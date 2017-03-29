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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 29.03.17 13:52
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Помощь Сирии от России пришлась кстати

Гуманитарная помощь Сирии  поступает регулярно.  Российским Центром по примирению враждующих сторон только за последние сутки удалось доставить почти 30 тон гуманитарных грузов.  

Лично меня нисколько не удивляет, что именно Россия стала первой страной, которая  оказывает поддержку мирному населению САР. Мы всегда оказываем помощь тем, кому трудно, а Сирии это  действительно необходимо.  Сегодня нашему примеру последовали в ООН.  
Члены международной правозащитной организации доставляют  гуманитарные грузы РФ через свои коридоры.  И на том спасибо. С их стороны, это уже много. 



Стоит отметить, что помощь Сирии со стороны РФ не ограничивается обеспечением продовольствием и предметами первой необходимости.

Прежде всего, Москва способствовала снижению напряженности в ближневосточном регионе.  Если помните, именно Путин предложил Астану в качестве площадки для переговоров между вооруженной оппозицией и сирийским правительством,  дипломатам оставалось лишь закрепили результат.   

И усилия не оказались напрасными - сегодня в пригороде Хомса более полутысячи боевиков сложили оружие, еще часть покинула город по гуманитарному коридору. Стоит ли говорить, сколько невинных жизней было спасено? Ведь боевики до этого по-сути прикрывались мирными горожанами,  а теперь ничто не мешает сирийской армии взять контроль над городом и наконец-то вернуть людей к нормальной жизни.

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