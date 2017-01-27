Врата дьявола

Что представляют собой Ворота дьявола? Обман и самообман в общественных отношениях. Сейчас эти Ворота распахнуты настежь. А почему и самообман? Ведь это дело личное. Не совсем так. Конечно, воля каждого человека обманываться, как ему будет угодно, но если на этом самообмане строить отношения с другими людьми, оглядываться на прошлое, оценивать настоящее и строить будущее, то массовый самообман ведёт уже к вселенским катастрофам, которые мы и наблюдаем. Самообман не рождается сам по себе - он обычно наведён собственной неосведомлённостью и ложью, внедрённой в сознание со стороны.

В Санкт-Петербурге даже появилась "Международная академия исследования лжи", возглавляемая Евгением Спирицей. Замечательный проект и лекции интересные. Однако, к сожалению, Евгений по какой-то причине не пожелал пообщаться о необходимости исследований явления, о котором речь пойдёт дальше. Побоялся чего-то? А наука, почему молчит? Тайна…

Казалось бы, все желают знать, откуда на человечество нескончаемым потоком сыплются беды войн, кризисов, коррупции и властного произвола. Нет ни одной сферы общественной деятельности, где пострадавшие многозначительно не указывали бы на потолок, подразумевая источник коллизий. Там, за потолком в недоступном эмпирее, насыщенном огнём и богами, если верить древним грекам, в наше время плавают вольными ястребами лица государственного администрирования и законотворчества. Желать-то желают люди что-то знать, но вот вопрос в том, могут ли они что-то знать об источнике происхождения своих бед? Менталитет? Безжалостность природы? Рука Бога? Мнений на этот счёт множество. Равно как и рецептов избавления от бед. Но это живое разнообразие безудержного толкования событий, которые уже произошли и изменить нельзя, всё время портит какой-то подленький слушок, что истина-то может быть только одна - голый факт, а не богатство его толкования.

Перейдём тогда к голым фактам, сопровождающим деградацию общественных отношений и первый из них исторический. Вернее, два факта. Ни одна из известных политических формаций не существовала и не завершалась благополучно. И второе. Падение всегда сопровождается массовыми возмущениями, лейтмотив которых в своей сермяжной сущности прост до безобразия: "Прекратите нас убивать и грабить!".

Обращает кто-нибудь внимание на эту очень многое говорящую закономерность? Нет. С массами-то тут всё понятно. Анализ не их функция и не их способность. Массам нужно объяснять. Где публичные и научные представления и объяснения этих простых фактов? А ведь вытекает из них очень многое. Политические формации - это идеологизированные надстройки, стоящие на фундаменте человеческих свойств естественного характера, которые не придумаешь и не изменишь - природа не позволит. Фундамент невозможно преобразовать по желанию, команде. Его можно только изувечить, разрушить и покатиться в пропасть противоречий.

Что вытекает из наблюдаемой закономерности? В общем-то, простая вещь. Вернее, опять две. Как надстройки ни меняй, например, капитализм на социализм и обратно, или феодализм на коммунизм, а конечный результат всегда один. Будет меняться лишь форма течения деградации и конца, обусловленная идеологией и временем. И второе. Раз конец надстроек по существу один, несмотря на их формальную разницу, то и причина этого одна и та же - дефект общего для всех надстроек фундамента.

Вот и возникает вопрос о том, что же это за разрушительный для общества дефект. Естественный он от сотворения мира или вторжение самого человека, изувечившего саму основу своего существования. Человек может многое испортить под самим собой. Это мы постоянно наблюдаем по тому, как он издевается над естеством физической и живой природы. А почему бы ему не поиздеваться и над самим собой? Или, может, кому-то из людей не поиздеваться над другими, выбив у них из-под ног базу существования и жизнеобеспечения? Как раз вот это, похоже, и происходит. Нужно искать фундаментальное нарушение естественной нормальности, одинаково существующее во все времена во всех политических формациях.

Такое неистребимое обстоятельство имеется. Причём умело замаскированное двойным смыслом, действием и от этого невидимое, находясь у всех на виду. Что же это за мина непрерывного действия? К сожалению, она находится далеко и от внимания общества, и не близко от тех событий, которые она неизбежно как источник вызывает. К ней не так-то просто подобраться по причинно-следственной цепи.

Во всех политических формациях работа лиц государственного управления и законотворчества осуществляется из бюджета государства, который как раз эти лица сами и распределяют. То есть, проще говоря, платят сами себе, что никак не допускается для граждан государства правилами общественных отношений и это в любой стране и любой политической формации оговорено законами о государственной службе и законотворчестве для лиц власти. Только для них, ибо допусти подобное для всех, и мы мигом окажемся в чистом поле с каменными топорами в руках. Зачем что-то для кого-то делать, если и без этого бремени жалование ты себе выплатишь. Абсурд? Полнейший. Откуда возьмётся оплата труда, если никто ничего делать не будет?

Правда, в существующем мире можно у кого-то деньги взять. Вопрос лишь в том узаконено это будет или нет. Казалось бы, как может такая мелочь, как источник содержания всего лишь некоторых управителей, хотя бы даже и государством влиять на состояние общества? Может. Потому что дело вовсе не в деньгах, а как раз в их источнике, как стороны в отношениях. Бюджет не личность и никакой стороной отношений быть не может. Отношения лиц власти с самими собой? Где граждане-то как сторона договорных финансовых отношений? Обратимся к ещё одному голому факту.

"Труд - основа функционирования и развития любого человеческого общества, независимое от всяких общественных форм условие существования людей, вечная, естественная необходимость, без него не была бы возможна сама человеческая жизнь".

Часто ли это упоминается в СМИ? Сегодня почти никогда. Почему? А вот почему. Есть вторая, невидимая сторона бюджетного ассигнования труда лиц власти говорящая уже не о странности источника служебных доходов, а о последствиях такого фокуса. Это свобода от ответственности и отсутствие обязательств в отношении тех, у кого деньги были произвольно взяты. Откуда тут взяться обязательствам? Система отношений труда сурова. Можно требовать обязательств лишь заплатив за работу. Нет оплаты по согласию - нет и обязательств. Не сам платил, а у тебя взяли что-то пообещав? Сам же и виноват. Не нужно позволять, чтобы у тебя просто так шарили по карманам как бы авансом за как бы какие-то туманные обязанности. Если получаешь не то, что обещано, то, как минимум, у тебя должно быть право прекратить оплату, если уже выплаченное всё равно не вернуть. Слышал кто-нибудь о таком в отношениях граждане - государственные служащие? Нет, но вот отношения между гражданами как раз на этом благополучно построены и дают жизнь обществу.

Формально функция власти декларируется как защита граждан от внешнего и внутреннего вреда, а вот критериев её исполнения при должностных ставках из бюджета существовать не может. У такой системы оплаты нет и не может быть потребителя, оценивающего работу. Всё легко и просто. Сам себе платишь - сам и оцениваешь. В этом и состоит парадокс власти. Образовывалась она для защиты граждан от вреда, а подложные законы подталкивают лиц власти к нанесению вреда из корысти, прикрывая это неизбежностью оплаты труда из единственно доступного источника - бюджета. Неправда! Бюджет не единственный и как раз противоестественный источник. Сами граждане напрямую без посредничества бюджета тоже источник. Между собой они прекрасно рассчитываются по обязательствам и ответственности. Может кто-нибудь вразумительно объяснить, почему лица власти выведены из нормально работающей системы труда?

Не пора ли подвести хоть какой-то итог? Пожалуй, можно и нужно. Полезный труд - фундамент общества и ломка его сущности определяет крах любой надстройки. Почему такая мощная мина не бросается в глаза? Да потому что заложили её в фундамент несоблюдением его правил, а при крахе рассматриваются под микроскопом лишь дефекты надстройки, а там мины не видно. Она глубже. Наверху лишь то, что надстройкой и определено - бюджетное ассигнование работы лиц власти. А каким ему ещё быть с точки зрения идеологий? Лицо государственное и оплата, стало быть, казённая. Вроде бы логично. Но на самом деле оплата какой-то деятельности самому себе из общественных фондов не имеет ничего общего с полезным трудом, на котором держится цивилизация.

Соответственно, носители такого сомнительного занятия не являются членами системы общественных отношений и вольны делать, что угодно, пренебрегая любыми правилами. А при том, что директивные и силовые инструменты находятся в их распоряжении, то неудивительны любые общественные коллизии любого масштаба вызванные корыстью, злобой и развращённой психикой. Защита населения от такой напасти парализована недоступностью влияния граждан на происхождение бед.

Возможно ли пресечь эту вакханалию? Конечно, и причём очень просто. Тогда о войнах, кризисах и коррупции можно будет забыть, как о кошмарном сне. Требуется всего лишь отменить бюджетное ассигнование труда лиц власти и заменить прямым от граждан, которое действует в общественных отношениях и привело нас из пещер в небоскрёбы. Здесь гражданин платит только за полезное для себя и не платит за вред. Это автоматически включит лиц власти в общую со всеми гражданами систему взаимной зависимости и ответственности, из которой они сбежали. Никаких революций для этого не требуется. Лишь чисто конституционное действие - корректировка законов и препятствовать ей может лишь саботаж.



Что происходит в общественных представлениях? Люди не осведомлены, откуда на самом деле на них сваливаются беды. Им вдалбливают в голову заведомую ложь, что сложность возникающих проблем означает и сложность их разрешения и это внешне похоже на правду. А ведь ложь, чтобы выжить и должна выглядеть достовернее правды. И она такой будет, если ложь вещать на каждом углу, а об истине молчать. Никто в СМИ и не заикается о том, что здесь происходит подмена предмета рассмотрения и увод внимания в сторону. На самом же деле сложно устранить уже случившуюся беду, а вот не допустить возникновения бед в будущем очень просто, если добраться до их источника. Вот об этом СМИ и молчат. Простота разрешения проблем в источнике подменяется сложностью ликвидации последствий свершившихся событий и получается мнимая безысходность. Терпите - другого-то всё равно не будет.

Ворота дьявола широко раскрыты и перемалывают сознание масс в непотребную кашу, в которой никто не может найти ни начала, ни конца, ни просвета к спасению.



Голые факты:



- труд - это основа цивилизации и общественных отношений;

- прогрессивные общественные отношения возможны лишь при наличии общественно полезного труда;

- степень полезности труда определяет тот, для кого результат труда предназначен - его потребитель;

- в Системе разделения труда (общественных отношениях) недопустима оплата самому себе за работу, производимую для других;

- оплата труда лиц власти финансируется из бюджета государства;

- бюджетом государства распоряжаются лица власти.



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