь любимое занятие для журналистов «главной либеральной газеты» — создание инфоповода для скандала.





Нет никаких предпосылок не доверять проведенному следствию. Вина Карауловой доказана, приговор адекватный и вынесен за сотрудничество с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). В этом она сама призналась.





Подобный случай наказания за сотрудничество с террористами, хоть и самый громкий, но не единичный. Действительно, ничего преступного в том, что девушка хотела жить в Сирии, по законам ислама, нет. Но нужно учитывать, что все четверо ее друзей по переписке, из которых она собственно и выбирала мужа, были боевиками ИГ.





«Новая газета» пытается оправдать сотрудничество с террористами любовью или другими возвышенными материями, но это крайне неблагодарное занятие. Сегодня Какраулова крутила любовь со своими многочисленными женихами, которые отправились путешествовать в Сирию, а завтра вполне могла стать организатором террористического акта.





Хорошим примером может служить история террориста Ахмеда Чатаева, организатора теракта в аэропорту «Ататюрк» в Стамбуле в июне 2016 года, который, прикрываясь личиной «борца за свободу», открыто перемещался по Европе, пользовался покровительством властей Украины, Грузии, Австрии, неоднократно бывал в Турции.





Так продолжалось до тех пор, пока он не совершил теракт, который унес жизни более 40 человек. На деле же Чатаев возглавлял спецподразделение ИГ, о чем российские спецслужбы неоднократно предупреждали своих зарубежных коллег.





Новая Газета сегодня призывает пожалеть и отпустить человека, который сознательно отправился к террористам. В следующий раз от НГ последуют предложения взглянуть по-другому на действия «Исламского государства» и признать их «борцами за свободу». К слову, это в духе «Новой газеты» она уже не первый раз пытается оправдать терроризм. Достаточно вспомнить позицию этой газеты во время проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе.





Источник

статью прочитали: 1 человек