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"Комсомолка": Бомбу-огнетушитель на "Площади Восстания" нашли сотрудники метро

Елена Молодкина

Бомбу-огнетушитель на "Площади Восстания" нашли сотрудники метро. Ее обнаружили еще до трагического взрыва в вагоне на синей ветке, сообщает газета "Комсомольская правда".

Вторую, неразорвавшуюся, бомбу, замаскированную под огнетушитель, нашли еще до трагического взрыва в вагоне поезда на "Техноложке".

Бомбу на станции "Площадь Восстания" обнаружили раньше, это сделали сотрудники подземки во время планового обхода. Они обратили внимание на бесхозную сумку с огнетушителем, в котором, как потом выяснилось, было взрывчатки на килограмм в тротиловом эквиваленте, и сообщили специалистам.

Герои, спасшие жизни многих петербуржцев и гостей города, - Альберт Сибирский и Нина Шмелева. Глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин добавил, что их обоих представят к награде.

Устройство, которое взорвалось в 14:40 на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом», было заложено в третий вагон поезда. Оно унесло жизни 14 человек. Машинист принял верное решение не останавливать поезд в тоннеле, а доехать до станции. В результате спасатели и врачи смогли незамедлительно приступить к эвакуации и оказанию помощи потерпевшим. Машиниста Александра Каверина тоже наградят.

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теги: Россия, Санкт-Петербург, Теракты  
   
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