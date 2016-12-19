Бегущая Европа: за элитами тянется недовольный средний класс. Интервью с немцем

Автор уже писал о бегущих к нам актёрах, певцах и прочих спортсменах. Вот за ними и простой люд потянулся. А как объяснил недавно задержанный на границе француз Клемен Дени, бегут в поисках «лучших условий жизни и самореализации».

Начинается Великий Исход европейцев из Европы. И он продолжится, если страны не изменят свою внешнюю и внутреннюю политику, сделав её социально-ориентированной для коренного населения, а не мигрантов, толерантной, как это ни смешно, к своим, а не к пришлым.

С автором связался молодой немец с русскими корнями, страстно желающий смыться в Россию, конкретно – в Санкт-Петербург. Интересуется, конечно, ценами на недвижимость, налогами и, самое главное, страшной чеченской мафией. Ну да, страшилки Bild действуют даже на разумных людей.

– Как вообще жизнь в Германии?

– Здесь очень тяжело с мигрантами. Там не все сирийцы, очень много из Афганистана, Турции, других стран. В Германии им проще жить. Если есть один, два, три ребёнка, то ты можешь сидеть на своей ленивой заднице, а тебе будут большие деньги выплачивать. Конечно, никто не захочет тогда работать, им не нужны дешёвые места.

В доме, где я живу, всего два немца, остальные вьетнамцы, румыны, цыгане. По моей улице все магазины только турецкие. Кальян покурить, супермаркет такой с мясом турецким, где уже только свои люди ходят. Вот там дальше, через дорогу, раньше были немецкие магазины, а теперь нету. Один остался, где подарки продают, а остальные с пустыми витринами стоят. Их турки в основном покупают и там китайскими товарами торгуют.

Приезжие часто провоцируют местных. По лицу же не видно, кто ты есть, немец или русский, или ещё кто, пока рот не откроешь. И вот русский – он всегда вспыхнет, ответит, если его группа турок заденет, а немец никогда. И они пользуются этим, притесняют.

– Среди мигрантов много может быть боевиков ИГИЛ?

– Я один раз читал, что в Алеппо сидит ИГИЛ, здесь их называют ISIS (один раз читал! Так работают СМИ Германии – прим. авт.). Здесь многие мусульмане едут туда воевать как террористы. Даже многие рэперы, которые тут музыкой занимаются, все мусульмане и едут туда воевать. Сколько их здесь, в Германии… Очень много, если я буду всех бородатых считать, то я тебе скажу, здесь даже больше бородатых, чем немцев. Всё идёт ко дну, Германия становится мусульманской страной. Даже многие немцы конвертируют к исламу. Они не такие, как русские немцы. Русские немцы православные, они строго верят в бога. А здесь нет такого, есть евангелисты, католики, для них церковь – это как клуб, куда можно сходить. И то, молодые туда не ходят, а если молодой пойдёт туда молиться богу, то его просто обсмеют, скажут, мол, дебил какой-то, вот и всё. Здесь такой менталитет, такие традиции дебильные… Почти все курят, пьют очень много. Я не говорю обо всех немцах, но очень мало нормальных людей.

– Ты так сильно наезжаешь на страну, в которой живёшь?

– Может это и грубо звучит, что я так хаю страну, но я говорю то, что видел своими глазами, слышал. Вот сидел на лекции (я учусь на архитектора), и профессор говорит: «Русские убили женщину, просто подошли и выстрелили». Я такой истории ещё ни разу не видел, не слышал. Никакого контекста он не делал, а потом у нас спрашивает: «Это было в Одессе или Киеве, или это одно и то же, где это?» Я вообще не понял, как это: как профессор может не знать, где Одесса и говорить, что русские туда заходили и в кого-то стреляли! Для меня профессор – это человек, который должен знать источник, а не брать какое-то мнение с немецкой страницы, какую-то перевёрнутую пропаганду, а потом говорить. Вот это мне очень сильно не понравилось. С этого момента я понял, что, насколько бы учёным и грамотным ты не был, это не зависит от того, есть в тебе интеллигенция или нет. Интеллигентный человек не будет говорить ложь, не зная даже, где Киев, а где Одесса. Мне это было очень неприятно, что вот так говорят о русских.

– А что с прессой в Германии, как они освещают события в целом?

– Bild – самая распространённая газета здесь, в Германии, которую каждый идиот покупает и читает. Но это читать нереально, потому что там одни картинки с подписями. Короче, для дебилов. Просто противно, ведь они сами говорят, что они не лгут, а это просто их мнение (то есть, они думают, что всё так и происходит. Думают, а не знают – прим. авт.). У них есть право на то чтобы критиковать. Но какая здесь критика, если они берут, например, ролик, где Гиви (один из командиров ЛДНР – прим. авт.) взял в плен украинца и говорит ему: «Почему вы поступаете как свиньи? Почему вы стреляете по детям, по мирному населению? А что, если я возьму и разверну артиллерию и буду стрелять по Киеву?». А Bild вырезал начало и оставил только «я разверну артиллерию и буду стрелять по Киеву». Ну, какая это критика? Я считаю это провокацией и пропагандой, это худшее вообще, что можно сделать. И это только один пример, а реально их очень много. Видимо, это всё куплено Америкой, Америка платит огромные деньги за то, что они продают свою совесть. Это не журналисты, которые показывают пропаганду, разве это работа журналиста? Они совесть продали, да и всё.

Вот недавно студентку афганец изнасиловал, и что, где-то сказали об этом? Нет, ни слова. И таких случаев много. Один раз сказали, когда Марию Ладенбургер убили, так она дочь чиновника Еврокомиссии, громкое дело просто. А так в новостях ничего не говорят. Вот Путин как-то говорил, что какое может быть будущее, если они не берегут своих детей?

– Что думаешь насчёт безвизового режима с Украиной?

– Я часто хожу и снимаю на телефон, как многие блогеры делают. Я снимаю и отсылаю укропам то, что здесь реально происходит, какая здесь «единая нация». Я им говорю: «Зачем вам виза или безвиз? Если вы хотите быть с единой нацией (имеется в виду с Европой – прим. авт.), то здесь нет никакой единой нации. Вы хотите быть единой нацией, так будьте с Украиной единой нацией, потому что здесь, в Германии, уже нет единой нации, здесь немцев меньше, чем иностранцев!»

– К фрау канцлерин как отношение в Германии?

– Ну, так всё это из Меркель и идёт, правильно? Вся эта «безопасность», это в немецком мире она допускает это всё. Вот эти беженцы, которые приезжают в Германию. Германия – это точка, из которой их уже не могут выселить. Турция сама уже говорит, что вы нам деньги платите, а то мы к вам ещё беженцев запустим. Мы вот никуда уже не собираемся на новый год, потому что где много людей, там бабахнуть может. Какое тут может быть отношение?

Что наблюдаем в некогда процветающей Германии, этом локомотиве Европы? Свободной прессы нет, местные опасаются уже просто на улицу выйти, грабежи, насилие со стороны приезжих… Ничего удивительного нет, что люди всерьёз подумывают о переезде. А куда ехать, как не в Россию?

Человечество вообще регулярно куда-то переселяется. Вот и сейчас мы подошли к очередной черте: арабы в Европу, европейцы в Россию, китайцы, видимо, поедут на Ближний Восток, как предположил известный блогер Максим Кононенко. И только русские никуда не поедут, мы как осели тут 40 000 лет назад, так и будем до скончания времён.

Автор: Валерий Усачёв