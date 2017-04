архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.04.17 15:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “The New York Times”,

"Aircraft Carrier Wasn’t Sailing to Deter North Korea, as U.S. Suggested" США - 18 апреля 2017 г. Авианосец не направлялся к Северной Корее для сдерживания, как давали понять США Марк Лэндлер и Эрик Шмитт ВМС США разместили фотографию корабля ВМС "Карл Винсон", плывущего в субботу в Зондском проливе рядом с Индонезией, в тысячах миль к юго-западу от Корейского полуострова. Фото: MC2 Sean M. Castellano/Agence France-Presse — Getty Images ВАШИНГТОН - Всего чуть больше недели назад Белый дом заявил, что приказ об отправке американского авианосца в Японское море станет мощным сигналом сдерживания для Северной Кореи и предоставит президенту Трампу больше вариантов действий в ответ на провокационное поведение Севера. "Мы посылаем армаду", - сказал г-н Трамп каналу Fox News в прошлый вторник после обеда. Проблема была в том, что авианосец "Карл Винсон" и три других военных корабля из его ударной группы в этот самый момент плыли в противоположном направлении, чтобы принять участие в совместных учениях с австралийскими ВМС в Индийском океане, в 3500 милях к юго-западу от Корейского полуострова. Чиновники Белого дома сказали во вторник, что они полагались на ориентиры Министерства обороны. Тамошние чиновники описали множественные ошибки в развитии событий, от несвоевременного объявления об отправке авианосца командованием ВС США в зоне Тихого океана и до частично ошибочного объяснения министром обороны Джеймсом Мэттисом - и всё это поддерживало ложное освещение событий, согласно которому флотилия стремительно продвигалась к прибрежным водам Северной Кореи. К тому моменту, когда Белому дому задали вопрос о "Карле Винсоне", его неминуемое прибытие уже украшало первые страницы СМИ в Восточной Азии, усиливая опасения, что г-н Трамп рассматривает превентивный военный удар. Это изображалось как дальнейшее свидетельство жесткого стиля президента всего через несколько дней после того, как он отдал приказ нанести ракетный удар по Сирии, который был осуществлен, когда он и президент Китая Си Цзиньпин беседовали за десертом во время встречи во Флориде. Так как г-н Трамп сам деятельно участвовал в демонстрации силы, сказали чиновники Пентагона, то свернуть эту историю стало трудно.

История о заблудшем авианосце никогда бы не стала известна, если бы ВМС не разместили в понедельник онлайн фотографию "Карла Винсона", проходящего на юге через Зондский пролив, который разделяет индонезийские острова Яву и Суматру. Фотография была сделана в субботу, через четыре дня после того, как пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер описал задачу авианосца в Японском море. Теперь же "Карл Винсон", наконец, находится на пути к Корейскому полуострову, его прибытие в регион ожидается на следующей неделе, по словам чиновников Министерства обороны. Чиновники Белого дома отказались комментировать эту путаницу, перенаправив вопросы к Пентагону. "Шон обсуждал это, когда его спросили, и речь шла о процессе", - сказал о г-не Спайсере представитель Майкл Шорт. Но в частном порядке другие чиновники выразили недоумение в отношении того, что Пентагон не исправил хронологию событий, особенно с учетом напряженности в регионе и того факта, что г-н Спайсер, а также советник по национальной безопасности генерал-лейтенант Г.Р. Макмастер публично отвечали на вопросы по этой теме. "Корабль направляется сейчас на север, в западную часть Тихого океана", - сказала во вторник главная представительница Пентагона Дэна Уайт. "Следовало сообщить об этом более ясно на тот момент". Ошибочная информация появилась 9 апреля, когда офис по связям с общественностью Третьего флота ВМС США выпустил сообщение для печати, в котором говорилось, что адмирал Гарри Б. Хэррис-младший, командующий Тихоокеанским флотом, приказал "Карлу Винсону", атомному авианосцу типа "Нимиц", и его ударной группе - двум эсминцам и одному крейсеру - покинуть Сингапур и направиться в западную часть Тихого океана. По обыкновению, ВМС не сообщили, куда точно направляется авианосное соединение или его точную задачу. Учитывая выбор времени для этого, ВМС едва ли нужно было что-то уточнять: г-н Трамп только что завершил двухдневный саммит с г-ном Си в его клубе в Палм-Бич, Мар-а-Лаго, с посланием, что у Соединенных Штатов закончилось терпение в отношении северокорейского диктатора Ким Чен Ына и его ядерной и ракетной программ.

В то воскресенье генерал Макмастер сказал каналу Fox News, что развертывание сил является "предусмотрительным" ходом с целью предоставить президенту "полный набор вариантов действий, чтобы устранить" угрозу, которую представляет г-н Ким. Но ВМС не сообщили, что "Карл Винсон" должен был выполнить другую задачу, прежде чем он отправится на север: давно запланированные совместные учения с австралийскими ВМС в Индийском океане. Южнокорейские и японские новостные СМИ, как и "Нью-Йорк Таймс", сообщили о приказе адмирала Хэрриса как свидетельстве того, что кризис усиливается. В то время как авианосец не является предпочитаемым оружием для удара по Северной Корее - такая операция, скорее, включала бы бомбардировщики дальнего действия и крылатые ракеты - это посылает наглядный сигнал военной мощи. В июле 2010 года президент Барак Обама приказал авианосцу "Джордж Вашингтон" отправиться в Японское море для устрашения Севера после того, как он торпедировал южнокорейский военный патрульный корабль, убив 46 моряков. Когда его министр обороны Роберт М. Гейтс попросил его перенаправить авианосец в Желтое море, чтобы послать дополнительный сигнал Пекину, г-н Обама не согласился. "Я не делаю звуковых сигналов с помощью авианосцев", - сказал он, использовав футбольную аналогию для отказа от коррекции на маршевом участке. Судя по всему, г-н Трамп менее озабочен, чем г-н Обама, в отношении посылки таких сигналов сходу. Его помощники хваляет его непредсказуемость как хорошее качество для обращения с неуправляемыми лидерами Северной Кореи и Сирии. Однако в Южной Корее вспыхнули опасения по поводу полномасштабной войны. Правительство бросилось успокаивать общественность, что "Карл Винсон" прибывает только для сдерживания северокорейских провокаций. 15 апреля - это день рождения Ким Ир Сена, основателя страны и деда Ким Чен Ына - повод, который Север обычно использует для проведения праздничных испытаний оружия. 11 апреля г-н Трамп поддержал опасения военных действий, разместив пост в Твиттере рано утром: "Северная Корея ищет проблемы. Если Китай решит помочь, то это было бы замечательно. Если нет, мы решим проблему без них! США". Позднее в тот день один журналист, предполагавший, что "Карл Винсон" движется на север, спросил г-на Спайсера, почему Соединенные Штаты решили направить авианосную группу в Японское море. "Авианосная группа это несколько вещей", - ответил г-н Спайсер. "Передовое базирование - это сдерживание, присутствие". Он добавил: "Я думаю, когда вы видите авианосную группу, стремительно продвигающуюся в такой район, то передовое присутствие этого очевидно, почти в каждом примере является огромным сдерживанием путем устрашения". Г-н Спайсер не обратил внимание на то, что "Карл Винсон" на самом деле не продвигался в тот район и не будет туда двигаться еще 14 дней. Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что пресс-секретарь использовал основные тезисы, предоставленные Пентагоном. Он обсуждал смысл отправки авианосца, сказал этот чиновник, а не подтверждал график движения корабля. Через час после того, как г-н Спайсер покинул трибуну, министр обороны закрепил представление о том, что корабли стремительно двигались к месту действия. Выступая в Пентагоне, он сказал, что ВМС заранее раскрыли путь следования потому, что учения с австралийцами были отменены. "Нам пришлось объяснять, почему корабль не будет участвовать в этих учениях", - сказал он. Г-н Мэттис, однако, смешал две вещи: адмирал Хэррис отменил только заход "Карла Винсона" в порт Фримантл в австралии, согласно чиновникам Пентагона, так как он опасался, что снимки моряков в увольнении на берегу будут неуместными в момент, когда Северная Корея запускает ракеты. Чиновники ВМС сказали, что адмирал Хэррис никогда не стремился дать основания для предположений, что он отменил военно-морские учения. Организация таких учений является сложным делом, на которое уходят месяцы. Один чиновник назвал это особыми учениями, указав на возможность того, что военно-морские силы двух стран проводят учения по сценариям противодействия Китаю или же испытывают новые системы противоракетной обороны или проводят кибероперации. Некоторые чиновники выразили раздражение в адрес адмирала Хэрриса, сказав, что он не продумал последствия объявления о переброске авианосца в период высокой напряженности. Г-н Мэттис посылал противречивые сигналы об этой миссии. Он подчеркнул необходимость для ВМС свободно действовать в Тихом океане, но добавил, что "Нет никакой конкретной команды или конкретной причины того, почему мы посылаем туда авианосец". После недели барабанов войны, подпитываемой сообщениями о приближающейся армаде, напряженность ослабла, когда выходные прошли на фоне всего лишь военного парада в Пхеньяне и неудачного запуска ракеты. затем в понедельник ВМС разместили фотографию "Карла Винсона", ощетинившегося реактивными истребителями, когда корабль проходил рядом с Индонезией. Это было замечено профессиональным изданием Defense News, которое сообщило, что корабль находится в тысячах миль от того места, где большая часть мира считала, что он находился. В написании статьи помогала Хелен Куперс сообщением из Рияда, Саудовская Аравия.