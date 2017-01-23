Онищенко о силе российской армии: США все равно признают РФ великой военной державой

Геннадий Онищенко, член парламентской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, рассказал журналистам ИА «Политика Сегодня» про масштабы военного строительства в России.

Ранее замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов сообщил, что уровень масштабов строительства объектов для военного ведомства на территории России уже достиг послевоенного периода в Советском союзе.

Как подчеркнул Иванов, в настоящее время в стране строится более двух тысяч объектов: аэродромы, гидротехнические сооружения, радиолокационные станции и т.д. По его словам, строительная площадка в России простирается от Калининграда до Курильских островов.

В свою очередь, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что это строительство «жизненно необходимо» для России и ее будущего. Если у офицеров и солдат не будет современной техники, жилья и защитного социального пакета, то «грош-цена такой армии». Он отметил, что сейчас уже отчетливо видны результаты развернувшейся модернизации. И другие страны считаются с РФ, несмотря на озлобленность и «огульное обличение Москвы во всех грехах», которому поспособствовал бывший президент США Барак Обама. «Как бы они о нас не говорили, они все равно признают, что Россия сегодня является великой военной державой», — заявил депутат ГД.

Помимо этого, Онищенко добавил, что сила российской армии необходима для того, чтобы избегать войн, а не завоевывать территории других государств.