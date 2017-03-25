навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
25.03.17   Редакция

«NEWSru» — портал подростковых политических прогнозов

(0)
 
24.03.17  

Лукашенко рассказал, кто спонсировал задержанных в Белоруссии провокаторов

(0)
 
24.03.17   Редакция

"Добро пожаловать на площадь Бово" - Франсуа Фийон обвинил Франсуа Олланда в организации утечек в прессу

(0)
 
23.03.17   Редакция

Министры "большой двадцатки" дали Стиву Мнучину возможность определить торговую повестку Дональда Трампа

(0)
22.03.17   Редакция

КНДР, Куба, Вьетнам, Китай и примкнувшие к ним Белоруссия и США?

(0)
 
22.03.17  

Русским неинтересно, что о них говорят в Америке

(0)

последние за вчера, 24.03.17  
 
20:40  

Лукашенко рассказал, кто спонсировал задержанных в Белоруссии провокаторов

(0)
 
20:00   Редакция

"Добро пожаловать на площадь Бово" - Франсуа Фийон обвинил Франсуа Олланда в организации утечек в прессу

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
24.03.17 16:29    
Xiomi Отдых (12)
24.03.17 15:21    
Lastori Россияне недовольны своей страной (105)
24.03.17 05:45    
CaptainHook Весёлые картинки (259)
23.03.17 13:32    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (164)
22.03.17 16:59    
tod Подскажите пожалуйста (1)
21.03.17 02:42    
Олька Просто стихи (734)
18.03.17 19:08    
Igo123 Итальянский "мечтатель": те, кто уповают на цивилизованную Европу, заблуждаются (2)
18.03.17 17:37    
Igo123 Работаем, чтобы прокормиться (2)
 
опубликовано редакцией на Переводике 25.03.17 09:00
скаут: Diana;
 
 

Лживые русофобы «Эха» тиражируют мифотворца Бабченко

Эхо зачем-то вытащило на обозрение российской публики «украинского журналиста» Аркадия Бабченко. Бабченко решил в пух и прах разнести поводы для гордости, которые есть у русского народа, окрестив их мифами. Вот только аргументируя свою позицию «журналист», как он сам себя называет, наврал с три короба.

Начать хотя бы с того, что вдохновился на написание статьи Бабченко опросом «Левады центра» под названием «Гордость и стыд». Автор почему-то не приводит оригинального названия, упоминая опрос, как «чем гордятся россияне». Также журналист не приводит ссылку на опрос, дальше мы узнаем почему.

На оригинал ссылаться было никак нельзя, иначе теория бы рухнула, так и не родившись. Также автор гиперболизировал единственный случай, когда кондуктор высадил малолетнего безбилетника в мороз и на основе своей же гиперболы навешал ярлыков целому народу. Каков же Бабченко мифотворец.

Дальше «журналист» рассказывает о том, что русским и гордиться то нечем. Начинает с излюбленного штампа свидомых о том, что гордиться победой в Великой Отечественной Войне нельзя из-за пакта Молотова-Риббентропа. 

Для украинских журналистов вообще тренд переворачивать историю вверх дном. Специально, ради них я напомню, что пакту Молотова-Риббентропа предшествовал Мюнхенский сговор. СССР вынуждено было искать союзников, в противном случае в 1939 году советы оказались бы в состоянии войны со всем остальным миром.

Гордиться Великой Победой право каждого гражданина России и граждан бывших республик СССР — почти в каждой семье есть пример героического поступка его деда или прадеда. Право Бабченко гордиться не дедом, а Великобританией, забывая при этом о таком словосочетании, как «странная война». Герои Бабченко долго симулировали войну, пока не столкнулись с ней нос к носу. 

С Крымом у «журналиста» тоже всё просто: «захватническая война, аннексия, оккупация». Напрочь проигнорирована воля крымского народа, высказанная на референдуме. Стремление русских вернуться на Родину. 23 года крымчане мечтали вернуться домой и в итоге вернулись. Этой целеустремлённостью можно и нужно гордиться.

Также Бабченко прошёлся по мифу «о покорении космоса советами». По его мнению, русские не могут гордиться освоением космоса, потому как в основе покорения лежат ракетные разработки нацистской Германии. Так и хочется спросить «журналиста», почему же тогда нацисты не полетели в космос, а космической державе номер 2 США никто не запрещает гордиться. Освоение космоса – это труд многих советских граждан: инженеров, лётчиков, космонавтов и многих других. Гордиться их подвигом естественное право наследников. 

Дальше Бабченко продолжает «разрушать» российские мифы на основе собственного мифотворчества, даже не обременяя себя какими-то ссылками, откуда он мог почерпнуть свои инсайды. В итоге он приходит к выводу, что русским можно гордиться исключительно лишней хромосомой.

К автору, на самом деле, мало вопросов – он жертва «промывания мозгов» западными партнёрами. Больше вопросов возникает к издательству, что тиражирует этот текст. Разве это плюрализм мнений? На лицо неприкрытое оскорбление целого народа, неподкреплённое хоть какими-то доказательствами. 

Любопытно прикроется ли Эхо штампом «мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции»?! За распространение подобных материалов «Эхо» удостаивается звания «лживые русофобы».

статью прочитали: 77 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 