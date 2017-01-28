Политика стран Запада: Нобелевская премия для убийц

Запад настолько увлекся антироссийской пропагандой, и даже норвежская контрразведка преподнесла встречу российских дипломатов с новым главой норвежского нобелевского комитета, как заговор против Порошенко. Им и в голову не пришло, что российские дипломаты выполняют свою ежедневную работу и их меньше всего волнует, каких наград достоин тот или иной политик.





Нобелевская премия мира уже оказалась в руках Обамы, большего унижения для такой награды придумать сложно. Даже смешно читать, что российские спецслужбы хотят не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины.





Можно только сожалеть о том, что политика стран Запада превращает самые престижные и значимые награды в средство борьбы против России. Желая очернить Россию, они оскверняют память людей, отмеченных за выдающиеся заслуги перед обществом нобелевской премией.