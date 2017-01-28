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опубликовано редакцией на Переводике 28.01.17 13:31
скаут: karlos1911;
 
 

Политика стран Запада: Нобелевская премия для убийц


Запад настолько увлекся антироссийской пропагандой, и даже норвежская контрразведка преподнесла встречу российских дипломатов с новым главой норвежского нобелевского комитета, как заговор против Порошенко. Им и в голову не пришло, что  российские дипломаты выполняют свою ежедневную работу и их меньше всего волнует, каких наград достоин тот или иной политик. 

Нобелевская премия мира уже оказалась в руках Обамы, большего унижения для такой награды придумать сложно. Даже смешно читать, что российские спецслужбы хотят не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины.

Можно только сожалеть о том, что политика стран Запада превращает самые престижные и значимые награды в средство борьбы против России. Желая очернить Россию, они оскверняют память людей, отмеченных за выдающиеся заслуги перед обществом нобелевской премией.


статью прочитали: 53 человек

   
теги: Запад  
   
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