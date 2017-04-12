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опубликовано редакцией на Переводике 12.04.17 18:45
скаут: Gisha;
 
 

На УНИАН вновь заговорили об «агрессии» России и долгожданном безвизе

Украинский информационный портал УНИАН не раз был замечен за продвижением антироссийской пропаганды, поэтому упоминание в недавней статье о «вторжении РФ на территорию Донбасса» не является неожиданным. Журналисты из раза в раз пытаются напомнить своим читателям, что военные действия на юго-востоке Украины были развязаны якобы российской стороной. 

Естественно, углубляться в суть данного конфликта, искать причины и следствия нет никакого смысла, поскольку Владимир Путин не раз заявлял о том, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Когда-то и Лавров давал подобные комментарии насчет Украины:


Перекладывать ответственность на РФ за реализацию Минских соглашений Путин также не советует, потому как «эти вопросы находятся вне нашей компетенции». Собственно, рассказывать об «агрессии» России в украинских СМИ – это уже классика, в которую верит разве что сама Украина, УНИАН и прочие масс-медиа. 


В общем-то, это касается и темы получения безвизового режима. В статье журналисты УНИАН не прекращают говорить о долгожданном безвизе. Мол, какие возможности получила Украина, а как сблизилась с Европой! Хотя поводов для радости, очевидно, мало. 

Для полной либерализации безвизового режима Украине придется еще, так сказать, побороться. Первый этап – голосование депутатов Европарламента пройдено, теперь необходимо дождаться решения послов стран-участниц ЕС, затем внести это решение в повестку дня Совета министров Евросоюза и только после подписи президента Европарламента и представителя председательствующей в ЕС Мальты безвиз будет получен. На реализацию этих процессов могут уйти месяцы, а то и годы. Учитывая, как долго Украина шла к голосованию Европарламента, ждать подписания документа приходится не скоро. Плюс имеются еще и дополнительные нюансы, о которых пока умалчивается.

В УНИАН предпочли не говорить о том, что процедура либерализации безвиза довольно трудоемкая, они назвали ее «двумя формальными голосованиями». 


Что ж, да будет так. Обманывают журналюги. Только подают ложные надежды украинцам, а они, может, уже рассчитывали воспользоваться «полученной» привилегией. 

Странно было видеть в статье и то, что русские якобы язвительно отреагировали на получение безвиза Украиной, хотя на самом же деле реакция была вполне адекватной. Нам просто все равно, получили и получили. Молодцы. Скорее сами украинцы иронизировали и высказывались в адрес России нелестно. 



Про трагические события в Сирии УНИАН предпочел также высказаться в антироссийском ключе. Рассуждая о произошедшем, журналисты позволили себе намекнуть на то, что к использованию химоружия причастна Россия. Естественно, никаких пруфов этому не имеется. И, как говорится, по презумпции невиновности нельзя говорить о вине, пока она не доказана. Так что все обвинения УНИАНа – голословны и необоснованны. Да и в США не считают, что Россия причастна к произошедшему. Вот что сказал на этот счет Тиллерсон:


В статье журналисты информационного издания вроде бы рассказывают об успехах Украины, но в действительности каждый раз пытаются «уколоть» Россию. Антироссийская пропаганда на лицо. УНИАН пытается и дальше развивать тему «агрессивной» России, но делает это настолько нелепо, что даже уже не интересно все это читать. А уж верить всему этому, ну просто глупо. Издание поддерживает весь этот хайп ради рейтингов, просто потому что «это официальная позиция власти». Не поддавайтесь на эти провокации, а лучше не читайте УНИАН и вовсе.

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