Михаил Барышев: Сочи готов к проведению Всемирных военных игр

3 февраля 2017 года начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев в ходе пресс-конференции в ТАСС доложит о завершающем этапе подготовки к открытию III Зимних Всемирных военных игр. Эти значимые спортивные состязания пройдут в России впервые. С 22 по 28 февраля в Сочи съедутся представители более чем 20 армий мира.









Официальным организатором турнира выступает Минобороны РФ, а главным оператором, по решению министра обороны Сергея Шойгу, определен Центральный спортивный клуб Армии. Полковник Михаил Барышев, как начальник армейцев, входит в оргкомитет турнира и выступает на всех информационных мероприятиях.





Пока информации о предстоящих соревнованиях не очень много. Известно, что военные лыжники биатлонисты, ски-альпинисты, скалолазы, горнолыжники, представители шорт-трека спортивного ориентирования на лыжах разыграют 44 комплекта наград. Также есть информация, что организаторы подготовили болельщикам сюрприз: посещение всех объектов Игр будет совершенно бесплатным. Однако всех особенностей проведения Игр пока освещено не было.

Как один из ответственных за организацию турнира, Михаил Барышев неоднократно отмечал, что выбор Сочи в качестве места проведения военных Игр не случаен, ведь после зимней Олимпиады 2014 года в городе осталась большая спортивная инфраструктура.





Организаторы турнира позаботились о мерах безопасности и комфорта гостей. Михаил Барышев неоднократно докладывал, что инфраструктура турнира соответствует всем нормам. Показательно, что Международный совет военного спорта, еще до старта Игр отметил небывалый уровень организации, и готовности спортивных сооружений. Такая оценка говорит о высоком качестве работы, которую провел главный оператор турнира Центральный спортивный клуб Армии.





О богатой культурной программе организаторы не забыли тоже: гостям и участникам предстоящего турнира будут представлены концерты, флешмобы, интерактивные мероприятия. По инициативе Михаила Барышева пройдет эстафета военно-спортивного огня, который будет зажжен в 4 военных округах страны и доставлен в Сочи к Церемонии открытия Игр 24 февраля. Остается только дождаться самих мероприятий, где мы ждем очередных побед от нашей команды.





Спортсмены ЦСКА последнее время триумфально выступали на различных состязаниях, а в этот раз сам бог велел, ведь, как известно, дома и стены помогают. Конечно, достижения ЦСКА связаны и с приходом в клуб нового руководства, и благодаря персональным заслугам спортсменов, и благодаря профессиональному составу тренеров, и благодаря отличной инфраструктуре тренировочных спорткомплексов.





Полковник Барышев заверил, что армейский клуб сделает все, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне и стали самым успешным турниром за всю историю проведения Военных Игр.





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