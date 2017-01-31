Сирия сегодня: в беде не бросим

Сирия сегодня находится в состоянии войны с терроризмом. Само-собой, что мирные жители САР нуждаются в помощи со стороны и Россия готова ее оказать.













Наша помощь помогает избежать гуманитарной катастрофы на территории арабской республики, по мере возможностей людям предоставляют столь необходимую еду и медикаменты. Только за последние 24 часа силами военнослужащих в Алеппо было передано 15 тон продовольствия. От международных организаций доставлено более 20 тонн гуманитарной помощи в район города Дейр-эз-Зор.





Честно не знаешь, чему больше радоваться: тому, что правозащитники открыли глаза на то, что Сирия сегодня переживает не самое легкое время, или тому, что люди, наконец, получат такую для них необходимую помощь и поддержку.





Очевидно, что мы смогли, подать по-настоящему хороший пример. Да, пускай мировое сообщество не горит желанием помогать САР бороться против экстремистских группировок, но оказать гуманитарную помощь, это не так сложно. Для этого не нужна никакая стратегия. Необходимо просто человеческое участие.





А задачу по снижению террористической угрозы взяли на себя правительственные войска Сирии и российские ВКС. Во много благодаря, нашим ребятам, Сирия сегодня не боится строить планы на будущее. Борьба с терроризмом и гуманитарная помощь это те шаги, которые, в конечном счете, приведут Сирию к миру.

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