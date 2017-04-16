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опубликовано редакцией на Переводике
16.04.17 13:27
Американская перемогозависимость
СМИ уделили, пожалуй, чрезмерное внимание форме высказывания Сафронкова на заседании Совбеза ООН, хотя там гораздо важнее содержание: “Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано…” Уже потом пресловутое “что ты глаза отводишь” – намёк на жульничество глобалистской шайки, к которой должен относиться упомянутый британский коллега.
Вообще-то слово “сотрудничать” здесь вряд ли нужно принимать буквально: оно больше выражает стремление избежать острой непосредственной конфронтации. Российские и не только СМИ ранее настроили общественность, что победа Трампа благоприятно скажется на российско-американских отношениях, хотя, честно говоря, никто не заметил ни капли намёка в речах тогда ещё кандидата на отказ от экспансионистской направленности внешней политики – речь шла о форме, проводить её под соусом откровенного провозглашения примата американских интересов или продолжать под флагом борьбы за демократию во всём мире, универсальных “высших ценностей”, так сказать. Упрощённо: направить энергию жажды обострения конфликтов против главного экономического конкурента в лице Китая, или дожимать всеми возможными способами Россию как главного неудобного геополитического конкурента.
А так – главная матрица, присущая объединённому Западу, оставалась бы по-любому прежней: всё, что в мире обрисовывается в виде борьбы за демократию – Добро, всё, что сопротивляется – Зло. Заранее можно было предсказать, что любую конфликтную ситуацию и администрация Трампа будет трактовать в пользу сил Добра, будь то обострение на Донбассе или мутного происхождения химатака в Сирии. Никогда и ни при каких обстоятельствах в случае громкого инцидента или конфликта никакой американский президент не возложит ответственности на силы Добра, в лучшем случае он будет лишь избегать не самых актуальных для себя конфликтов, так что провокациями его вполне можно загонять в узкий корридор действий.
Помнится, встреча Путина с Тиллерсоном не была сразу анонсирована для широкой публики, и возможно, она зависела от результативности переговоров американского госсекретаря с главой российского МИД Лавровым. Если исходить из того, что после долгих переговоров с Лавровым прошла и встреча с российским президентом - возможно, каких-то договорённостей достигли. По крайней мере, американцы пока перенесли акцент действий на обострение на Северную Корею. И в данный момент курсируют такие новости: “ближайшие военные советники президента США Дональда Трампа сообщили Великобритании, что Вашингтон имеет достаточную огневую мощь, чтобы нейтрализовать ядерную программу Северной Кореи, и даже может произвести упреждающий удар…”.
А ещё можно вспомнить, что во время встречи Трампа с Си Цзиньпином американский президент проинформировал председателя КНР о ракетном ударе по Сирии. Перед визитом Тилерсона в Москву американский авианосец вместе с ударной группой отправился к берегам Южной Кореи. Хореография выглядит вполне осмысленной: партнёры могли во время визитов поразмыслить о необходимых действиях и соглашениях во имя того, чтобы энергия американцев была направлена в противоположную их интересам сторону.
Когда-то переводил статью русофобского историка – тот описывал причины поражения Гитлера в “войне с Россией”, как он писал. И он приводил мнение другого военного историка, британца Лиддел Гарта – тот вроде как хвалил фюрера за “непрямые действия” как наиболее “эффективный путь для психического и физического разложения противника”, впоследствии – полного уничтожения. В такой стратегии нужно стремиться к “обману, запугиванию, парализации и нейтрализации противника”.
Кто хочет заполучить определённую мишень, у того должны быть альтернативные мишени - писал в “Стратегии” Лиддел Гарт. Понятно, мишени должны затаиться и думать: чур не меня, чур не меня. И тут британец выставляет Гитлера молодцом до тех пор, пока тот следовал правилу наносить удар только по одному противнику. Иначе мишени объединятся. Пока что ощущение, что американцы “учли ошибки Гитлера”.
Даже тот факт, что Китай воздержался при голосовании по проекту резолюции, которая возложила бы ответственность за химатаку на правительство Сирии, американцы громогласно объявили как поддержку со стороны Пекина. То есть угрожают давлением обоим глобальным противникам и предлагают пока не трогать в обмен на сделку. Так что нынешний Гитлер весьма изощрён – мало того, что предварительно добивается глобального шума от мелких сателлитов и подпевал в виде “давай нападай уже, а то нерешительный какой-то” (не говоря уже о провокаторах-глобалистах), так ещё объекты в сфере интересов противника сам клеймит в качестве разнокалиберных “Гитлеров”.
И дело тут не конкретно в Трампе: на любого американского президента давит сильная перемогозависимость, без которой американская внешняя политика себя не мыслит (по аналогии с нынешней украинской властью: вот же вам Минские соглашения дают возможность мирного урегулирования, далеко не проигрышного в данной ситуации, так нет же – лучше уложить тысячи жизней, угробить экономику, влезть в долги – но без перемоги с диктованием условий побеждённым и видом вражеского трупа нельзя). В этом смысле Обама был вполне переможным президентом – умудрился устроить целый конвейер конфликтов Тунис-Египет-Ливия-Йемен-Украина с застреванием в Сирии. Причём перемога абсолютно не означает путь процветания и демократии для переможенных – это демонстрация возможности обрушить нехороший режим или разжечь конфликт, который сами будут разруливать. А над расплодившимися после “свержения диктатуры” боевиками-радикалами можно одержать перемогу по второму кругу. Беда лишь в том, что обамовские перемоги чужими руками были больше дистанционными, когда все делают вид, будто американцы ни при чём. Это позволило Трампу обвинить Обаму в нерешительности и вообще в отсутствие перемог.
А так суть американской внешней политики не меняется – чтобы быть на коне, миру нужно предъявлять время от времени скальп какого-нибудь тирана.
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