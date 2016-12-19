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опубликовано редакцией на Переводике 19.12.16 11:25 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Ложь ЦРУ: Раскрыты истинные детали допроса Хусейна Спустя 10 лет после казни Саддама Хусейна в свет выходит книга следователя ЦРУ Джона Никсона, который проводил допрос иракского лидера после его захвата. В ней сотрудник американских спецслужб утверждает, что всё, что Вашингтон рассказывал американцам о Хусейне, оказалось ложью. В частности, по его словам, Багдад не планировал военных действий ни против США, ни против своих соседей, а сам Саддам фактически отошёл от управления страной. Кроме того, он предупреждал о разрушительных последствиях свержения власти в Ираке. «Это было 13 декабря 2003 года (день, когда США арестовали Саддама Хусейна. — RT), к тому времени я находился в Ираке уже восемь недель. Я искал зацепки, которые приведут нас к Саддаму и его сообщникам», — приводит слова Никсона Daily Mail. К тому времени война против режима иракского лидера длилась уже девять месяцев. Американские солдаты обнаружили бородатого мужчину в одном из небольших подземных бункеров. Именно Джон Никсон, аналитик ЦРУ, опознал в нём главу государства по татуировкам на теле и шраму от пулевого ранения. Миф первый. Двойники Саддама По словам Никсона, одним из мифов было то, что Саддам Хусейн имел несколько двойников для своей безопасности. «Это вызывало смех у нас — у тех, кто работал в разведке. И я приступил к составлению вопросов», — рассказал сотрудник ЦРУ. Миф второй. Связи с террористами На допросе Хусейн заявил, что «Ирак — это не нация террористов». «Мы не связаны с бен Ладеном и не угрожаем нашим соседям», — говорил иракский лидер.

По поводу терактов 11 сентября 2001 года он отметил: «Посмотрите, кто был вовлечён в это, из каких стран прибыли террористы? Саудовская Аравия. Египет. С чего вы вообще взяли, что я имею к этому отношение?» Более того, по словам Никсона, в начале Хусейн даже верил, что трагедия в Нью-Йорке позволит наладить отношения между США и Ираком, так как Вашингтону мог понадобиться союзник для борьбы с радикалами. «Как же сильно он ошибался», — добавляет следователь ЦРУ. Напомним, несколько лет спустя, 9 сентября 2006 года, в опубликованном докладе сената США по разведке было указано, что Саддам Хусейн не имел никаких связей с террористической организацией «Аль-Каида»*, основателем которой был Усама бен Ладен. Кроме того, в докладе было указано, что он отклонил просьбу бен Ладена о помощи в 1995 году, во время гражданской войны в Ираке. Миф третий. Оружие массового уничтожения Кроме того, Саддам Хусейн сразу подчеркнул, что у Багдада нет оружия массового поражения, в чём его тогда обвиняли власти США. «Но американский президент (Джордж Буш-младший. — RT) заявил, что Ирак хотел атаковать его папочку и что у него есть оружие массового поражения», — рассказал в день своего задержания бывший иракский лидер. «Мы никогда не думали об использовании такого оружия. — добавил он. — Это даже не обсуждалось. Использовать химическое оружие против всего мира? Есть ли кто-нибудь, кто решился бы на такое?» Напомним, 14 февраля 2003 года Саддам Хусейн подписал указ о запрете ввоза и производства оружия массового поражения, однако это не произвело на Вашингтон никакого впечатления. Уже 18 марта Буш выступил с обращением, поставив Хусейну ультиматум и предложив ему добровольно покинуть страну в течение 48 часов. Миф четвёртый. Жестокий отчим Ещё одним мифом, на котором настаивали американские эксперты, было то, что отчим Саддама Хусейна постоянно его избивал. Якобы именно это послужило причиной будущей жестокости иракского диктатора и его стремления завладеть оружием массового поражения. Тем не менее в ходе допроса Хусейн заявил Никсону, что его отчим был одним из добрейших людей, которых он когда-либо встречал. «Ибрагим Хасан, да благословит его Бог, доверял мне любые секреты. Я был ему ближе, чем родной сын», — рассказал свергнутый лидер. Миф пятый. Железная хватка «Наше предположение, что он правил страной при помощи железной хватки, тоже было ошибочным», — продолжает следователь. По его словам, это стало понятно в ходе допросов. Саддам Хусейн в последние годы правления был невнимателен к тому, что обсуждалось в правительстве. Фактически он посвятил себя написанию романов и слабо представлял, что происходило в государстве. Послание Саддама Джон Никсон приводит ещё одну фразу Саддама Хусейна, обращённую к американскому правительству: «Вы потерпите поражение. Вы поймёте, что не так просто управлять Ираком. Вы не знаете язык, историю и не понимаете наш образ мысли. Невозможно понять иракцев, не зная нашего климата и нашей истории». Версия для Буша Однако спустя некоторое время после казни лидера Ирака в разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим Никсон рассказывал совсем другую историю личного знакомства с Хусейном. «Я сказал, что он вёл себя скромно и самокритично, что успокаивало собеседника. Но после этого президент посмотрел на меня таким взглядом, будто сейчас выйдет из себя. Тогда я быстро пояснил, что настоящий Саддам был саркастичным и высокомерным садистом, что, казалось, успокоило Буша», — вспоминал он. «Когда я покидал Овальный кабинет, Буш внезапно спросил: «А он точно не рассказал, где хранит свои пробирки с сибирской язвой?» Все присутствующие рассмеялись. Мне не показалось это уместным. Америка потеряла в той войне более 4 тыс. солдат», — написал Джон Никсон. По его словам, он не пытается оправдать «безжалостного диктатора», но его свержение вряд ли стоило усилий американских военных, а также триллионов долларов, потраченных затем на восстановление Ирака. Пробирка Пауэлла

Напомним, в 2001 году госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что санкции против Ирака предотвратили бы создание Саддамом Хусейном оружия массового поражения. Позднее для большей убедительности он даже представил на Генассамблее ООН пробирку с биологическим оружием, якобы добытую американскими разведчиками в Ираке, что впоследствии было опровергнуто. статью прочитали: 112 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

