Лживые русофобы «Эха» тиражируют мифотворца Бабченко

Эхо зачем-то вытащило на обозрение российской публики «украинского журналиста» Аркадия Бабченко. Бабченко решил в пух и прах разнести поводы для гордости, которые есть у русского народа, окрестив их мифами. Вот только аргументируя свою позицию «журналист», как он сам себя называет,наврал с три короба.
Начать хотя бы с того, что вдохновился на написание статьи Бабченко опросом «Левады центра» под названием «Гордость и стыд». Автор почему-то не приводит оригинального названия, упоминая опрос, как «чем гордятся россияне». Также журналист не приводит ссылку на опрос, дальше мы узнаем почему.
На оригинал ссылаться было никак нельзя, иначе теория бы рухнула, так и не родившись. Также автор гиперболизировал единственный случай, когда кондуктор высадил малолетнего безбилетника в мороз и на основе своей же гиперболы навешал ярлыков целому народу. Каков же Бабченко мифотворец.
Дальше «журналист» рассказывает о том, что русским и гордиться то нечем. Начинает с излюбленного штампа свидомых о том, что гордиться победой в Великой Отечественной Войне нельзя из-за пакта Молотова-Риббентропа.
Для украинских журналистов вообще тренд переворачивать историю вверх дном. Специально, ради них я напомню, что пакту Молотова-Риббентропа предшествовалМюнхенский сговор. СССР вынуждено было искать союзников, в противном случае в 1939 году советы оказались бы в состоянии войны со всем остальным миром.
Гордиться Великой Победой право каждого гражданина России и граждан бывших республик СССР — почти в каждой семье есть пример героического поступка его деда или прадеда. Право Бабченко гордиться не дедом, а Великобританией, забывая при этом о таком словосочетании, как «странная война». Герои Бабченко долго симулировали войну, пока не столкнулись с ней нос к носу.
С Крымом у «журналиста» тоже всё просто: «захватническая война, аннексия, оккупация». Напрочь проигнорирована воля крымского народа, высказанная на референдуме. Стремление русских вернуться на Родину. 23 года крымчане мечтали вернуться домой и в итоге вернулись. Этой целеустремлённостью можно и нужно гордиться.
Также Бабченко прошёлся по мифу «о покорении космоса советами». По его мнению, русские не могут гордиться освоением космоса, потому как в основе покорения лежат ракетные разработки нацистской Германии. Так и хочется спросить «журналиста», почему же тогда нацисты не полетели в космос, а космической державе номер 2 США никто не запрещает гордиться. Освоение космоса – это труд многих советских граждан: инженеров, лётчиков, космонавтов и многих других. Гордиться их подвигом естественное право наследников.
Дальше Бабченко продолжает «разрушать» российские мифы на основе собственного мифотворчества, даже не обременяя себя какими-то ссылками, откуда он мог почерпнуть свои инсайды. В итоге он приходит к выводу, что русским можно гордиться исключительно лишней хромосомой.
К автору, на самом деле, мало вопросов – он жертва «промывания мозгов» западными партнёрами. Больше вопросов возникает к издательству, что тиражирует этот текст. Разве это плюрализм мнений? На лицо неприкрытое оскорбление целого народа, неподкреплённое хоть какими-то доказательствами.
Любопытно прикроется ли Эхо штампом «мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции»?! За распространение подобных материалов «Эхо» удостаивается звания «лживые русофобы».
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