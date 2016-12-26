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опубликовано редакцией на Переводике 26.12.16 12:16
скаут: Miroslav;
 
 

Обама решил попробовать силы в Азии, но корейцы не хотят Пан Ги Муна в президенты

Южнокорейские журналисты внезапно ополчились на действующего генерального секретаря ООН, раскопав сведения о взятках, кои имели место быть в 2005-07 годах. А что ж столько лет молчали?

Тут всё просто. Срок его полномочий в ООН истекает 31 декабря. А ещё в октябре он объявил, что будет баллотироваться на пост президента республики Южная Корея. Хорошенько изучив опыт антикандидатской кампании, устроенной коллегами из США и Европы, деятели издания Sisa Journal решили повторить подобное на своей родине.

Суть скандала в следующем. В 2005-м Мун, будучи главой южнокорейского МИД, якобы получил $200 тыс от некоего Пак Ён Чха, бывшего тогда простым бизнесменом, просто в подарок. А в 2007-м, тоже в качестве подарка, но приуроченного к вступлению в должность генсека ООН, Чха передал Муну ещё $30 тыс.

Ничего необычного, просто подарок от благодарного корейца корейцу. Но в 2007-м Чха был уже почётным консулом Вьетнама! И вот вопрос: как бизнесмен из Кореи вдруг оказался консулом Вьетнама в той же Корее? Напомним, что на момент возможного вручения «подарка» в 2007-м Мун был главным начальником МИДа Кореи. Поэтому подозрения более чем обоснованы.

На данный момент в Южной Корее нет нормального президента, есть и. о. президента Хван Гё Ан, получивший должность вследствие импичмента предыдущего властителя всея Корея Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции, разглашении гос. тайны и сотрудничестве с религиозной сектой «Ёнсегё».


И у Муна, всю жизнь пробывшего на дипломатическом поприще, есть неплохие шансы возглавить страну. Но, как следует из судьбы г-жи Хе, на родине генсека очень не любят коррупционеров. И такой вброс, даже если он подкреплён реальными фактами, говорит об одном: кое-кто не хочет избрания Муна президентом Южной Кореи. Зададимся стандартным вопросом: кому это выгодно?

На первый взгляд – никому. Хороший человек, в поедании собак на заседаниях Совбеза не замечен… Но есть нюанс: проплясавший всю бытность на должности генсека под дудку США, он крайне не выгоден сторонникам объединения двух Корей.

Ведь только сейчас наметилась слабенькая, но всё-таки тенденция к сближению. Например, в прошедший четверг прошли ещё одни переговоры, на которых пытаются подготовить встречу на высшем уровне глав двух разъединённых государств.

А буде президентом избран Мун – ни о каких переговорах речи не будет. Ким Чен Ын его воспримет как явного американского ставленника, с которым можно общаться исключительно при помощи ракет «Мусудан».


Вывод однозначен: за препятствиями к избранию Муна могут стоять только сторонники исторического воссоединения. Зато противниками разного рода воссоединений у нас являются США. И поэтому будут всячески способствовать избранию своего ставленника.

Какими методами, если Обама уже доживает последние дни (на посту президента)? Видимо, активными поездками в Сеул, общением с народом, может быть, и собак есть начнёт (предки людей ели, чего стесняться).

Турне по Европе у темнокожего бваны, мягко говоря, не задалось. Премьер Греции Ципрас откровенно послал по известному адресу, устроенная встреча G7 тоже не принесла успехов, а Меркель, как продолжатель дела Обамы, окончательно потеряла все позиции в Германии. Ближний Восток проигран вчистую: Мосул не взят, Ракка тоже, зато взят Алеппо, но РФ, Турцией (условно) и Ираном (бригада Аль-Кудс).

Единственное, где он ещё не проиграл, это Азия, без учёта ТТП, конечно. Но там он ещё революций не устраивал, надо же попробовать! Так что последняя ставка Обамы – Пан Ги Мун. С его помощью он сможет остаться в политике, сможет приносить зло всему человечеству, а что ещё проигравшему кенийцу для счастья надо?

Автор: Валерий Усачёв

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теги: США, Южная Корея, ООН  
   
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