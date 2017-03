архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.03.17 18:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Yahoo! News”,

"Trump son-in-law met executives of sanctioned Russian bank, will testify" США - 28 марта 2017 г. Зять Трампа встречался с топ-менеджерами российского банка, находящегося под санкциями; готов дать показания (Исправление в параграфе 1, чтобы показать, что встреча была в декабре, а не во время президентской кампании. Исправление в параграфе 22, чтобы показать, что Буряков согласился с предъявленным обвинением в марте 2016 года, а не в пятницу.) Елена Фабричная, Стив Холланд и Патрисия Зенджерли МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 марта ("Рейтер") - Российский банк, находящийся под экономическими санкциями из-за вторжения России в Украину, сообщил в понедельник, что его топ-менеджеры встречались с Джаредом Кушнером, зятем президента Дональда Трампа, и ведущим советником Белого дома в декабре. Комитет сената США, расследующий подозрения во вмешательстве России в выборы, хочет расспросить связанных с Трампом людей, включая 36-летнего Кушнера, который женат на дочери Трампа Иванке Трамп и который согласился дать показания. Кушнер ранее подтвердил встречу с российским послом в Вашингтоне в декабре прошлого года, и только в понедельник выяснилось, что топ-менеджеры российского государственного банка развития "Внешэкономбанка" (ВЭБ) провели переговоры с Кушнером во время презентации банка для инвесторов в прошлом году. Банк сообщил в присланном электронном заявлении, что в рамках подготовки его стратегии его топ-менеджеры встречались с представителями финансовых учреждений в Европе, Азии и Америке. Банк сообщил, что встречи во время презентации происходили "с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов Соединенных Штатов, включая Джареда Кушнера, главы Kushner Companies". ВЭБ отказался сообщить, где проходили встречи, или их даты. Комментария Кушнера получить не удалось. АРХИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ: Президент США Дональд Трамп показывает большой палец вверх, когда он и старший советник Белого дома Джаред Кушнер покидают Белый дом в Вашингтоне, США, 15 марта 2017 г. РЕЙТЕР/Кевин Ламарк Утверждения американских разведывательных агентств, что российские силы стояли за хакерским взломом высокопоставленных сотрудников Демократической партии и распространяли дезинформацию, не отпускают администрацию Трампа на ее раннем этапе. Демократы утверждают, что русские хотели повлиять на выборы, чтобы победил республиканец, что отвергается Трампом. Россия отрицает эти обвинения. Но нет никаких сомнений, что российский посол в Соединенных Штатах Сергей Кисляк установил контакты с людьми в команде Трампа. Первый советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден подать в отставку 13 февраля после разоблачений, что он обсуждал санкции США против России с Кисляком и ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса в отношении этих бесед. Американские чиновники сказали, что после встречи с российским послом Кисляком в Башне Трампа в декабре прошлого года - в этой встрече также участвовал Флинн - Кушнер встречался позднее в декабре с Сергеем Горьковым, председателем "Внешэкономбанка". Пресс-секретарь Белого дома Хоуп Хикс подтвердила встречи, сказав, что на них не обсуждалось ничего важного. Горьков был назначен главой ВЭБа в начале 2016 года российским президентом Владимиром Путиным. Он выходец из Федеральной службы безопасности или ФСБ, российской службы внутренней безопасности. Он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", согласно веб-сайту банка. Согласно двум сотрудникам аппарата Конгресса, ведущие следствие в Сенате хотят побеседовать с Кушнером и Флинном о том, обсуждали ли они с Горьковым или другими российскими чиновниками или финансовыми управляющими возможность инвестирования в 666 Fifth Avenue в Нью-Йорке или в другое имущество компании Кушнера или Трампа, если новая администрация снимет санкции. ВЭБ, помимо того, что он находится под санкциями, также столкнулся с проблемой безнадежных долгов после финансирования таких политически целесообразных проектов как зимние Олимпийские игры в Сочи. Банк получил 150 миллиардов рублей (2,6 миллиарда долларов) поддержки из российского бюджета в 2016 году, когда его руководящий состав был уволен и заменен командой управляющих из крупнейшего банка России - "Сбербанка". В статье, размещенной 18 декабря, журнал "Форбс" оценил, что Джаред Кушнер, его брат Джош и его родители Чарльз и Сирил обладают состоянием в размере как минимум 1,8 миллиарда долларов, более половины которого, как считает "Форбс", приходится на объекты недвижимости. "Форбс" не дал конкретной оценки собственного состояния Джареда Кушнера. Иностранные контакты В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал журналистам, что Кушнер готов дать показания в сенатском комитете по разведке под председательством сенатора США Ричарда Бёрра, республиканца от Северной Каролины. "Во время избирательной кампании и в переходный период Джаред являлся официальным важнейшим контактным лицом с иностранными правительствами и чиновниками... и, учитывая его роль, он по своей инициативе вызвался побеседовать с комитетом председателя Бёрра", - сказал Спайсер журналистам на своем ежедневном брифинге. Ведущие республиканцы и демократы в сенатском комитете также сказали, что Кушнер согласился быть опрошенным, но никакой даты пока не запланировано. Просто встречаться с представителями организации, находящейся под санкциями США, не является нарушением санкций или нарушением закона. 41-летний Евгений Буряков, российский гражданин, работавший во "Внешэкономбанке", которого власти США обвинили в том, что он выдавал себя за банкира, участвуя одновременно в шпионской сети в Нью-Йорке, признал себя виновным по обвинению в преступном сговоре в марте 2016 года. Буряков признал в федеральном суде в Манхэттене, что действовал как агент российского правительства, не уведомив об этом власти США. Обвинения ему предъявила прокуратура Манхэттена под руководством Прита Бхарара, который был среди нескольких главных прокуроров, которых уволила или попросила подать в отставку ранее в этом месяце новая администрация. Секретная информация Также в понедельник усилилась загадка вокруг утверждения Трампа, что его телефонные сообщения прослушивались тогдашним президентом Бараком Обамой во время избирательной кампании, в связи с сообщениями, что ведущий республиканец в Конгрессе просмотрел секретную информацию на территории Белого дома, касавшуюся потенциального наблюдения за некоторыми соратниками Трампа по предвыборной кампании. Член палаты представителей США Дэвид Нуньес, председатель комитета по разведке в палате представителей, посетил Белый дом вечером перед тем, как он объявил в среду, что у него есть информация, говорящая о том, что в отношении некоторых соратников Трампа проводилась определенная разведывательная деятельность, прежде чем Трамп вступил в должность 20 января. Демократы заявили, что Нуньес, являвшийся членом переходной команды Трампа, больше не может проводить вызывающее доверие расследование в отношении российского хакерского взлома, американских выборов и любого потенциального участия в этом соратников Трампа. Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и Адам Шифф, ведущий демократ в комитете по разведке палаты представителей, призвали Нуньеса взять самоотвод в расследовании касательно России. Нуньес сказал каналу "Си-Эн-Эн" в понедельник, что он ездил на территорию Белого дома потому, что эта разведывательная информация не доступна для Конгресса. Он сказал, что не встречался с Трампом или его помощниками в тот момент и не координировал выдачу информации с администрацией Трампа. Представитель Нуньеса Джек Лэнджер сказал в заявлении, что Нуньес "встречался со своим источником на территории Белого дома для того, чтобы быть поблизости от безопасного места, где бы он мог посмотреть информацию, предоставленную источником". Пресс-секретарь Белого дома Спайсер никак не прояснил то, кто в Белом доме помог Нуньесу получить доступ в безопасное место. Это стало новым поворотом в саге, начавшейся 4 марта, когда Трамп сообщил в Твиттере, не предоставив никаких доказательств, что он "только что узнал, что Обама "подслушивал" его в Башне Трампа незадолго до победы". Директор ФБР Джеймс Коми сказал в Конгрессе в прошлый понедельник, что он не видел свидетельства, подтверждающие это заявление. (Сообщение - Елена Фабричная и Полина Девитт в Москве, Патрисия Зенджерли, Стив Холланд, Марк Хозенболл, Джон Уолкотт, Аршад Мохаммед, Эрик Бич и Уоррен Строубел в Вашингтоне; редактирование - Яра Баюми и Грэнт Маккул) статью прочитали: 36 человек Комментарии