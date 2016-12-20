Сергей Лавров: "Никаких поблажек террористам"

В связи с последними событиями, хочу выразить свою ненависть к террористам и ко всем тем, кто помогает им, кто поддерживает их идеологию. Очень жаль людей, пострадавших в Берлине, которых просто задавили на рождественской ярмарке. А еще больше жаль нашего посла, так подло убитого в Анкаре. Не удивлюсь, если выяснится, что это дело рук боевиков. Война в Сирии продолжается, террористы теряют свои позиции и им это очень не нравится. Возможно, это и стало причиной убийства Андрея Карлова.





Выстрелить в спину безоружному человеку могли только такие трусливые и подлые существа, как боевики.

Цели боевиков ясны: в Европе они сеют страх, а России как всегда достается за борьбу за правое дело. Убийство посла – это повод к войне, и все это прекрасно знают. Кто-то очень хочет поссорить Россию с Турцией, кто-то очень хочет, чтобы Россия перестала помогать Сирии бороться с терроризмом.

Но если кто-то думает, что такими подлыми преступными выходками остановит Россию, то он глубоко ошибается. Убийство российского посла и теракты в Германии в очередной раз показывают, что бороться с террористами жизненно необходимо. Европа, Россия, Сирия – все должны сплотиться, чтобы дать отпор боевикам, которые не ценят человеческие жизни, которые не ценят ничего в этом мире.





Сергей Лавров придерживается такого же мнения:

"Эта трагедия заставляет всех нас еще решительнее бороться с терроризмом и делает эту встречу еще более полезной. Поэтому я очень рассчитываю, что и наши с вами переговоры, и предстоящая трехсторонняя встреча с нашим иранским коллегой позволит достичь договоренностей, которые будут конкретными делами продвигать процесс сирийского урегулирования, создавать условия для более эффективной доставки гуманитарной помощи, но при этом не допускать каких-либо поблажек террористам", — сказал Лавров.





Очень мило, конечно, что на Западе решительно осудили действия убийцы российского посла, но осуждения недостаточно для истребления террористов, для обеспечения безопасности во всем мире, для прекращения войны в Сирии.

Самое время подумать об этом.

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