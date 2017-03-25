Лживые русофобы «Эха» тиражируют мифотворца Бабченко

Эхо зачем-то вытащило на обозрение российской публики «украинского журналиста» Аркадия Бабченко. Бабченко решил в пух и прах разнести поводы для гордости, которые есть у русского народа, окрестив их мифами. Вот только аргументируя свою позицию «журналист», как он сам себя называет,

.

На оригинал ссылаться было никак нельзя, иначе теория бы рухнула, так и не родившись. Также автор гиперболизировал единственный случай, когда кондуктор высадил малолетнего безбилетника в мороз и на основе своей же гиперболы навешал ярлыков целому народу. Каков же Бабченко мифотворец.

Дальше «журналист» рассказывает о том, что русским и гордиться то нечем. Начинает с излюбленного штампа свидомых о том, что гордиться победой в Великой Отечественной Войне нельзя из-за пакта Молотова-Риббентропа.

Для украинских журналистов вообще тренд переворачивать историю вверх дном. Специально, ради них я напомню, что пакту Молотова-Риббентропа предшествовал

. СССР вынуждено было искать союзников, в противном случае в 1939 году советы оказались бы в состоянии войны со всем остальным миром.

Гордиться Великой Победой право каждого гражданина России и граждан бывших республик СССР — почти в каждой семье есть пример героического поступка его деда или прадеда. Право Бабченко гордиться не дедом, а Великобританией, забывая при этом о таком словосочетании, как «

». Герои Бабченко долго симулировали войну, пока не столкнулись с ней нос к носу.

С Крымом у «журналиста» тоже всё просто: «захватническая война, аннексия, оккупация». Напрочь проигнорирована воля крымского народа, высказанная на референдуме. Стремление русских вернуться на Родину. 23 года крымчане мечтали вернуться домой и в итоге вернулись. Этой целеустремлённостью можно и нужно гордиться.

Также Бабченко прошёлся по мифу «о покорении космоса советами». По его мнению, русские не могут гордиться освоением космоса, потому как в основе покорения лежат ракетные разработки нацистской Германии. Так и хочется спросить «журналиста», почему же тогда нацисты не полетели в космос, а космической державе номер 2 США никто не запрещает гордиться. Освоение космоса – это труд многих советских граждан: инженеров, лётчиков, космонавтов и многих других. Гордиться их подвигом естественное право наследников.

Дальше Бабченко продолжает «разрушать» российские мифы на основе собственного мифотворчества, даже не обременяя себя какими-то ссылками, откуда он мог почерпнуть свои инсайды. В итоге он приходит к выводу, что русским можно гордиться исключительно лишней хромосомой.

К автору, на самом деле, мало вопросов – он жертва «промывания мозгов» западными партнёрами. Больше вопросов возникает к издательству, что тиражирует этот текст. Разве это плюрализм мнений? На лицо неприкрытое оскорбление целого народа, неподкреплённое хоть какими-то доказательствами.

Любопытно прикроется ли Эхо штампом «мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции»?! За распространение подобных материалов «Эхо» удостаивается звания «лживые русофобы».

статью прочитали: 77 человек

Комментарии