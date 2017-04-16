Американская перемогозависимость

СМИ уделили, пожалуй, чрезмерное внимание форме высказывания Сафронкова на заседании Совбеза ООН, хотя там гораздо важнее содержание: “Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…” Уже потом пресловутое “что ты глаза отводишь” – намёк на жульничество глобалистской шайки, к которой должен относиться упомянутый британский коллега.

Вообще-то слово “сотрудничать” здесь вряд ли нужно принимать буквально: оно больше выражает стремление избежать острой непосредственной конфронтации. Российские и не только СМИ ранее настроили общественность, что победа Трампа благоприятно скажется на российско-американских отношениях, хотя, честно говоря, никто не заметил ни капли намёка в речах тогда ещё кандидата на отказ от экспансионистской направленности внешней политики – речь шла о форме, проводить её под соусом откровенного провозглашения примата американских интересов или продолжать под флагом борьбы за демократию во всём мире, универсальных “высших ценностей”, так сказать. Упрощённо: направить энергию жажды обострения конфликтов против главного экономического конкурента в лице Китая, или дожимать всеми возможными способами Россию как главного неудобного геополитического конкурента.



А так – главная матрица, присущая объединённому Западу, оставалась бы по-любому прежней: всё, что в мире обрисовывается в виде борьбы за демократию – Добро, всё, что сопротивляется – Зло. Заранее можно было предсказать, что любую конфликтную ситуацию и администрация Трампа будет трактовать в пользу сил Добра, будь то обострение на Донбассе или мутного происхождения химатака в Сирии. Никогда и ни при каких обстоятельствах в случае громкого инцидента или конфликта никакой американский президент не возложит ответственности на силы Добра, в лучшем случае он будет лишь избегать не самых актуальных для себя конфликтов, так что провокациями его вполне можно загонять в узкий корридор действий.

Помнится, встреча Путина с Тиллерсоном не была сразу анонсирована

для широкой публики

, и возможно, она зависела от результативности переговоров

американского госсекретаря

с

главой российского МИД

Лавровым.

Если исходить из того, что после долгих переговоров с Лавровым прошла и встреча с российским президентом - в

озможно, каких-то договорённостей достигли. По крайней мере, американцы пока перенесли акцент действий на обострение на Северную Корею.

И в данный момент курсируют такие новости: “