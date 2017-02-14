Как делаются новости ЕС: латвийские СМИ о том, как русские защищают своих женщин

В новостной ленте одного латвийского издания заголовок «Здесь вам не ЕС! Русские защитили своих женщин от беженцев в Мурманске: 18 – в больнице, 33 – в спецприемнике» сразу же привлек мое внимание. Потратив совсем немного усилий, я выяснил любопытные подробности происшествия.

В своем материале от 14 февраля 2017 года издание ссылается на два источника: «Русское Агентство Новостей» и Newsli. Правда, без прямых ссылок на статьи.





Норвегия депортировала за «плохое поведение» около 50 мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана назад в Россию, с территории которой они якобы и прибыли в Норвегию. Прибыв в Россию, беженцы решили немного развлечься в местном ночном клубе «Гандвик» и подзабыв, где находятся, решили немного поприставать к русским девушкам.





Проблема заключалась в том, что в Мурманской области с толерантностью не так хорошо как в просвещенной Европе. Судя по откликам местных, мигранты пытались прятаться даже в частном секторе, где их находили и «воспитывали». Если бы не прибывшие наряды полиции, дело бы было совсем плохо, особенно на фоне мурманского морозца





Кстати, судя по все тем же откликам, мурманские правоохранители, прибывшие на драку, тоже толерантностью не отличались и «призывая не чинить самосуд, исподтишка вносили свою лепту в воспитание гостей».





Итоги: 18 мигрантов в больнице, 33 — топчут камеры местного спецприемника и очень хотят домой. Официального подтверждения информации от правоохранительных органов нет, может, не хотят давать очередной повод для западных измышлений о «дикой России».





Поиск для подтверждения данной статьи выдал удивительные результаты.





Оказалось, что описываемые события произошли еще в январе 2016 года, т.е. больше года назад.





Либеральные СМИ, включая «Эхо Москвы» и «Росбалт» ссылаются на информационное агенство «FlashNord», как на первоисточник. И действительно, на сайте без труда можно найти нужную статью.





Обратите внимание на ссылку «Продолжение» — «В мурманской полиции заверяют, что драки с беженцами не было», которая появилась через несколько часов: в час ночи 30 января опубликовали скандальную статью, а в 13 часов — продолжение, о том что, драки не было.





Довольно быстро отреагировала «Комсомольская правда», которая на следующий день представила обществу статью «ПРОВЕРКА СЛУХА: В российском Заполярье мигранты приставали к девушкам».





Честно говоря, похоже на какой-то злободневный розыгрыш. Впрочем, в клубы арабские мигранты, скучающие в ожидании своей очереди на переход через границу, действительно, заглядывают. И в Кандалакше, где собственно обитают, и в Полярных Зорях, которые совсем недалеко.





Арабские мигранты в Заполярье появились еще осенью. Из Сирии, Пакистана, Афганистана, Турции, Египта и таких африканских республик, название которых мурманчане даже на уроках географии никогда не слышали, например, из Буркина-Фасо. Все стремились в сытую Европу, сперва в Норвегию, потом, когда страна ужесточила миграционное законодательство и начала массовые депортации, переориентировались на Финляндию. Благо Мурманская область граничит и с той, и с другой страной – выбор есть!





Местные уже окрестили явление «арабская осень» и стараются укутанным в шарфы и куртки африканцам и индусам на улицах не удивляться. Но, если еще осенью, те старались вести себя незаметно, то чем дальше, тем мигранты нахальнее.





Одним словом, корреспондент «Комсомольской правды» никаких подтверждений происшествия не обнаружил. Зато «западные СМИ» новость буквально «понесли». Например, американское издание The Daily Caller 4 февраля 2016 года разразилось небольшой статьей, сравнивая Кельн с Мурманском.





В качестве источников информации уже указаны европейские СМИ. Только взгляните на итальянский вариант:





Но мне понравились сотни комментариев к публикации The Daily Caller о суровых русских:





Aee Bee: Может, русские придут поговорить с нашими беженцами?





Enrico Cañalita Flores: Если россияне могут защитить своих женщин, почему этого не могут все остальные жители Земли?





Parsons: Мне действительно нравится Россия, и я совершенно не понимаю, почему ее считают врагом. Я думаю, россиян выставляют противниками наши политики, которым не нравится их «антиполиткорректность».





Thomas Mossage: Может, беженцам стоит проходить «акклиматизацию в России», прежде чем приезжать в другие страны Европы и США?





Kent A. Ormondroyd: Я могу сказать об этом лишь то, что русские и американцы разделяют эту оборонительную черту. Если бы в США происходили нападения на сексуальной почве, подобные тем, что происходят в Европе, произошло бы то же, что и в России. Конечно, наши полицейские являются более профессиональными — они могут в нужный момент отвернуться от драки, в отличие от российских коллег.





Larry Thomasson: Русские, мать вашу! Покажите миру, как решаются подобные проблемы, в которых погрязла Европа с одобрения американского президента!





Сейчас мы рассмотрели всего лишь один маленький пример «фейковых новостей в информационной войне», а ведь мы их встречаем гораздо чаще.